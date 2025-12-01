Peugeot 407 1.8 16V – 2006 – 491.533 km - Klokje rond
Nieuwe riem of nieuwe EV?
Video
Helaas kunnen wij deze video niet weergeven, omdat je niet akkoord bent gegaan met de
cookie voorwaarden.
Onze video speler heeft rechten nodig voor de "Social Media".
Wijzig je cookie instellingen
Jos Geraedts rijdt al sinds 1992 Peugeot. Eerst een 405, toen een 406 en sinds 2009 deze 407, waar hij al meer dan 420.000 km mee heeft gereden. Op lpg, dus lekker voordelig en tot op heden zonder grote kosten. De vierpitter is met bijna vijf ton op de klok aan zijn vijfde distributieriem toe. Wat is wijsheid?
Al zestien jaar
Na bijna vijftig jaar rijden is dit pas de achtste auto van Jos. Vooral de drie Peugeots deden lang dienst, met de 407 als topper in de lijst; die heeft hij al zestien jaar. Gaan we wat verder terug in de historie, dan zien we een Opel Kadett B die van 1979 tot en met 1983 dienst deed. Hij reed er iets meer dan 100.000 kilometer mee, betaalde er 250 gulden voor en kreeg bij verkoop 400 gulden terug. Dat is nog eens goedkoop rijden!
Maar ook met zijn eerste auto, een NSU Prinz van 250 gulden, deed Jos goede zaken. Na een jaar en 10.000 kilometer kreeg hij 150 gulden terug. “In die tijd kon je echt nog voor een paar centen een auto kopen en voor niet al te veel geld rijdend houden. Dat is tegenwoordig wel anders, ook al heb ik weinig te klagen de laatste jaren. Met de 406 reed ik drie ton, met deze zelfs een ton meer. Hij nadert het half miljoen en eigenlijk wil ik dat nog wel halen.”
Nog steeds vindt hij zijn 407 een mooie auto. “In mijn beleving is hij kwalitatief niet slechter dan de 405 en 406, ook al lees ik weleens anders. Onderweg naar Zuid-Frankrijk zie ik juist veel vaker jonge auto’s op de vluchtstrook, of afgesleept worden. In de afgelopen zestien jaar ben ik twee keer blijven staan. Een keer thuis met een lege accu en nog een keer onderweg met een lek in het koelsysteem.”
Brandend motorlampje
Voor een auto van bijna twintig jaar oud ziet Jos’ 407 er nog patent uit, er wordt duidelijk goed voor gezorgd en met beleid mee gereden. Uit ervaring weten we dat deze motor van Peugeot goed bestand is tegen de hogere verbrandingstemperaturen van lpg en ook dit exemplaar bewijst dat. “Wat mij vooral opvalt”, aldus Jos, “is dat hij nog zo mooi loopt. De vorige begon aan het eind een beetje onregelmatig te lopen, terwijl er minder kilometers op de teller stonden. Het enige wat al ruim 300.000 kilometer een beetje stoort, is het brandende motorlampje. Maar er schijnt niets ernstigs aan de hand te zijn, dus ik moet er maar mee leven.”
Uiteraard is het keurmeester Joep Schuurman ook opgevallen dat het lampje brandt. Het verwijst naar een fout in het emissiesysteem, zo ziet hij bij het uitlezen van de motorcomputer. “Tijdens het rijden is mij verder niets opgevallen, de motor stottert niet en levert volgens mij zijn vermogen nog. Storender zijn de bokkende koppeling en de joelende achterbanden, maar ook dat is niet alarmerend.” Het lijkt erop dat het onderhoud zijn vruchten afwerpt. De Peugeot gaat al sinds zijn eerste aflevering naar de merkdealer. Jos: “Dat bevalt nog altijd goed, ook al komt het steeds vaker voor dat bepaalde onderdelen niet meer leverbaar zijn. Gelukkig weet de garage altijd vervangers te vinden.”
Al drie jaar zonder airco
Jos geniet al een paar jaar van zijn pensioen, na een werkzaam bestaan als docent aardrijkskunde en later informatica aan een middelbare school. De 407 mag nog niet in de ruststand en maakt nog altijd zo’n 25.000 kilometer per jaar. Samen met zijn vrouw trekt Jos er vaak opuit om ergens in Europa mooie wandeltochten te maken. Zo bracht de Peugeot het stel de laatste jaren naar de Languedoc, Cinque Terre, Corsica en de Ardèche. “Gelukkig keer op keer probleemloos en daarbij ook nog eens goedkoop op lpg. Waar ik wel aan moest wennen, is dat de meter van de benzinetank terugloopt tijdens lange ritten. Die is gekoppeld aan de kilometers die je aflegt. Zodra de auto een keer uit en weer aan is geweest, staat de meter weer op de oude positie.”
