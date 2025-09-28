Wanneer je na heel veel tamelijk oude klassiekers voor deze rubriek achter het stuur stapt van een Peugeot 607 voelt het ineens alsof je in een nieuwe auto zit. Wat in dit geval dubbelop gaat, aangezien de teller na bijna twintig jaar niet verder kwam dan 61.000 kilometer. Een ware Franse ‘grande routière’ en als sedan feitelijk de laatste in zijn soort. Misschien was het nog niet tot je doorgedrongen, maar de 607 bestaat precies 25 jaar. In 2010 rolde de laatste van de band. De uitvoering die we hier rijden, is in Nederland niet geleverd.

Dit is een Platinum

Het is de luxe Platinum, met een ivoorkleurig leren interieur, dat werkelijk zó smetteloos is dat we er amper plaats in durven te nemen. Op de achterbank heeft zo te zien nog nooit iemand gezeten en aan het half openstaande portierraam zien we dat er dubbel glas in zit. Ondanks alle luxe ontbreekt een navigatiesysteem, wat ook totaal irrelevant is. Het zou inmiddels toch sterk verouderd zijn. Dat wordt ruimschoots gecompenseerd door het JBL-geluidssysteem en de elektrisch verstelbare zetels met geheugen en verwarming.

Tot aan de facelift in 2005 was de tweeliter de basismotor, daarna de 2.2, die ook in de testauto zit. Het is een soepele viercilinder, die met zijn 158 pk en 217 Nm krachtig genoeg is voor de 1.430 kilo wegende Peugeot. Het blijft aangenaam stil aan boord, dankzij de goede geluidsisolatie en het dubbel glas. Voor een grote limousine is de 607 best stevig geveerd, zeker in vergelijking met zijn voorganger 605. Dat was een uitzonderlijk comfortabele auto. Niet dat we deze 607 als oncomfortabel zouden omschrijven, maar pokdalig wegdek wordt iets meer aan de inzittenden doorgegeven. Desalniettemin is het een fijne reisauto, dat moge duidelijk zijn. Er staan 607’s voor tien mille minder te koop, maar in dit geval heb je voor € 12.500 een zo goed als nieuwe auto. Kom er maar eens om.