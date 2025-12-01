Peugeot 407 1.8 16V – 2006 – 491.533 km - Klokje rond

Jos Geraedts rijdt al sinds 1992 Peugeot. Eerst een 405, toen een 406 en sinds 2009 deze 407, waar hij al meer dan 420.000 km mee heeft gereden. Op lpg, dus lekker voordelig en tot op heden zonder grote kosten. De vierpitter is met bijna vijf ton op de klok aan zijn vijfde distributieriem toe. Wat is wijsheid?

Al zestien jaar

Na bijna vijftig jaar rijden is dit pas de achtste auto van Jos. Vooral de drie Peugeots deden lang dienst, met de 407 als topper in de lijst; die heeft hij al zestien jaar. Gaan we wat verder terug in de historie, dan zien we een Opel Kadett B die van 1979 tot en met 1983 dienst deed. Hij reed er iets meer dan 100.000 kilometer mee, betaalde er 250 gulden voor en kreeg bij verkoop 400 gulden terug. Dat is nog eens goedkoop rijden!

Maar ook met zijn eerste auto, een NSU Prinz van 250 gulden, deed Jos goede zaken. Na een jaar en 10.000 kilometer kreeg hij 150 gulden terug. “In die tijd kon je echt nog voor een paar centen een auto kopen en voor niet al te veel geld rijdend houden. Dat is tegenwoordig wel anders, ook al heb ik weinig te klagen de laatste jaren. Met de 406 reed ik drie ton, met deze zelfs een ton meer. Hij nadert het half miljoen en eigenlijk wil ik dat nog wel halen.”

Nog steeds vindt hij zijn 407 een mooie auto. “In mijn beleving is hij kwalitatief niet slechter dan de 405 en 406, ook al lees ik weleens anders. Onderweg naar Zuid-Frankrijk zie ik juist veel vaker jonge auto’s op de vluchtstrook, of afgesleept worden. In de afgelopen zestien jaar ben ik twee keer blijven staan. Een keer thuis met een lege accu en nog een keer onderweg met een lek in het koelsysteem.”

Brandend motorlampje

Voor een auto van bijna twintig jaar oud ziet Jos’ 407 er nog patent uit, er wordt duidelijk goed voor gezorgd en met beleid mee gereden. Uit ervaring weten we dat deze motor van Peugeot goed bestand is tegen de hogere verbrandingstemperaturen van lpg en ook dit exemplaar bewijst dat. “Wat mij vooral opvalt”, aldus Jos, “is dat hij nog zo mooi loopt. De vorige begon aan het eind een beetje onregelmatig te lopen, terwijl er minder kilometers op de teller stonden. Het enige wat al ruim 300.000 kilometer een beetje stoort, is het brandende motorlampje. Maar er schijnt niets ernstigs aan de hand te zijn, dus ik moet er maar mee leven.”

Uiteraard is het keurmeester Joep Schuurman ook opgevallen dat het lampje brandt. Het verwijst naar een fout in het emissiesysteem, zo ziet hij bij het uitlezen van de motorcomputer. “Tijdens het rijden is mij verder niets opgevallen, de motor stottert niet en levert volgens mij zijn vermogen nog. Storender zijn de bokkende koppeling en de joelende achterbanden, maar ook dat is niet alarmerend.” Het lijkt erop dat het onderhoud zijn vruchten afwerpt. De Peugeot gaat al sinds zijn eerste aflevering naar de merkdealer. Jos: “Dat bevalt nog altijd goed, ook al komt het steeds vaker voor dat bepaalde onderdelen niet meer leverbaar zijn. Gelukkig weet de garage altijd vervangers te vinden.”

Al drie jaar zonder airco

Jos geniet al een paar jaar van zijn pensioen, na een werkzaam bestaan als docent aardrijkskunde en later informatica aan een middelbare school. De 407 mag nog niet in de ruststand en maakt nog altijd zo’n 25.000 kilometer per jaar. Samen met zijn vrouw trekt Jos er vaak opuit om ergens in Europa mooie wandeltochten te maken. Zo bracht de Peugeot het stel de laatste jaren naar de Languedoc, Cinque Terre, Corsica en de Ardèche. “Gelukkig keer op keer probleemloos en daarbij ook nog eens goedkoop op lpg. Waar ik wel aan moest wennen, is dat de meter van de benzinetank terugloopt tijdens lange ritten. Die is gekoppeld aan de kilometers die je aflegt. Zodra de auto een keer uit en weer aan is geweest, staat de meter weer op de oude positie.”

Gemiddeld tankt hij twee keer per jaar benzine. Laatst ging het ABS-lampje branden. Hij maakte een afspraak bij de garage, maar ging spontaan weer uit. “Er is alsnog een sensor vervangen. De airco is al drie jaar stuk, die heb ik niet laten repareren omdat ik niet wist hoe lang ik nog kon rijden.”

Na zestien jaar en er meer dan vier ton mee gereden te hebben, maakt Jos de balans op. Het dak van zijn huis ligt vol met zonnepanelen, hij is toe aan een EV. “Wat zal ik doen? Toch een nieuwe distributieriem of doorrijden naar vijf ton en kijken waar het schip strandt? Ik ga mij in ieder geval oriënteren op een EV, dat staat vast.”

Eigenaar Peugeot 407

Naam Jos Geraedts

Bouwjaar 1954

Woonplaats Maasbracht

Beroep gepensioneerd

Eerste auto NSU Prinz

Vorige auto Peugeot 406

Wat zou je aan je auto willen veranderen? Niets

Wat is je langste reis met deze auto? Noordkaap

Onderhoudshistorie

We krijgen een gedetailleerde onderhoudshistorie van de 407, die altijd bij dezelfde dealer zijn beurtjes, distributieriemen (3) en reparaties kreeg. Het voert te ver om alles op te sommen, daarom vermelden we alles wat naast het reguliere onderhoud is gedaan.

72.000 lpg-systeem controleren

83.604 verdamper gasinstallatie

93.689 storing uitlezen

118.562 storing uitlezen

118.836 computer, dradenbundel, temperatuursensor, mattenset, autohuur

130.304 condensor airco

140.013 thermostaat

161.358 thermostaathuis

204.626 nieuw kachelhuis

240.327 lekkage aansluiting verdamper hersteld

245.839 onderhoudsbeurt, apk, rechter onderste fuseekogel

251.322 accu

261.109 kofferbakverlichting (kabelbreuk)

298.534 wiellager

312.000 reparatie lekkage koelsysteem

312.400 uitlezen storingen

323.960 kabelbreuk kofferbakontgrendeling, motorsteun, rubber uitlaatophanging

420.453 mistlamp LV, multiriem, pedaalrubber

474.520 bekabeling achterklep solderen

485.974 revisie remklauw RV, naaflager voorzijde, apk

487.597 diagnose ABS/ESP storing (soms!): sensor LA

Wat mankeert er aan de Peugeot 407?

De koppeling bokt een beetje bij slippen

Storing emissiesysteem, oorzaak onbekend

Achterbanden maken herrie en zijn gecupt

Er zit een gat in de vloermat van de bestuurder

De linker voorstoel is fors versleten

De koplampen worden dof

Het koelwaterniveau staat op minimum

De motor lekt olie

De beide slijtagesensoren van de voorste remblokken zijn niet aangesloten

Het hitteschild boven de achterdemper ligt los

De mening van Carrec Technocenter

"Een 407 op gas met een flinke bak ervaring. Vanuit die optiek valt het lijstje met mankementen heel erg mee en afgezien van een koppeling die een beetje bokt rijdt hij goed. Van mij krijgt deze Peugeot een duimpje.”