Porsche 911 Carrera (1985) - Op de rollenbank

Je zou zeggen dat de Porsche 911 inmiddels in alle gedaantes voorbij is gekomen. Dat dachten wij ook, totdat Bart Grootens uit Nieuwdorp zijn 911 van het type 930 opgaf. Voorzien van een grotere motor uit de latere 964 mag hij laten zien hoeveel vermogen er voorhanden is.

Gek van Porsche

We kennen allemaal wel iemand die compleet idolaat is van één specifiek automerk. In dit geval is Bart Grootens (55) die iemand en Porsche het merk. “De eerste die ik kocht was een Boxster. Die was van de eerste eigenaar en had 75.000 kilometer gelopen. Hij was eigenlijk als nieuw en daardoor was het bijna zonde om ermee te rijden.” Daarna was de beer al snel los. Bart heeft er diverse gehad of nog in bezit, en hij schafte het weekend voorafgaand aan deze krachtmeting nog een 996 aan, het type 911 dat aan het begin van deze eeuw het wagenpark opvrolijkte. De verzameling bestaat verder uit onder andere een 914 en een 911 Weissach uit 1980, die volledig gerestaureerd en gereviseerd is.

Verder reed Bart een 911 van de generatie 997, maar die was wat te veel van het goede en bood in zijn ogen voor een Porsche weinig beleving. Een auto die dat wél biedt, is een origineel Nederlandse Kever cabriolet uit 1970. Zelfs die ontbreekt niet in de collectie van de Zeeuw.

Terug naar de elegante coupés en cabriolets. Bart mag dan al een jaar of twintig Porsches rijden in zijn vrije tijd, dat wil niet zeggen dat hij niets anders rijdt. Kijk maar naar de Kever. De eerste oldtimer die hij kocht, was eveneens een speciale. Want zeg nou zelf, wanneer zag jij voor het laatst een Talbot-Matra Murena? Je weet wel, die Franse driezitscoupé met middenmotor uit het begin van de jaren 80. “Die heb ik nog steeds!”

Puur en veel beleving

Maar hoe kom je dan bij zo’n aparte Porsche 911 flatnose uit, met achterin onder de kap een grotere en krachtigere motor dan er ooit in het type 930 leverbaar was? “Het is mijn missie om naar bijzondere auto’s te zoeken. Het liefst limited editions.” Wat heet; deze Porsche in alle drie de carnavalskleuren is met recht een limited edition. Om nog maar te zwijgen over de koplampen van een Opel Kadett B en de knipperlichten van een BMW-motorfiets. “De 997 die me veel te hard ging, heb ik hierop ingeruild. Ik kocht hem vorig jaar van een liefhebber die hem bij Schmidt in Oss zo heeft laten bouwen, inclusief het motorblok. Dat is de 3.6 uit het type 964. Deze Porsche is zó puur, één en al beleving. Er zit geen isolatie in, geen kachel, niets.”

Dit najaar reed Bart er nog mee naar een meeting in het Noord-Franse Hardelot. Standaard zit er 250 pk in; met het nieuwe luchtfilter en andere uitlaatsysteem zou hij 260 pk kunnen hebben. “Maar ik ga voor de 250.” Wij hebben goede hoop, Porsches stellen zelden teleur op onze rollenbank. En ook vandaag blijkt dat ingenieurs van Porsche het niet zo nauw nemen met fabrieksopgaves. De 911 plust maar liefst 15 pk, waardoor de meetapparatuur van rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven tot 265 pk komt. Bart is erg verrast door het extra vermogen dat zijn bijzondere bolide levert. Dat komt nog mooi van pas bij de 138 kilometer tellende terugreis richting Zeeland.

Specificaties Porsche 911 Carrera

Bouwjaar 1985

Gekocht in/km stand 2024/km-stand onbekend

Motor oorspronkelijk 3.0 zescilinder boxer uit de 930, nu 3.6 zescilinder boxer uit de 964

Cilinderinhoud 3.600 cc

Max. vermogen 184 kW/250 pk bij 6.100 tpm

Max. koppel 310 Nm bij 4.800 tpm

Aandrijving vier wielen

Aantal versnellingen vijf, handgeschakeld

Remmen voor/achter gev. schijven voor en achter

Gewicht 1.450 kg

0-100 km/h 5,9 seconden

Gem. verbruik 11,8 l/100 km (1:8,5)

Topsnelheid 260 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave