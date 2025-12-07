Peugeot RCZ R (2016) - Op de rollenbank

Totaal anders dan de gewone Peugeot RCZ

Als je in het Friese Dokkum woont en door de hele Randstad rijdt voor je werk als communitymanager studiedata en docent natuurkunde, wil je dat natuurlijk wel in stijl doen. Daarom kwam Symen uit bij een Peugeot RCZ met de 1.6 THP (156 pk) uit 2011. Die had echter wel last van de gebruikelijke THP-kwalen. Daarom stapte hij vorig jaar oktober na vier jaar over op een RCZ R uit 2016. Ook met THP-krachtbron, maar deze levert een niet malse 270 pk. “Het is een van de laatst geproduceerde R’s en altijd dealeronderhouden tot nu toe”, zegt Symen, die nu het onderhoud vooral zelf doet. Wereldwijd zijn er maar 3.054 van geproduceerd.”

Volgens Symen is de R wat rijden betreft een totaal andere auto dan de reguliere RCZ, omdat de R door Peugeot Sport is ontwikkeld. “Maar hij is ook ontzettend leuk en gebruiksvriendelijk voor woon-werkritjes. Bovendien is de THP-motor uit deze auto een stuk betrouwbaarder. In 15.000 kilometer heb ik geen olieverbruik gehad, uniek voor een RCZ!” Dat zouden wij ook fijn vinden als we elke werkdag zo’n 360 kilometer op de weg vertoeven.

Niet over één nacht ijs

Naast de retourtjes Dokkum-Haarlem reizen Symen en Rosalie geregeld naar Zeeland voor de Europese RCZ-meetings. De R is onder handen genomen door de tovertechneuten van Peugeot Sport en die zijn niet bepaald over één nacht ijs gegaan. Het meest bijzondere en specifieke voor de RCZ R zijn de 380 millimeter Alcon-motorsport-remmen met vier zuigers. Die heeft Symen drie maanden geleden zelf nog vervangen voor €1.300. “Ze glimmen nog volop!” Verder werd er een sperdifferentieel op de vooras gemonteerd en een vaste en grotere achterspoiler voor meer downforce. Natuurlijk heeft de R ook speciale stoelen en velgen en stijvere vering die achter meer speelsheid biedt, volgens Symen, want “zonder ESP gaat hij gauw scheef”. Dan is er nog de twinscroll-turbo, die zo sterk is dat de turboslangen al meerdere keren zijn vervangen gedurende de levensloop van de auto. “Recentelijk reed ik ermee op de Nürburgring en toen zijn ze ook weer gescheurd. Dat is verholpen, maar ik weet niet zeker of alles dicht is. Daarom ben ik met 240 pk al heel blij”, aldus de verstokte Peugeot-rijder, die er eerder nog een 206 CC naast had en als volgende auto aast op een Alpine A110.

In afwezigheid van Symen is vriendin Rosalie naar Den Haag afgereisd. Zelf woont ze in Katwijk en rijdt ze een grijze Volkswagen Polo uit 2019, waar haar vriend niet warm of koud van wordt. Het gaat vandaag echter niet om de Volkswagen, wij willen weten of de THP de RCZ niet in de steek laat in de handen van chef rollenbank Ghisbert van Ginhoven. Die neemt zoals altijd met een lach van oor tot oor plaats achter het stuur van de lage, ranke coupé. De fabrieksopgave zit er helaas niet in, maar de door Symen verwachte 240 pk wordt met het gekkengetal overschreden: 251 pk perst de Peugeot eruit. Ook de trekkracht is iets minder dan wat de fabrikant belooft; de zwarte leeuw levert met 320 Nm koppel 10 Nm minder dan toen die de fabriek uitrolde. Keurige cijfers, niets om je voor te schamen. Dat doet Rosalie dan ook niet; ze kan met een mooi rapport naar vriend Symen in Dokkum, die nog laat weten blij te zijn met de cijfers.