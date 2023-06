Peugeot 508 2.0 HDi Hybrid4 - 2012 - 461.448 km- Klokje Rond

508 logische opvolger Peugeot 407 2.0 HDi

Als Dennis en zijn zoon Sven op het afgesproken tijdstip komen voorrijden in Soesterberg, valt niet alleen de goede uiterlijke staat van zijn 508 op, maar realiseren wij ons ook dat je dit model nog maar zelden tegenkomt. De SW iets vaker. “Ik heb heel bewust voor de sedan gekozen. Die ziet er wat sportiever uit en rijdt ook als zodanig. Ik vind van lang niet alle auto’s de stationwagon mooi. De binnen- en buitenkant houd ik mooi schoon, ik rijd niet graag in een vieze auto. Het is mijn visitekaartje.”

Dennis krijgt regelmatig te horen dat hij een mooie auto heeft. Zijn vorige was een Peugeot 407 met de tweeliter HDi-dieselmotor. Dan is de 508 een logische opvolger. De eerste paar jaar heeft Dennis hem nog met 14 procent bijtelling kunnen rijden. “Dat hybride systeem is best leuk en soms rijd ik binnen de bebouwde kom een paar kilometer elektrisch, als de accu bijna vol is”, vertelt hij. “Aan de andere kant heeft het meerdere keren voor storingen gezorgd. Onder garantie zijn wat dingen vervangen. In de tien jaar dat ik ‘m nu heb, waren de onderhoudskosten niet buitensporig hoog, vind ik.” De Peugeot-dealer in Zwolle doet al het onderhoud. Zij kennen de auto als geen ander en dat is in Dennis’ ogen een voordeel. “Niet zo lang geleden heeft hij nog voor een flink bedrag op de kop gehad; de koppeling was kapot.”

Storing hybride systeem Hybrid4

We krijgen de geprinte onderhoudshistorie mee van Dennis en bij het uitpluizen daarvan valt inderdaad op dat er zo nu en dan een storing in het hybride systeem was. Dat trucje heeft Toyota toch echt beter in de vingers. De 508 heeft een vrij bijzonder hybridesysteem. Allereerst omdat het een diesel is. Bovendien zit de extra elektromotor op de achteras, vandaar de typenaam Hybrid4. Deze 508 heeft immers vierwielaandrijving en met 500 Nm lekker veel koppel. De tweeliter HDI heeft een goede reputatie en maakt die andermaal waar. De kracht wordt via een gerobotiseerde zesbak naar de voorwielen overgebracht en dat blijkt helemaal niet slecht te werken, zo vertelt keurmeester Joep Schuurman. “Normaal gesproken zijn deze bakken geen feest om mee te rijden, maar in dit geval vangt de aandrijfkracht van de achterste elektromotor het schokkerige gedrag van de transmissie op en daardoor voelt hij aan als een normale automaat. Dat viel mij helemaal niet tegen. Starten doet hij meestal met de starter-generator, die met een sterke riem met de krukas is verbonden. Daarom heeft die riem een strikte onderhouds­interval en moet hij bij elke beurt worden gecontroleerd en indien nodig vervangen. Ik begrijp van de eigenaar dat dat altijd op tijd is gedaan en de riem ziet er inderdaad niet versleten uit.”

Verbruik 508 Hybrid4 valt tegen

Dennis maakt zijn kilometers als zelfstandig ondernemer in de schoenenbranche. “Volgende week ga ik weer naar Italië en een maand later nog een keer. Op zulke ritten komt de 508 pas echt tot zijn recht, hoewel het verbruik tegenvalt. Dat is in de praktijk bijna twee keer zo hoog als in de folder.” Toch kan Dennis meestal een week op een tank rijden, als hij alleen klanten in Nederland bezoek. Gelukkig voor hem zijn de dieselprijzen weer enigszins op een normaal niveau teruggekeerd. De draaiknop van het Hybrid4-systeem gebruikt Dennis naar eigen zeggen soms. “De sportstand is leuk, dan is hij heel snel. Tijdens een vakantie in Slovenië raakten we op een klein weggetje in de problemen en moesten we achteruit terug. Toen kwam de vierwielaandrijving heel goed van pas.”

Banden en koppeling gaan lang mee

Met een set banden doet hij bovengemiddeld lang en volgens de garage heeft de koppeling het ook heel lang volgehouden. Dennis vermoedt dat dit een positief effect is van de elektromotor. “Die helpt om vanuit stilstand weg te komen. Daarnaast maak ik veel kilometers op de snelweg. En dan ben je ineens meer dan tien jaar verder en staat de teller bijna op 500.000.” Die stand bereikt hij waarschijnlijk ergens volgend jaar. Daarna beraadt hij zich op een opvolger. “Het wordt weer een auto in deze categorie. Misschien de huidige 508, die is erg mooi. Hopelijk vallen de onderhoudskosten het komende jaar mee. Ik moet nóg bijkomen van de laatste factuur.”

Wat mankeert eraan?

● De wisserbladen voor zijn matig●Het onderstel is erg hard over korte hobbels, maar wat te zacht over grotere oneffenheden● De motor lekt olie

● De remschijven voor zijn verroest aan de binnenzijde

● De handremkabels zijn door één van de bevestigingsogen heen gesleten

Dit is de mening van Carrec Technocenter

“Ondanks de kilometerstand ziet de 508 er aan de binnen- en buitenkant keurig uit en ook in de motorruimte is alles spic en span. De aandrijflijn werkt goed en zelfs die gerobotiseerde bak deed het beter dan verwacht. Jammer dat aan de voorkant de schokdempers niet goed zijn, anders had ik zeker twee duimen omhoog gedaan.”