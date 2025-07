Porsche Cayenne Diesel – 2012 – 458.041 km - Klokje rond

Porsche-adept

Zeg Porsche en velen roepen meteen ‘911’. Jan Willem Kradolfer uit Huizen is weliswaar ronduit lyrisch over zijn Porsche Cayenne Diesel, maar ook hij is zeer bekend met het fenomeen 911. “Ik ben een Porsche-adept. Ik rijd al mijn halve leven 911. Ik heb er inmiddels acht gehad en reed er soms 50.000 kilometer per jaar mee. Het is een fantastische auto. Maar toch ben ik overgestapt naar een Cayenne diesel.” En dan willen wij natuurlijk weten waarom.

“Op mijn 37ste werd ik onverwacht voor het eerst vader, van dochter Noor. Toen bleek de 911 4S Cabrio van mijn vrouw Madelon en mij toch niet zo heel praktisch met een kinderwagen aan boord. Dus ben ik overgestapt naar een gezinsauto, maar dan wel één zoals alleen Porsche die kan bouwen”, vertelt Jan Willem met een lach.

Feest

Hij heeft alle reden om te lachen. Want die 991 4S Cabrio bleef gewoon, en daarnaast kwam er nog een Taycan Cross Turismo. Zo heeft ieder gezinslid van de Kradolfers inmiddels zijn of haar eigen Porsche. Noor heeft nu haar rijbewijs en komt gezellig even langs tijdens de keuring met de 4S Cabrio. En mevrouw Kradolfer rijdt dus met de elektrische Porsche. Jan Willem is partner binnen een consultancy-bureau en is van het type dat alles oppakt, aanpakt en dan ook doorpakt. “We doen alles, van ad interim ceo tot crisismanagement en alles er tussenin, door heel Nederland en daarbuiten.” Zijn zakelijke mobiliteit doet hij het liefst per auto. “Geregeld ging ik met de Cayenne naar ons huis in Spanje, en vlogen de dames in. Ik houd van autorijden”, legt Jan Willem uit.

De Cayenne diesel is bepaald geen opgave om te rijden, het is in de ogen van Jan Willem een waar feest. “Heb je al eens met zo’n ding op het circuit gereden? Hij kan daar echt wat. Maar met net zoveel gemak jakker je hem door onverhard, heuvelachtig terrein. Zonder sneeuwkettingen naar de wintersport, de Cayenne komt er wel.”

Keurmeester Tim de Leeuw kan deze SUV uit Stuttgart ook wel waarderen. Hij is bepaald niet ontevreden na de uitgebreide proefrit. Maar Tim heeft toch wat opmerkingen. Over het stuurwiel bijvoorbeeld, dat iets naar links staat bij rechtuit rijden. Jan Willem is verbaasd: “Ik rijd er elke dag in, dat is mij niet opgevallen.” Verder noemt Tim de schokdempers vrij slap en ruikt hij ergens in de verte wat uitlaatgassen. Er is, kortom, nog wel het een en ander te onderzoeken op de brug.

Ook hobby

Jan Willem is realistisch genoeg om te beseffen dat Porsche-rijden een bepaald prijskaartje heeft. “Natuurlijk, het zijn raspaardjes die je goed moet verzorgen. Dat kost best veel geld, maar het is tevens een hobby voor mij. Dus dat moet je ook meenemen. Ik kan zomaar op een avond even naar mijn auto gaan kijken in de garage, ik heb er echt wat mee.”

Twee dieptepunten in het technisch functioneren van de Cayenne diesel springen eruit. “Een keer ging de dynamo kapot. Toen werkte niets meer. We waren onderweg naar Spanje en strandden in Frankrijk. Dankzij de verlengde garantie is het keurig opgelost, maar dat was wel even schrikken.” Het was de enige keer dat de Porsche zijn inzittenden heeft laten staan.

