Terecht of niet, maar actieradius speelt tot op de dag van vandaag een grote rol als het om elektrische auto’s gaat. Een moderne Volkswagen ID3 haalt zelfs in basisvorm al bijna 400 kilometer op een volle accu, en dat is bepaald geen recordhouder op dat vlak. Ook bij plug-in hybrides gaan de ontwikkelingen erg snel, vooral de laatste tijd. 50 kilometer elektrisch was hier jarenlang de norm, maar tegenwoordig is het dubbele al bijna normaal.

Dat komt voor een belangrijk deel door de Volkswagen Group, dat met de nieuwste generatie eHybrid-aandrijflijn standaard een accu van bijna 20 kWh onder plug-in hybrides schroeft. Dat is nagenoeg exact wat de e-Golf, de eerste volledig elektrische Volkswagen in massaproductie, ook had. Het (elektro-)motorvermogen komt met 85 kW/116 pk zelfs exact overeen, net als het snellaadvermogen. De nieuwe Golf is als plug-in hybride dus in feite een e-Golf, maar dan met een krachtige 1,5-liter viercilinder als back-up. Toch?

Natuurlijk puur elektrisch niet hetzelfde

Nou, niet helemaal. Zelfs als we ons beperken tot het puur elektrische deel van de GTE, werkt de aandrijflijn op een heel andere manier. Bij de elektrische e-Golf drijft hij direct de voorwielen aan, terwijl de elektromotor bij de moderne-plug-in hybride in de DSG-automaat is verwerkt. Je kunt zelfs schakelen met de flippers achter het stuur in de elektrische modus, een onnodige doch geestige bijwerking van deze opstelling. De Golf GTE is op stroom dan ook minder efficiënt en komt met 132 tegen 190 kilometer in theorie een klap minder ver op stroom dan de eerste e-Golf.

Daarbij is het belangrijk om op te merken dat de e-Golf nog met de ruimhartige NEDC-methode is getest, terwijl het verbruik van de nieuwe Golf GTE uiteraard op de wat realistischer WLTP-manier is vastgesteld. In de praktijk was het verschil bij ons in ieder geval een stuk minder groot en zijn we bij beide auto’s onder de indruk van het stroomverbruik, dat voor het soort auto en de leeftijd van de e-Golf gewoon erg netjes is.

Zo ver kwamen we in de praktijk

Met de eerste e-Golf komen we 157 kilometer ver op een volle accu. Het stroomverbruik dat we daarbij noteren is 13,0 kWh/100 kilometer. Tien jaar na dato weet de geheel elektrische Golf zijn plug-in hybride nakomeling nog altijd af te troeven, maar met de GTE komen we toch ook al 123 kilometer ver in de praktijk. Daarmee zit -ie best dicht bij de fabrieksopgave van 132 kilometer, een stuk dichter dan de e-Golf zit bij de NEDC-opgave. Bij de rit heeft de elektromotor 15,7 kWh/100 km aan energie nodig, wat zelfs beter is dan de fabrieksopgave. Voor deze keer hebben we ook de acceleratie van een plug-in hybride gemeten. Voor de 0-100 km/h-sprint heeft de GTE op alleen elektrokracht 10,8 seconden nodig, de e-Golf 10,4. Ook op topsnelheid troeft de e-Golf de sportief uitziende GTE nipt af, met 140 om 130 km/h. Trap je in de GTE vol het pedaal in en slaat de verbrandingsmotor bij dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal en dan flitst de GTE in 6,3 tellen naar de honderd, en loopt hij 230 km/h.

Tot 143 kilometer elektrisch

Dan hebben wij ook nog de GTE-versie van de nieuwe Golf, die door zijn grotere wielen en wat minder efficiënt is dan de reguliere e-Hybrid. Die was helaas niet beschikbaar voor ons, maar heeft dezelfde elektrische componenten als de GTE. Het verschil is een lager vermogen van in totaal 204 in plaats van 272 pk, en de sportieve uitdossing die de eHybrid niet heeft. Zo’n eHybrid komt volgens Volkswagen in het gunstigste geval zelfs 143 kilometer ver, een knappe prestatie voor een stekkerhybride.

