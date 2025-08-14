Porsche 944 Turbo (1987) - Op de rollenbank

Je moet zeker twee keer kijken om te ontdekken dat deze Porsche 944 niet nieuw is. Wat een plaatje van een sportauto. Er zijn dan ook veel uren in gaan zitten, onder meer om hem krachtiger te maken. Eens kijken of dat is gelukt.

Rigoureus aangepakt

Behalve verkeerslichten die soms op groen en soms op rood springen is er in Almelo ook wel wat autopassie te vinden. Neem Frank Bakkum bijvoorbeeld, de trotse 52-jarige eigenaar van deze witte Porsche 944 Turbo. Een auto uit, houd je vast, 1987, die Frank 23 jaar geleden heeft gekocht. “Een collega destijds zou die auto overnemen van een vriend. Dat ging toen uiteindelijk niet door en toen dacht ik ‘ik heb er zelf wel zin in’ en besloot ik hem te kopen.”

Daar zat enerzijds een doortimmerd idee achter, anderzijds speelde ook emotie mee. Een oom van Frank heeft vroeger zo’n 944 gehad met 2,5-liter viercilinder. Frank, van beroep IT-programmeur: “Ik was altijd al bezig met het tunen van Renaults 5 GT Turbo. Niet zozeer om het onderste uit de kan te halen, maar meer om hem zo te optimaliseren dat hij verfijnder ging rijden. Het leek me gaaf om dat met de 944 Turbo ook te gaan doen.” Maar dat liep volledig uit de klauwen, zo horen we.

“Ik baalde een beetje van de roest op die typische 944-plekken. Dus dat is voor het achterwiel, en voor onderaan het zijscherm. Ik wilde dat netjes hebben. Van het één kwam het ander. Ik kreeg er zoveel lol in, dat ik besloot om het dan maar heel rigoureus aan te pakken. De hele boel ging dus kaal en vanaf het chassis heb ik alles opnieuw opgebouwd. Ook de motor heb ik gereviseerd.” Een fraai plakboek laat zien hoe diep Frank is gegaan.

Herboren Porsche 944

Als we schrijven mega-project, dan bedoelen we dat ook. “In 2008 heb ik hem van de weg gehaald. In 2018 was ik klaar”, zegt Frank. In 2021 draaide hij voor het eerst de sleutel van het contact om. Kippenvel. Het aantal uren heeft hij bewust niet bijgehouden, maar het geld dat erin is gaan zitten? “Een hobby mag wat kosten”, wuift hij dat geneuzel over geld weg, met een knipoog.

Er staat hier feitelijk een volledig herboren Porsche 944 en petje af voor de kwaliteit van het werk dat Frank heeft afgeleverd. Het is zonder overdrijven een prachtexemplaar geworden. Echt zo’n auto waarvan je denkt ‘die zou ik wel willen hebben als klassieker’. Ook bij de Porsche ging Frank vooral voor meer koppel dat langer beschikbaar blijft, dus geen enorm piekvermogen. “Ik houd van doorrijden maar ben er ook zuinig op dus boenderen op het circuit is er niet bij. Maar wel lekker rijden met een auto met veel kracht onderin.”

Veel aandacht en tijd

Ghisbert van Ginhoven, onze rollenbankchef van Beek Auto Racing, is zelf Porsche-rijder. Hij staat erbij en kijkt er goedkeurend naar. “Wat is dit allemaal netjes gemaakt, ook onder de motorkap (voorin dus) ziet het er spic en span uit. Je ziet van verre dat hierin heel veel aandacht en tijd is gestoken. Gaaf, want hoe vaak zie je nog een 944?” Klopt helemaal, want het was de zoveelste Porsche die niet op kon tegen het icoon 911, terwijl hele volksstammen toegeven dat de 944 in die tijd feitelijk lekkerder reed dan zijn veel beroemdere en succesvollere broer.

De Porsche gaat de rollen op en doet het geweldig. Meer pk's en meer newtonmeters. Een glunderende en trotse Frank gaat met een prachtige grafiek terug richting de Almelose verkeerslichten.