Naar aanleiding van herhaaldelijk koelwaterlekkage is de dieselmotor nog een keer grondig onder handen genomen. Waarbij vele pakkingen zijn vernieuwd. Al met al heeft de Cayenne de afgelopen jaren de nodige zorg genoten, maar echt extreem is het niet uit de hand gelopen met de onderhoudskosten, naar Porsche-begrippen althans.

Het lijstje van Tim is inmiddels aardig op lengte, maar toch is onze keurmeester niet teleurgesteld. “Die vijf ton halen is geen probleem, mits je die injector meteen aanpakt. Het is verder een fraaie, frisse verschijning die zeker een duim omhoog verdient.” Jan Willem gaat tevreden op huis aan. Dochterlief Noor met de Cabrio in zijn slipstream. We missen zijn onuitputtelijke stroom energie en enthousiasme over zijn Porsches nu al.

Eigenaar Porsche Cayenne Diesel

Naam Jan Willem Kradolfer

Bouwjaar 1973

Woonplaats Huizen

Beroep Consultant

Eerste auto Citroën Ami

Vorige auto Ook een Porsche Cayenne

Wat zou je veranderen aan je Cayenne diesel? “De chromen rand van de achterste zijruiten wil ik strak hebben.”

Verste reis met de Porsche? “Spanje.”

Onderhoudshistorie

We hebben een hoop informatie over de Cayenne diesel. Porsche rijden heeft zonder meer zijn prijs, maar dit lijkt ons te overzien.

90.000 beurt

124.000 ruitewisserbladen

n.b. beurt brandstofreiniger plus 2 banden

153.000 banden

165.000 apk plus lampjes

181.000 remmen v/a plus grote beurt

183.000 sensor bandenspanning

213.000 grote beurt met ruitesproeier en remmen

244.000 grote beurt

272.000 2 banden accu

291.000 2 banden en sensor check einde garantie

304.000 bakolie verversen plus twee sensoren

306.000 grote beurt

328.000 reflector

331.000 kleine beurt

n.b. Bumper spuiten lambdasonde strip achter

356.000 beurt met wat dingen

366.000 roetfilter check

367.000 beurt plus portierslot

358.000 lekkage kofferbak

n.b. beurt, waterpomp vervangen, multiriem, koelvloeistoflekkage

398.000 4 allseason banden

400.000 lekke band

408.000 koelvloeistof en pakkingen

410.000 schade achter

412.000 schade achter plus memory stand stoel gerepareerd

422.000 rubbers aandrijflijn en ophanging vernieuwd

434.000 injectors en brandplaatjes vervangen

n.b. dynamo vervangen

440.000 waterpomp vervangen ivm lekkage

455.000 onderhoudsbeurt

Wat mankeert er aan de Porsche Cayenne?

Dakraam kraakt behoorlijk bij bediening

Stuur staat iets naar links bij rechtuit rijden

Bak slipt wat bij schakelen. Met name naar de derde versnelling

Schokdempers beginnen wat slap te worden

Af en toe uitlaatgas ruikbaar, door een lekkende injectorafdichting

In de hele auto staan diverse storingen opgeslagen op meerdere componenten waaronder het roetfilter

Veel koelwater lekkage sporen zichtbaar rondom de motor, vermoedelijk van een oude lekkage

Klein olie zweetspoor bij het voorste differentieel

Isolatie onder de auto is wat aangevreten bij de versnellingsbak

Achterste draagarm rubbers (voor, onder) zijn ingescheurd

Remmen voor worden minder

Banden rondom aan de binnenkant wat verder afgesleten

Distributieketting rammelt kort na de warme start

De mening van Carrec Technocenter

“‘Een bijzonder goed bijgehouden Porsche. Desondanks zijn er zaken die direct aandacht vereisen, zoals de injectorafdichting. Verder is er een rammelende distributieketting te horen. Evengoed is deze hoge kilometerstand een mooie prestatie met deze Cayenne, waarvan de dieselmotor niet per se als zeer betrouwbaar bekend staat.’’