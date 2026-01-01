Om zeven personen plaats te bieden moet een auto doorgaans vrij fors van formaat zijn. Meestal is het brandstofverbruik dan ook aanzienlijk. Toch kan het anders. De vernieuwde Renault Espace en de nog verse Peugeot 5008 beloven zeven zitplaatsen en een verbruik van hooguit 1 op 17,5.

Nog niet zo heel lang geleden was een zevenzitter vaak een enorme SUV, een MPV of een omgebouwd bestelbusje. Behoorlijk uiteenlopende bases en toch hadden ze altijd iets gemeen: het verbruik was torenhoog. Met de opkomst van de (mild) hybride aandrijflijn is dat wezenlijk anders geworden. In plaats van genoegen te nemen met hooguit 1 op 10, kom je nu zomaar anderhalf tot twee keer zo ver op een liter benzine. Daarbij zijn de traditionele MPV en de omgebouwde busjes zo’n beetje uitgestorven. De SUV heeft het wel overleefd, maar die hoeft tegenwoordig niet meer per se enorm te zijn.

Ruimte voor persoon zes en zeven valt tegen

Hoewel, als je naast de vernieuwde Espace en de nog verse 5008 staat, zijn het met recht auto’s van formaat. Vooral de 5008, die in elke dimensie nog een paar centimeter verder strekt dan de Espace. Dat vertaalt zich ook in meer binnenruimte. Voor zowel de Espace als de 5008 geldt dat je ze vooral moet zien als een vijfzitter met twee noodbankjes dan als een volwaardige zevenzitter. Op de derde zitrij zit je er als volwassende behoorlijk opgepropt en op die derde zitrij plaatsnemen vergt ook een exercitie in lenigheid.

Toch is het in de 5008 beter te doen dan in veel concurrenten in deze categorie. Vooral als de passagiers op de tweede zitrij een beetje meewerken. Die tweede zitrij is in twee delen te verschuiven en de leuning kent zelfs drie elementen die los van elkaar verstelbaar zijn. Een vleugje MPV dus aan boord van de 5008. De tweede zitrij biedt volop ruimte, dus je kunt gerust de bank wat naar voren zetten om de achterste twee personen enigszins te ontlasten. Zo kun je dus voor wat langere tijd comfortabel met zijn zevenen op pad.

Voorin heeft Peugeot veel aandacht besteed aan het ontwerpen en bouwen van het interieur. De materialen zijn voor dit segment ruim bovengemiddeld en het ziet er allemaal fris en mooi uit. Helaas is de ergonomie niet van hetzelfde niveau. Je kunt heel veel zelf instellen in het multimediasysteem en dat scheelt een hoop gedoe, maar het functioneert allemaal te traag voor een moderne auto. De fysieke knoppen die er zijn, werken bovendien vaak niet direct bij de eerste aanraking. Daarnaast moet je beslist even goed proefzitten voordat je tot aanschaf overgaat. Voor sommige mensen is een prettige zithouding zo gevonden, anderen blijven onophoudelijk het wel erg kleine stuurwiel verstellen.

Wat dat betreft is de Espace een verademing. Google tekent voor het infotainmentsysteem en hoewel je daarbij vanuit privacy-oogpunt bedenkingen zou kunnen hebben, weten de Amerikanen wel hoe een user interface eruit zou moeten zien. Je kunt er weinig zelf aan instellen, maar het kent veel minder lagen en werkt aanzienlijk sneller. Dat frustreert veel minder. Wel grijp je zo nu en dan de verkeerde hendel, omdat het rechts van het stuur vrij vol is. Zeker als je even snel straatje wil keren, staan de ruitenwissers nog weleens ongewild aan en de transmissie nog gewoon in D.

Net als de Peugeot heeft de Renault een verschuifbare achterbank, maar door zijn kleinere buitenmaten is het allemaal wat krapper bemeten. Dat maakt voor de passagiers op rij twee nog niet eens zo heel veel uit, maar voor de zesde en zevende inzittende is de ruimte wel heel beperkt. Daarbij blijft er met alle zitrijen in gebruik nog minder ruimte over dan in de Peugeot. Gelukkig heeft de Renault een handige uitsparing onder de laadvloer om de hoedenplank mee te kunnen nemen. Toch lijkt het ons niet de bedoeling dat die bijna net zoveel ruimte heeft als de passagiers op de achterste zitrij.

De ene hybride is de andere niet

We haalden al even de opkomst van de (mild) hybride aandrijflijn aan en die is er tegenwoordig in vele soorten en maten. In het geval van de Renault Espace gaat het om de tamelijk ingewikkelde full-hybrid aandrijflijn die je in meer Renault producten vindt. In principe is elke hybride natuurlijk twee aandrijflijnen in één, maar Renault neemt dat wel heel letterlijk. Aan de ene kant is er een 130 pk sterke 1.2 driecilinder turbo met een vierversnellingsbak die schakelt door een kleine elektromotor de spanning van de aandrijflijn af te laten halen. Aan de andere kant zit een grotere, 69-pk elektromotor die een eigen tweeversnellingsbak heeft. Zo lang je rustig aan doet, kunnen de twee aandrijflijnen elkaar prima aanvullen en is de Espace zuinig en soepel. Tegelijkertijd heb je een systeemvermogen van 200 pk, dus als het echt moet is de Espace best vlot voor een rijdend appartement.