NEDC versus WLTP

Nu valt er bij de e-Golf een soortgelijke kanttekening te plaatsen, want we hebben het hier nadrukkelijk over de eerste generatie van dat model. Die werd in 2013 onthuld met de actieradius van net geen 200 kilometer. Volkswagen gaf de e-Golf in 2016 een facelift die gepaard ging met meer vermogen, een grotere accu en een actieradius van 230 kilometer WLTP. Die auto is de GTE dus wel degelijk riant de baas als het om elektrische prestaties gaat, en is logischerwijs ook wat gewilder als occasion.

Volkswagen e-Golf nog altijd fijn

Wij vonden bij Grib Automotive in Sassenheim nog een keurig exemplaar van het oermodel, inclusief de originele en gestroomlijnde wielen. Het valt ons meteen op hoe fijn zo’n volledig elektrische Golf nog altijd is. Hij voelt in alles lekker normaal, laat zich op heldere en conventionele wijze bedienen, heeft een oerdegelijk interieur en rijdt buitengewoon prettig. De fijne zithouding draagt ook bij aan het rijplezier, al moet gezegd dat de stoelen in een e-Golf net wat hoger staan dan in een reguliere Golf van deze zevende generatie. Als het om missertjes gaat, noteren we vooral het ontbreken van een exacte meter die accupercentage toont.

Bovendien komt de tien jaar oude Golf nog altijd zeer hoogwaardig over. Het geluid van een dichtslaande deur, ooit een waar speerpunt voor Volkswagen-fans, is bij de oudere Golf ook fraaier dan bij de nieuwe Golf. Toch is ook die GTE een prettige auto. Hij ziet er met zijn spoilers, ledslingers en grote wielen wat pretentieuzer uit en heeft weliswaar een stevig gedigitaliseerd interieur, maar blijkt in zijn nieuwste vorm wel degelijk flink wat Golf-dna te hebben. De ergonomie is misschien niet zo goed voor elkaar als in de tien jaar oude voorganger, maar wel een stuk beter dan in de eerste Golf 8. Het grote scherm ziet er fraai uit, slimme snelkoppelingen maken de interactie makkelijk en zo’n uitgebreid digitaal cluster is toch wel erg fijn.

GTE is alleskunner

De GTE is weliswaar zeker geen GTI als het om rijgedrag gaat, maar biedt met zijn sportieve stoelen, dikke stuurtje, extra vermogen en adaptieve onderstel wel degelijk wat extra’s. Puur op stroom is van dat extra vermogen uiteraard geen sprake en moet je juist met anticipatie door het verkeer gaan om goed mee te kunnen komen. Vervolgens is het ook nog opletten dat de benzinemotor, die je door die grote accu maar zelden gebruikt, niet steenkoud vol aan de bak moet.

Wie daar met beleid mee om gaat, heeft aan de hybride Golf GTE een echte alleskunner. Lekker dynamisch, maar desgewenst ook stil en comfortabel, en door die aandrijflijn zowel efficiënt als snel. Breed inzetbaar dus, en zo hoort een Golf te zijn.

Specificaties e-Golf (2015) Golf GTE op stroom Aantal elektromotoren 1 1 Aandrijving voorwielen voorwielen Max. vermogen elektromotor 85 kW/116 pk 85 kW/116 pk Max. koppel elektromotor 270 Nm 330 Nm Stroomverbruik fabrieksopgave 12,7 kWh/100 km 16,8 kWh/100 km Actieradius elektrisch fabrieksopgave 190 km (NEDC) 132 km (WLTP) Stroomverbruik test 13,0 kWh/100 km 15,7 kWh/100 km Actieradius elektrisch test 157 km 123 km Accucapaciteit (netto) 20,5 kWh 19,7 kWh AC laden max. 3.6 kW 11 kW DC Laden max. 40 kW 40 kW Acceleratie 0-100 km/h elektrisch 10,4 s 10,8 s Topsnelheid elektrisch 140 km/h 130 km/h Bagageruimte 380 l 273 l Gewicht 1.485 kg 1.570 kg De GTE heeft als extra: Max. vermogen benzinemotor - 130 kW/177 pk Max. koppel benzinemotor - 250 Nm Max. systeemvermogen - 200 kW (272 pk) Max. systeemkoppel - 400 Nm Acceleratie 0-100 km/h in 'Hybrid' - 6,3 s Topsnelheid in 'Hybrid' - 230 km/h