Gemiddeld tankt hij twee keer per jaar benzine. Laatst ging het ABS-lampje branden. Hij maakte een afspraak bij de garage, maar ging spontaan weer uit. “Er is alsnog een sensor vervangen. De airco is al drie jaar stuk, die heb ik niet laten repareren omdat ik niet wist hoe lang ik nog kon rijden.”
Na zestien jaar en er meer dan vier ton mee gereden te hebben, maakt Jos de balans op. Het dak van zijn huis ligt vol met zonnepanelen, hij is toe aan een EV. “Wat zal ik doen? Toch een nieuwe distributieriem of doorrijden naar vijf ton en kijken waar het schip strandt? Ik ga mij in ieder geval oriënteren op een EV, dat staat vast.”
Eigenaar Peugeot 407
Naam Jos Geraedts
Bouwjaar 1954
Woonplaats Maasbracht
Beroep gepensioneerd
Eerste auto NSU Prinz
Vorige auto Peugeot 406
Wat zou je aan je auto willen veranderen? Niets
Wat is je langste reis met deze auto? Noordkaap
Onderhoudshistorie
We krijgen een gedetailleerde onderhoudshistorie van de 407, die altijd bij dezelfde dealer zijn beurtjes, distributieriemen (3) en reparaties kreeg. Het voert te ver om alles op te sommen, daarom vermelden we alles wat naast het reguliere onderhoud is gedaan.
- 72.000 lpg-systeem controleren
- 83.604 verdamper gasinstallatie
- 93.689 storing uitlezen
- 118.562 storing uitlezen
- 118.836 computer, dradenbundel, temperatuursensor, mattenset, autohuur
- 130.304 condensor airco
- 140.013 thermostaat
- 161.358 thermostaathuis
- 204.626 nieuw kachelhuis
- 240.327 lekkage aansluiting verdamper hersteld
- 245.839 onderhoudsbeurt, apk, rechter onderste fuseekogel
- 251.322 accu
- 261.109 kofferbakverlichting (kabelbreuk)
- 298.534 wiellager
- 312.000 reparatie lekkage koelsysteem
- 312.400 uitlezen storingen
- 323.960 kabelbreuk kofferbakontgrendeling, motorsteun, rubber uitlaatophanging
- 420.453 mistlamp LV, multiriem, pedaalrubber
- 474.520 bekabeling achterklep solderen
- 485.974 revisie remklauw RV, naaflager voorzijde, apk
- 487.597 diagnose ABS/ESP storing (soms!): sensor LA
Wat mankeert er aan de Peugeot 407?
- De koppeling bokt een beetje bij slippen
- Storing emissiesysteem, oorzaak onbekend
- Achterbanden maken herrie en zijn gecupt
- Er zit een gat in de vloermat van de bestuurder
- De linker voorstoel is fors versleten
- De koplampen worden dof
- Het koelwaterniveau staat op minimum
- De motor lekt olie
- De beide slijtagesensoren van de voorste remblokken zijn niet aangesloten
- Het hitteschild boven de achterdemper ligt los
De mening van Carrec Technocenter
"Een 407 op gas met een flinke bak ervaring. Vanuit die optiek valt het lijstje met mankementen heel erg mee en afgezien van een koppeling die een beetje bokt rijdt hij goed. Van mij krijgt deze Peugeot een duimpje.”
Signalement
|Merk
|Peugeot
|Model
|407 XR 1.8-16V
|Carrosserie
|4-deurs, sedan
|Transmissie
|5 versnellingen, handgeschakeld
|Aandrijving
|voorwielaandrijving
|Nieuwprijs
|€ 26.350
Specificaties
|Brandstof
|benzine
|Motor
|4-cil. in lijn
|Cilinderinhoud
|1.749 cc
|Maximaal vermogen
|92 kW / 125 pk bij 6.000 tpm
|Maximaal koppel
|170 Nm bij 3.750 tpm
|Inhoud brandstoftank
|66 l
|Lengte / breedte / hoogte
|4.676 mm / 1.811 mm / 1.447 mm
|Wielbasis
|2.725 mm
|Massa leeg
|1.375 kg
|Laadvermogen
|605 kg
|Aanhangermassa geremd / ongeremd
|1.600 kg / 735 kg
|Banden
|205/60R16Prijzen
|Topsnelheid
|203 km/h
|Acceleratie 0-100 km/h
|10,3 s
|Brandstofverbruik
|7,7 l/100km
|CO2-uitstoot
|183 g/km