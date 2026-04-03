Dat was even wat zeg, in 2016, toch alweer tien jaar geleden: Toyota kwam met de C-HR onder het motto: wij kunnen ook leuke, spannende auto’s maken. Maar zijn ze ook nog altijd goed?

Kopen zonder rijden

Pierre Vergeldt heeft wel wat met Toyota. Zeven jaar lang reed hij met zo’n dekselse, kleine Aygo. “Een rijdende spaarpot”, noemt hij het nu lachend. “Dat ding was zuinig, niet normaal, zonder iets ervoor te hoeven doen: 1 op 21.” Die kekke Aygo was Pierres eerste Toyota (daarvoor heeft hij Opel gereden en een VW Golf) en smaakte naar meer. Toen hij in 2016 naar de Nederlandse Toyota-website ging, gebeurde het. “Ik zag daar de C-HR voor het eerst en ik wist meteen dat ik die auto wilde hebben, liefde op het eerste gezicht dus. Ik vond hem machtig mooi.” En wat deed Pierre toen? Hij ging hem bestellen. Zonder dat hij er nog maar een meter in had gereden. En nu zijn we tien jaar en meer dan vier ton verder. Tijd om de balans op te maken.

Keurmeester Joep Schuurman voelt de bui al hangen. “Een goed onderhouden Toyota, van de eerste eigenaar, dat wordt vast geen spannend verhaal en al helemaal geen frikandel”, kijkt hij met een grijns vooruit.

Op de foto

Het was niet alleen maar rozengeur en maneschijn toen Pierre uiteindelijk in zijn C-HR stapte. “Het uitzicht naar achteren was wel heel erg matig en ik was blij dat ik niet op die achterbank hoefde te gaan zitten. En geen Apple CarPlay was ook een deceptie. Maar de trots overheerste hoor, en wat een bekijks had ik toen met zo’n vroege C-HR. Mooi en gedurfd, kreeg ik vaak mee van andere autoliefhebbers. De plaatselijke politie stopte zelfs een keer om mijn auto op de foto te zetten!”

Hoe is Pierre technisch gevaren in de afgelopen tien jaar? “Niet veel bijzonders, maar ik ben wel een keer stil blijven staan door een lege accu, de reguliere 12V-accu. Dan denk je: maar je hebt toch nog een accu aan boord van het hybridesysteem? Maar daar heb je dus niks aan”, vertelt hij. Dat zullen meer Toyota-rijders kunnen beamen. Verder is er een keer een wiellager gesneuveld, maar de vraag is of dat de schuld was van de bestuurder of van de Toyota. “Ik denk de bestuurder, ikzelf dus”, geeft Pierre toe. “Ik raakte een keer op vrij hoge snelheid een drempel of een stoeprandje, daarna kwam dat bijgeluid dus.”

Terug van de proefrit is Joep best positief over hoe de Coupé High Rider rijdt. “Ligt lekker op de weg hoor, voor zo’n auto. Wel een beetje lawaaiig onderweg. Verder kan hij echt maar een heel klein stukje volledig elektrisch rijden op zijn hybride accu, viel me op”, en hij dirigeert de cross-over de brug van Carrec op. De statische keuring gaat nu echt beginnen.

Best veel kilometers dus in tien jaar tijd, dat kwam neer op twee onderhoudsbeurten per jaar. “Ik werk voor mezelf als programmeur en heb klanten in Houten, Oldenzaal en Lichtenvoorde, dus ik rij het hele land door. Veel snelweg. Ik heb een rustige rijstijl, laat de auto volgens schema onderhouden en was mijn auto altijd zelf met de hand. Ik ben benieuwd naar wat Joep gaat vinden, maar ik verwacht toch wel een goede uitslag.”

Cybertruck voor erbij

Hoewel zijn auto-cv, met Golf, Kadett, Aygo en nu dan C-HR, misschien niet zo spectaculair klinkt, is die Pierre toch echt een heuse autoliefhebber. Hij was namelijk een van de mensen die een paar jaar geleden 1.000 US dollar heeft aanbetaald voor ... de Cybertruck van Tesla! Over bekijks gesproken. “Wat een crazy ding is dat zeg. Hij maakte echt iets bij me los. Die wil ik als volgende auto.” En de nieuwe versie van de C-HR dan? “Hm, daar moet ik nog wel een beetje aan wennen, aan die auto. Ik ben nog niet overtuigd.” Maar volgens ons heeft Pierre nog steeds een prima auto in handen, ook al is die tien jaar oud en gaat hij naar het half miljoen toe.

Zoals Joep had verwacht en Pierre had gehoopt: deze keuring loopt behoorlijk goed af. Maar helemaal zonder op- of aanmerkingen op de staat van zijn C-HR laten we Pierre niet gaan.

De motor zweet een beetje aan de onderkant. Maar dat lijkt onschuldig, omdat Pierre nooit olie hoeft bij te vullen. En het komt uiteindelijk ook niet terecht op de lijst van Joep. Verder zien we een rubberen slang die zijn beste tijd gehad heeft en beginnen de koplampen te verweren. Ook is het tijd voor vers rubber, bijna rondom. En hoewel keurmeester Joep twijfelt aan de minieme actieradius van de auto in de EV-modus, tonen de aanwezige meetresultaten van de door Toyota uitgevoerde hybridecheck jaar na jaar een prima staat van de accu van het hybridesysteem.

Twee duimen omhoog dus, en een glunderende Pierre rolt weer huiswaarts, sowieso fluitend over dat halve miljoen.

Eigenaar Toyota C-HR

Naam Pierre Vergeldt

Bouwjaar 1972

Woonplaats Arcen

Beroep Softwareprogrammeur

Eerste auto Opel Kadett

Vorige auto Toyota Aygo

Wat zou je veranderen aan de auto? Niks, geweldig prettige auto

Langste reis met deze auto? Noord-Italië

Onderhoudshistorie

Een WeTransfer met 64 items vertelt het complete leven tot nu toe van deze KZ-401-T. Zoals gezegd twee keer per jaar een beurt van gemiddeld €300. Verder is er een accu vervangen en één wiellager. En is er rechtsvoor een keer parkeerschade gereden. Pierre heeft alle hybridecheck-testrapporten en apk-formulieren ook nog mee in een ordner. Daar treffen we geen verdere bijzonderheden in aan.

Wat mankeert er aan de Toyota C-HR?

Veel windgeruis hoorbaar op snelweg

Hybride accu lijkt nog maar weinig capaciteit te hebben

Koplampen zijn van binnenuit aan het verweren

Slang van de tankdampafzuiging wordt ter hoogte van het kleppendeksel slecht/bevat droogtescheuren

De voorbanden zijn matig

De band linksachter is ouder dan de rest, matig van profiel en fors gecupt

De mening van Carrec Technocenter

“Zoals ik al verwachtte weinig ellende of aandachtspunten bij deze tien jaar oude Toyota. Je ziet dat er goed voor gezorgd wordt, je weet dat het goed in elkaar is gezet. De banden hebben nu wat aandacht nodig en ik ben verbaasd over de accu van het hybridesysteem, maar dit is gewoon nog een nette auto, dus petje af. Twee duimen omhoog voor deze gekke Toyota.”