Voor Pieter de Haan begon het Spider-avontuur met een tweeliter Twin Spark, maar als autoliefhebber in hart en nieren groeide al snel het verlangen naar een Spider met de Busso-V6 van Alfa Romeo. Die kocht hij in 2017 voor een prikkie, maar dat had zo zijn redenen.

Eerste auto

Aanvankelijk kwam Pieter met een heel ander idee thuis, toen hij op zijn zeventiende op zoek was naar zijn eerste auto. “Ik had een Nissan 100 NX op het oog. Dat vond ik wel een leuk ding en in combinatie met de Japanse techniek leek mij dat een goed plan. Totdat ik het thuis voorstelde. Mijn vader vond het maar niets. Nee, niet het feit dat ik een auto wilde kopen, maar die Nissan stond hem niet aan.” De zoektocht ging verder en het duurde niet lang of er stond een Alfa Romeo Spider op het scherm. Want het moest wel een tweezitter worden waarvan het dak open kan. We hebben het hier over een Spider van de vierde generatie, de 916, geïntroduceerd in 1995. Waar zijn voorgangers min of meer een evolutie waren van de eerste Duetto uit 1966, was dit een compleet nieuwe. Met voorwielaandrijving.

Veel leuker

Pieter was de koning te rijk met zijn Spider 2.0 TS en daar kunnen we ons alles bij voorstellen. Een Italiaanse roadster met een motor van 150 pk is lang niet verkeerd als beginnersauto. Minpuntje van deze generatie Spider is het hoge gewicht, maar het opvallende uiterlijk maakt dat weer goed. “Veel leuker dan een 100 NX, dat ben ik helemaal met mijn vader eens. Maar ja, dan gaat het toch kriebelen en naarmate ik mij meer ging verdiepen in dit type Spider, kreeg ik steeds meer zin in een V6.”

Als autogekken onder elkaar weten we nu precies hoe het verdere verloop is. Want als het zaadje eenmaal is geplant, dan is er geen houden meer aan. De enige beperkende factor was het budget, dus moest Pieter op zoek naar de onderste prijscategorie. “Ten opzichte van een BMW Z4 of Mercedes SLK met zescilinder is een Alfa Romeo Spider al vrij goedkoop, dat is een voordeel. Maar een goede met weinig kilometers was alsnog te duur. Totdat deze in beeld kwam. Die kon ik voor € 4.500 kopen, maar er mankeerde wel het nodige aan. Zo waren bijvoorbeeld beide airbags eruit.”

Op het eerste oog staat er een keurige Spider, stellen we vast als Pieter samen met zijn broer aan komt rijden in Den Haag. Er is sinds de aanschaf in 2017 al aardig wat aan verspijkerd. “Hij had behoorlijk wat achterstallig onderhoud, dat heb ik eerst aangepakt, samen met de airbags. Zo ongeveer alles aan het onderstel is vernieuwd, inclusief de remmen en er is een nieuwe rvs-uitlaat onder gezet. De motor is gechipt bij Squadra in Nunspeet, ik ben benieuwd.”

Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven heeft de Alfa Romeo vastgesjord en laat de zes Italiaanse tenoren luid zingen. Genieten! We krijgen keurige cijfers te zien, ook al had Pieter dat niet verwacht. “De motor tikt behoorlijk in koude toestand, ik ben van plan om hem uit elkaar te halen. Weg gaat hij in ieder geval niet, want het wordt binnenkort mijn trouwauto.”