Porsche Panamera Diesel – 2011 – 535.010 KM - Klokje Rond

De eigenaar

Antoon van den Hurk is geboren in de Tweede Wereldoorlog, maar still going strong. Enthousiast als een dertiger vertelt hij via de telefoon over de mijlpaal die hij met zijn zakenauto heeft bereikt. “Meer dan een half miljoen kilometers, is dat niet leuk voor jullie?”, vraagt hij. Wellicht. Dat ligt aan het verhaal én aan de auto. “Het is een Porsche Panamera Diesel, een van de eerste die eind 2011 in Nederland leverbaar waren”, voegt Antoon er aan toe. Nou, die lusten we wel!

Als knecht van de baas begon Antoon heel lang geleden bij het bedrijf Rollé, een onderneming die in hout deed. Hij werkte zich een slag in de rondte en nam het bedrijf over van de grondlegger. De levenslustige Brabander bouwde het uit tot de onderneming die het nu is: een gerenommeerde groothandel in Schijndel, met name gespecialiseerd in eikenhout en dan vooral voor gebruik als vloeren en meubelen. Anno 2023 is het bedrijf een serieuze speler in een groot deel van Europa. “Voor de zaak was ik heel veel onderweg in Frankrijk en Duitsland, dus dan maak je wel kilometers”, vertelt hij. Inmiddels is Antoon aan het afbouwen. Zijn zoons Ton en David hebben de dagelijkse bedrijfsvoering overgenomen en daarmee ook de vele zakenreizen. Omdat Antoon niet zo nodig op de voorgrond hoeft en geniet van een rustig verblijf op een zonnig eiland stuurt hij de meest autogekke Van den Hurk van de hele familie samen met de Panamera richting het podium dat Klokje Rond heet. We ontmoeten Tommy van den Hurk. Deze 22-jarige Brabander is een wandelende auto-encyclopedie en weet alle ins en outs van de Porsche. Hij speelde al eens chauffeur voor opa Antoon toen die geen zin had om zelf naar Frankrijk te rijden en is voor zijn grootvader bovendien een klankbord als het over auto’s gaat.

Lastig

Welke zakelijke rijder passeert er nu het half miljoen? Nou, Antoon dus. De Panamera heeft hij destijds gewoon aangeschaft voor de som van € 42.000. “Deze auto biedt alles wat ik me kan wensen”, zegt Antoon. “En hij doet het nog subliem, dus waarom zou ik hem dan wegdoen?”, aldus de eigenaar. Daar is wat voor te zeggen. Nou, misschien omdat je elke twee weken in de garage staat omdat er weer iets kapot is? “Nou nee, hij krijgt gewoon zijn onderhoudsbeurten. Een Porsche is natuurlijk niet de goedkoopste auto om te rijden, maar dan heb je wel wat”, vertrouwt Antoon ons nog even telefonisch toe.

Tommy, die vandaag bij Carrec in Soesterberg de honneurs waarneemt, is goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de Panamera. “Twee keer is de auto ermee op gehouden, door een vervuild roetfilter. Dan gaat hij in een soort noodloop. Het is een achttraps automaat en ook al rijdt opa lekker door over de Franse en Duitse autosnelwegen, heel vaak komt de toerenteller niet boven de 2.000 toeren uit”, zegt Tommy. Verder heeft hij alle vertrouwen in de keuring. “Het is gewoon een goede auto, die goed is onderhouden. Ze zullen best wat vinden, maar het zal niets ernstigs zijn”, vermoedt de kleinzoon.

Tommy kruipt met gemak in de huid van opa Antoon en geeft precies aan wat de veelrijder belangrijk vindt aan een auto. “Opa wil de neus zien, dus die gewelfde wielkasten zijn een must, zoals vroeger die ster op de motorkap. Verder zit hij graag lekker ingebouwd, dus hij wil een cockpit om zich heen. Dat heeft de Panamera ook. En dan moet de bediening overzichtelijk zijn: niet drie schermen om je heen.”

Al die zaken hebben er toe bijgedragen dat Antoon doorreed met de Porsche. Tommy: “We hebben de laatste twee jaar heus wel al rondgekeken. Een Range Rover vond hij veel te lawaaiig onderweg, van een E- of een S-klasse vond hij de zitpositie niet fijn, net als het dashboard. Hij was eerst Mercedes-rijder, maar haakte om die redenen af.”

Als nieuw

Als je even in de cockpit kijkt, geloof je je ogen niet. Deze auto is vanbinnen bijna als nieuw. Bijna, omdat je alleen in de bestuurdersomgeving iets van gebruikssporen kunt terugvinden. Aan de pookknop zie je dat deze Porsche is gebruikt, maar versleten is bepaald niet het woord. “Opa is zuinig op zijn spullen”, weet Tommy. De passagiersstoel voorin en de twee aparte zetels achterin? Als nieuw. Dat kunnen we niet zeggen van de buitenkant. Daar vallen wat onregelmatigheden op. “Opa haalde een keer een auto in en die verloor precies op dat moment een wiel. Dat wiel ging zijn eigen weg en knalde tegen de wielkast rechtsvoor aan. Verder had opa wat moeite met het inschatten van de brede banden toen hij de auto net had, dus de velgen hebben wat parkeerschade.”

Ten slotte liet Antoon een keer de achterklep open staan toen hij de garage in of uit reed en dat leverde een lelijke kras op. Verder zien we wat steenslag aan de voorzijde, maar daarmee zijn we er wel. We begrijpen steeds beter waarom Antoon deze Porsche als zakenauto koos. Onderstel, besturing, zitpositie, afwerking binnenin, uitstraling: het klopt allemaal. Dat is Tommy roerend met ons eens. “Het is in feite gewoon Audi-techniek, maar wel op een Porsche-manier in elkaar gezet. Ons pap heeft een 911. Die heb ik al eens gereden en daar merk ik hetzelfde.”

Als echte liefhebber is zo’n verfijnde Porsche natuurlijk wel aan keurmeester Joep Schuurman besteed. Ondanks de beroemde afkomst van deze diesel en zijn gedocumenteerde onderhoudshistorie slaagt de voorman van Carrec er toch in om wat aandachtspunten aan te stippen. “Schokdempers zijn van grote invloed op het rijgedrag en -comfort van een auto”, zegt hij. “Deze zijn echt versleten en dat geldt ook voor de remmen. Dat zijn best serieuze zaken, maar het is dan ook een serieuze kilometerstand.”

Wat mankeert er nu aan?

Motor rammelt kort na de start; dat is de distributieketting

De motor trilt stationair nogal door versleten motorsteunen

De deurvanger links voor heeft speling

Het wisserblad rechtsvoor streept

Er komen diverse rammels uit het onderstel; dit lijken de schokdempers zelf

De schokdempers zijn allemaal versleten

De interieurventilator piept

De richtingaanwijzerschakelaar gaat zwaar en maakt veel geluid bij het bedienen

Het stuur staat scheef bij rechtuit rijden

De remmen zijn rondom nagenoeg versleten

De voorste rubbers van de onderste draagarmen achter zijn volledig versleten

De mening van Carrec Technocenter

“Voor zijn leeftijd en kilometerstand is de Porsche in goede conditie, maar als meneer er nog even van wil genieten, is het tijd om te investeren.”