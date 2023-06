Porsche 911 Turbo Techart GT Street (997) - Op de Rollenbank

Wie dacht dat in deze rubriek de Porsches in alle verschijningvormen wel voorbij waren gekomen, heeft gerekend buiten de Techart GT Street van Guul van Deursen. Dat is een toch al niet misselijke 911 Turbo, die standaard al 580 pk heeft maar daar na een intensieve tuning dik overheen zou moeten gaan.

We kunnen er niet omheen: de Techart Porsche 911 Turbo S van Guul van Deursen is een hele verschijning. Wie heeft in hemelsnaam zo’n auto ooit nieuw aangeschaft? Het blijkt dat hij een bijzondere historie heeft. “Hij was van Yevhen Chervonenko, die niet alleen een voormalig rallycoureur is, maar ook ooit minister van Communicatie en Transport in Oekraïne was”, vertelt Guul. “Hij is geplukt in het kader van de corruptie­bestrijding en daarop is deze Porsche op de veiling gekomen.” Veilingen in Oekraïne, daar was Guul kind aan huis. Hij verkocht daar gebruikte vrachtwagens. “Eigenlijk wilde ik een Porsche 911 cabrio, maar ik heb ook twee zoons en die vielen als een blok voor deze Techart. Toen kon ik niet meer terug. Mijn vrouw wil er daarentegen niets mee te maken hebben. Die heeft er één keer in gezeten, toen was het klaar.”

Ombouw Techart kostte € 87.000

Guul weet ook te vertellen dat de ombouw door Techart destijds € 87.000 kostte. Verder komt er maar erg weinig informatie bij dat bedrijf vandaan. “Onderdelen verkopen, daar zijn ze gek op, maar als je wat extra gegevens over je auto wilt, blijft het stil”, zegt Guul daarover. “Dit model is er bijvoorbeeld in drie ver­mogensvarianten, maar Techart bevestigt niet of ik heb gekocht wat ik denk dat ik heb gekocht”, aldus de eigenaar. Daar gaan we vandaag dus achter komen. De GT Street heeft naast zijn uit­bundige bodykit onder meer een nieuw motormanagement, grotere ­turbo’s en een ander inlaatspruitstuk en uitlaatsysteem. Dat alles zou zo’n 80 pk extra moeten ­opleveren ten opzichte van de standaard 911 Turbo S.

Héél heftig, zo'n Techart

De Techart Porsche wordt niet heel vaak gebruikt. “Wel ben ik er een keer mee op het circuit van Zolder geweest”, zegt Guul. “Als we hem gebruiken, dan doen we het goed. Er zijn dagen dat ik twee keer per dag moet tanken. Ik moet wel zeggen dat hij op het circuit het best tot zijn recht komt.”

Een Porsche meten is voor chef rollenbank Ghisbert van Ginhoven dagelijkse kost, maar een Techart GT Street zag hij nog nooit. Hij meet de Porsche in twee standen. Er is een sportstand en een normale stand, al moet je ‘normaal’ in dit geval ­natuurlijk met een flinke korrel zout nemen. In die stand levert de auto echter wel wat minder koppel. De sportstand is waar je hier moet zijn, maar dan moet je wel voorzichtig zijn. “Die komt er héél heftig in”, zegt Ghisbert wanneer hij uitstapt.