Helaas voelt de aandrijflijn dan niet meer zo mooi homogeen. Je hoort dan bijvoorbeeld de verbrandingsmotor doorlopen in toeren, terwijl je voelt dat de elektromotor schakelt. Het komt ook voor dat de 1.2 energie opwekt voor de elektromotor. Die doet dat met een dermate hoog toerental dat je passagiers zich afvragen of het niet de hoogste tijd is om op te schakelen. Kortom: doe vooral rustig aan en je hebt er een prima metgezel aan. Dankzij de flippers achter het stuur kun je ook maximaal gebruikmaken van de recuperatie van de grote elektromotor en dan kan de Espace met bijna 1 op 18 echt zeer zuinig zijn.

Toch komt de Peugeot 5008 met zijn conventionelere aandrijflijn dicht in de buurt. Ook hier ligt een 130 pk sterke 1.2 in de neus, maar die krijgt ondersteuning van een 29 pk sterke elektromotor die door dezelfde zeventraps automaat met dubbele koppeling de voorwielen aandrijft. Het systeemvermogen ligt op 145 pk. Erg oplettende lezers zullen opmerken dat de auto op de foto’s nog een ‘oude’ versie van deze aandrijflijn heeft met een opgegeven systeemvermogen van 136 pk. Aangezien dat volgens de folder geen verschil uitmaakt, gaan we uit van de cijfers van de nieuwe versie.

Renault Espace.

In wezen houdt de Peugeot het midden tussen een ‘echte’ hybride en een mild hybrid, waarbij de elektromotor alleen dient als startmotor en lichte ondersteuning. Je kunt er dus minder vaak en lang elektrisch mee rijden dan in de Espace. Toch slaat de verbrandingsmotor af en toe wel degelijk helemaal af tot een snelheid van 60 km/h. In de praktijk is de 5008 er slechts iets minder zuinig mee dan de Espace. Wel zijn de prestaties van een duidelijk ander kaliber. Een vermogen van 145 (of 136) pk is voor een auto van dit formaat erg bescheiden. Zelfs zonder belading verloopt de sprint van 0-100 erg gemoedelijk, laat staan als de auto daadwerkelijk zes mensen en/of wat bagage meetorst. Bij volgas gaat het allemaal minder verwarrend dan in de Espace, maar de 5008 is ook aanmerkelijk trager.

Zowel Peugeot als Renault mikt op comfort

Best jammer, want het Peugeot-onderstel is opvallend goed. Aan boord van de 5008 vind je geen adaptieve dempers, vierwielbesturing of luchtvering, toch is het allerminst behelpen. Sterker nog: het rijdt eigenlijk harstikke goed. Comfortabel en soepel in de veren en voldoende gedempt om te zorgen dat de massa niet met jou rijdt in plaats van andersom. De enige dissonant in het geheel is de besturing. Door de combinatie van behoorlijk wat bekrachtiging en een erg kleine radius, mis je enige nauwkeurigheid. Daardoor moet je in een bocht nog weleens een beetje corrigeren, waardoor het lastiger wordt om er soepel doorheen te komen.

Hetzelfde ‘probleem’ heb je om een andere reden aan boord van de Espace. Die heeft weliswaar een normaal formaat stuur, maar hier stuurt de achteras mee. Of tegen, afhankelijk van de snelheid. Dat komt de wendbaarheid ten goede. Maar het draagt er ook toe bij dat je weleens iets meer naar links of rechts draait dan je in eerste instantie had willen doen. Gelukkig kun je het systeem in een dozijn standen zetten, dus het effect kun je flink afzwakken. Heb je eenmaal de stand gevonden die je fijn vindt, dan rijdt de Espace nog net iets beter dan de Peugeot. Het comfort ligt op hetzelfde niveau, maar de Espace is wat wendbaarder en weet zijn forse formaat dankzij de vierwielbesturing effectiever naar de achtergrond te verdringen.

Grote auto's als de Peugeot 5008 en Renault Espace zijn niet goedkoop

Die vierwielbesturing van de Espace zit op elke uitvoering, behalve de goedkoopste. Die heet Techno en daarboven staat een wat sportiever bedoelde versie onder de noemer Esprit Alpine en een wat luxer bedoelde variant die Iconic heet. Met die laatste hebben wij hier van doen en die kost zonder verdere opties €53.990. Daar komt in het geval van onze testauto nog wel wat bij. Een grijze lak van €900, een pakket met uitgebreid audiosysteem en het bijzondere elektrochromatische panoramadak, dat met een druk op de knop wel of geen zonlicht doorlaat. Dan komt er nog een pakket bij met adaptieve verlichting en head-up display en dan heb je een uiterst complete Espace, die ook €58.390 kost. Dat is toch wel serieus geld.

Nog serieuzer dan de Peugeot 5008, die inclusief opties voor €51.529 op kenteken mag. Heel grote steken laat die evenmin vallen waar het zijn uitrusting betreft. Goed, je hebt 19 inch in plaats van 20-inch wielen, het panoramadak is conventioneel in plaats van elektrochromatisch, je hebt geen stoelverwarming maar alleen stuurverwarming en een echt head-up display moet je ontberen. Maar om nou te zeggen dat de 5008 kaal is: nee. Je kunt er ook aldus naar kijken: er passen zeven mensen in. Zou je de kosten per persoon uitrekenen dan valt het allemaal reuze mee. Want het was natuurlijk wel de bedoeling om met zijn zevenen zuinig te doen.