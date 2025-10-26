Het aloude VW-busje was decennialang de maatstaf in het segment dat tegenwoordig heel hip urban camper wordt wordt genoemd. Die tijden zijn voorbij. Vandaag de dag gebruikt de branche vaak modellen van Ford als basis, met name de vooral voor commercieel gebruik bedoelde Transit Custom en de comfortabelere en duurdere personenversie, die Tourneo Custom heet. Ford bouwt deze modellen in het Turkse Gölcük. De nieuwe Volkswagen Transporter staat daar overigens niet ver meer vanaf: tegenwoordig is dat een zustermodel van de Custom. Als jong campermerk, dat deel uitmaakt van het Franse Trigano-concern, heeft Panama weliswaar geen historie, maar des te meer ambitie. Panama wil marktaandeel gaan veroveren in het segment van de kleinste campers. Momenteel levert Panama zeven varianten van het model Peak op basis van de Transit Custom en daar komen er nog vier bij die zijn gebaseerd op de Tourneo Custom.

De door ons geteste Panama Peak P\10H is het topmodel, met de hybride aandrijflijn als het meest opvallende aspect. Bij dit model wordt een 2,5-liter viercilinder benzinemotor, die slechts 102 pk levert, gecombineerd met een krachtige elektromotor van 131 pk. Dit resulteert in een indrukwekkend systeemvermogen van 233 pk. De compacte camper heeft hiermee duidelijk geen gebrek aan dadendrang, maar daar moet je wel voor in de buidel tasten.

Geen koopje: vanaf 64k

Panama heeft in Nederland geen officiële vertegenwoordiging, maar wie interesse heeft kan zich melden bij de Belgische distributeur, DICAR Motorhomes in Geel. Bij onze zuiderburen heeft de Panama Peak P/10 met reguliere aandrijflijn een vanafprijs van €63.950, de hybride is met €73.900 maar liefst tien mille duurder. Let wel, we hebben het hier over prijzen waar de BPM nog bijkomt. Een koopje is deze camper dus ondanks zijn compacte formaat niet bepaald. Het Titanium-uitrustingspakket van Ford is dan wel bij de prijs inbegrepen. De testauto is nog eens een slordige tien mille duurder, onder meer vanwege het Active-pakket, dat onder meer 17-inch lichtmetalen wielen, automatische airconditioning met twee zones en led-achterlichten omvat. Een gasverwarming maakt deel uit van het eveneens optionele Living-pakket. De gasfles van vijf kilo die dit systeem voedt is echter redelijk snel leeg als het buiten echt koud is. Een 600W-omvormer en een mobiel toilet behoren ook tot het genoemde pakket.

Plek aan vijf reizigers

Over de indeling van de Peak P\10H hebben we geen klachten, want alles bevindt zich waar je dat verwacht. Hij biedt plek aan vijf reizigers, waarvan er vier in de auto kunnen slapen. Maar dan wordt het, zoals meestal het geval is bij campers uit dit segment, wel een krappe bedoening. Het bed bovenin is met bijna twee meter weliswaar iets langer, maar ook smaller dan het liggedeelte beneden op de driezitsbank. Laatstgenoemde kun je snel omtoveren in een slaapvoorziening; de opvouwbare topper garandeert dan een comfortabele slaapplek. De bank is verschuifbaar, maar hij is ook zwaar en blijft nog weleens haken in de rails. Aan de linkerkant van de camper, op de gebruikelijke plek dus, is de keukenunit te vinden. Onder een smalle klep is een fraai weggewerkte, diepe koelbox met een inhoud van maar liefst 36 liter geplaatst. Er is veel ruimte voorhanden in het meubelblok eronder, dat een platte lade heeft die je zelfs na de bed-ombouw nog kunt openen. Je kunt 65 liter vers water aan boord opslaan; de vuilwatertank is met 35 liter aanzienlijk kleiner. De zijramen zijn zeer donker getint, wat vanbinnen nog meer opvalt dan vanbuiten. De geïntegreerde rolgordijnen dragen eveneens bij aan een maximale privacy aan boord.

Geproduceerd in Spanje

Voor de ruiten in de cockpit worden op maat gemaakte isolatiematten meegeleverd (in een speciale tas), die helaas veel ruimte innemen en zelfs in de weg zitten wanneer ze niet worden gebruikt. Dat geldt ook voor de ladder die toegang geeft tot het bovenste gedeelte, omdat deze geen vaste opbergplaats heeft. Wel praktisch is de tafel (54 x 80 cm), die je dankzij drie poten ook buiten de camper kunt gebruiken. Na gebruik kun je hem heel handig onderbrengen in een tas die aan de achterklep is bevestigd. Daar zijn ook twee uitklapbare beugels geplaatst waaraan je handdoeken of kleding kunt laten drogen. Met dit soort praktische details scoort deze camper punten, net als met het moderne design en de zeer hoogwaardige afwerking. Panama laat zijn modellen overigens produceren door Benimar in het Spaanse Peniscola, een merk dat eveneens tot de Trigano-groep behoort.

233 pk is lekker

Wat betreft het rijden maakt deze camper een zeer enthousiaste indruk. Wat wil je ook, met 233 pk op de voorwielen. Je rijdt weg op de elektromotor, waarna de Ford de verbrandingsmotor inschakelt en de Peak met zijn riante systeemvermogen grote stappen voorwaarts zet. Hij rijdt echt net zo sportief als hij eruit ziet. Het chique zilvergrijs metallic waarin de test-camper is uitgevoerd staat hem uitstekend, maar die tint is optioneel. Standaard is hij wit. De plug-in hybride Ford heeft op papier een maximale actieradius van 51 kilometer als je puur elektrisch rijdt, maar in de praktijk kom je minder ver. Is de 11,8-kWh accu leeg, dan moet de auto drie uur bij de laadpaal staan totdat de batterij weer vol is. Zonder elektro-ondersteuning presteert de benzinemotor een stuk minder indrukwekkend en dan wordt hij bovendien dorstig. Afhankelijk van de rijstijl kan het verbruik gemakkelijk boven de 1 op 10 uitkomen. Op het grote 13-inch touchscreen dat op het dashboard is geplaatst, is alles tot in detail af te lezen. Het scherm geeft de laad- en rijstatus weer, verzorgt de navigatie en met behulp van Android Auto of Apple CarPlay zijn alle smartphones snel te integreren. Er zijn enkele assistenten aan boord, zoals de rijbaanassistent, actieve cruisecontrol, regensensor en automatisch grootlicht. Over licht gesproken: de Tourneo Custom wordt af fabriek geleverd met bi-led koplampen.

Precisie en dynamiek, echte Ford dus

Ondanks zijn explosieve prestaties rijdt de Tourneo Custom als hybride met zijn traploze automatische transmissie soepel, maar het afrolcomfort is matig. Het remsysteem is daarentegen bijzonder daadkrachtig te noemen. Met zijn bijzondere, hoekige stuurwiel laat de Peak zich met veel precisie en dynamiek door bochten sturen. Deze wendbaarheid is ook te danken aan zijn achterwielophanging met schroefveren – wat dit betreft is het meer een personenauto dan een bestelwagen. Ook in de stad voelt hij zich thuis, ondanks zijn wielbasis van evengoed 3,10 meter. Met zijn lengte van iets meer dan vijf meter kun je de hybride Peak meestal zonder problemen op straat parkeren. In garages en parkeergarages lukt dat zelden: met zijn hoogte van 2,06 meter overschrijdt hij duidelijk de alom gehanteerde grens van twee meter.