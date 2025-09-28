Peugeot 607 2.2 16V - Voor tien mille minder heb je er ook één maar niet zo goed als deze
Franse weelde
- Marc Klaver
- FOTO'S Pieter E.Kamp
- Reportage
Het is alweer ruim 25 jaar geleden dat de laatste grote sedan van Peugeot op de markt kwam. Tijd om weer eens een blokje om te gaan met zo'n Peugeot 607!
Wanneer je na heel veel tamelijk oude klassiekers voor deze rubriek achter het stuur stapt van een Peugeot 607 voelt het ineens alsof je in een nieuwe auto zit. Wat in dit geval dubbelop gaat, aangezien de teller na bijna twintig jaar niet verder kwam dan 61.000 kilometer. Een ware Franse ‘grande routière’ en als sedan feitelijk de laatste in zijn soort. Misschien was het nog niet tot je doorgedrongen, maar de 607 bestaat precies 25 jaar. In 2010 rolde de laatste van de band. De uitvoering die we hier rijden, is in Nederland niet geleverd.
Dit is een Platinum
Het is de luxe Platinum, met een ivoorkleurig leren interieur, dat werkelijk zó smetteloos is dat we er amper plaats in durven te nemen. Op de achterbank heeft zo te zien nog nooit iemand gezeten en aan het half openstaande portierraam zien we dat er dubbel glas in zit. Ondanks alle luxe ontbreekt een navigatiesysteem, wat ook totaal irrelevant is. Het zou inmiddels toch sterk verouderd zijn. Dat wordt ruimschoots gecompenseerd door het JBL-geluidssysteem en de elektrisch verstelbare zetels met geheugen en verwarming.
Tot aan de facelift in 2005 was de tweeliter de basismotor, daarna de 2.2, die ook in de testauto zit. Het is een soepele viercilinder, die met zijn 158 pk en 217 Nm krachtig genoeg is voor de 1.430 kilo wegende Peugeot. Het blijft aangenaam stil aan boord, dankzij de goede geluidsisolatie en het dubbel glas. Voor een grote limousine is de 607 best stevig geveerd, zeker in vergelijking met zijn voorganger 605. Dat was een uitzonderlijk comfortabele auto. Niet dat we deze 607 als oncomfortabel zouden omschrijven, maar pokdalig wegdek wordt iets meer aan de inzittenden doorgegeven. Desalniettemin is het een fijne reisauto, dat moge duidelijk zijn. Er staan 607’s voor tien mille minder te koop, maar in dit geval heb je voor € 12.500 een zo goed als nieuwe auto. Kom er maar eens om.
Rapport
Aandrijflijn Soepele, rustig lopende viercilinder 8
Besturing Niet te sterk bekrachtigd, reageert spontaan 8
Zitpositie Vorstelijk zitcomfort, ook achterin 9
Weggedrag Steviger geveerd dan verwacht, heel stabiel 8
Interieur Zeer chic, in topstaat 9
Uitstraling Goed gerijpt na 25 jaar 9
Gemiddeld 8,5
Signalement
|Merk
|Peugeot
|Model
|607 2.2-16V Executive
|Carrosserie
|4-deurs, sedan
|Transmissie
|5 versnellingen, handgeschakeld
|Aandrijving
|voorwielaandrijving
|Nieuwprijs
|€ 48.535
Specificaties
|Brandstof
|benzine
|Motor
|4-cil. in lijn
|Cilinderinhoud
|2.230 cc
|Maximaal vermogen
|120 kW / 163 pk bij 5.875 tpm
|Maximaal koppel
|220 Nm bij 4.150 tpm
|Inhoud brandstoftank
|80 l
|Lengte / breedte / hoogte
|4.902 mm / 1.835 mm / 1.460 mm
|Wielbasis
|2.800 mm
|Massa leeg
|1.510 kg
|Laadvermogen
|518 kg
|Aanhangermassa geremd / ongeremd
|1.600 kg / 750 kg
|Banden
|225/50R17Prijzen
|Topsnelheid
|220 km/h
|Acceleratie 0-100 km/h
|9,9 s
|Brandstofverbruik
|9,2 l/100km
|CO2-uitstoot
|219 g/km