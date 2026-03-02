Zijn garagehouder verzekerde Wilke van Muiswinkel ooit dat hij de vijf ton zou gaan halen met zijn Peugeot 4007. Die mijlpaal is bereikt en wij zijn benieuwd naar de ervaringen van de afgelopen vijftien jaar en hoe de Franse techniek in Japanse verpakking er nu aan toe is.

Born in Japan

De kenner weet het: we kijken hier naar een Mitsubishi Outlander waarvan een Peugeot is gemaakt. En dat niet alleen, hij is er ook met Citroën-neus en heet dan C-Crosser. De Fransen zaten destijds om een SUV verlegen en vonden een goede partner in Mitsubishi, dat tegenwoordig juist zaken doet met Renault. Waar deze generatie Outlander sinds 2008 bij NedCar in Born van de productieband rolde (net als de Colt, Carisma en Space Star), zagen de twee Franse derivaten juist in Japan het levenslicht. Maar dan wel met een Franse dieselmotor in het vooronder, die trouwens ook in de Outlander is geleverd, als 2.2 Di-D. De 2.4 benzinemotor is wel van Mitsubishi en alle versies hebben vierwielaandrijving.

Voor Wilke was de Peugeot de enige optie, hij is het merk al sinds zijn eerste auto trouw. “Ik begon in 1982 met een 104, daarna kwamen de 305, 309 en 405. Meestal op gas, maar de laatste was een 406 HDi waarmee ik 445.000 kilometer probleemloos heb gereden. Wat ook een belangrijke rol speelt in mijn autokeuze is het feit dat mijn vrouw in geen enkele andere auto zo lekker zit als in een Peugeot. Maar eigenlijk gaf onze dochter de doorslag. We keken naar een 5008, totdat zij de 4007 zag staan. Ik dacht dat het een enorm zware auto was, maar dat viel mee. Helaas is hij er niet als automaat, dat had bij ons de voorkeur.”

Werkpaard

Het is hem aan te zien dat de 4007 een intensief bestaan achter de rug heeft. Bovendien staat hij nu op zwarte winterwielen, daar wordt het ook niet beter van. Wilke is allesbehalve een autopoetser, dat is wel duidelijk. “Voor mij is de buitenkant niet meer dan de verpakking. Hij gaat af en toe door de wasstraat. We noemen hem niet voor niets 'de vrachtwagen', voor ons is het vooral een gebruiksvoorwerp. Een werkpaard.”

De Peugeot is meerdere keren als verhuiswagen gebruikt, al dan niet met een aanhanger aan de trekhaak. Van alles is naar binnen geschoven, dat verklaart volgens Wilke de vele beschadigingen op het dashboard. “Maar het materiaal begint ook een beetje op te lossen en een van mijn kinderen vond het grappig een hartje en 'mama' erin te graveren.”

Het is niet de eerste keer dat we een Peugeot-diesel met veel kilometers op bezoek hebben en uit ervaring weten we dat de Fransen een puike zelfontbrander bouwen. Sinds 1998 is dat de HDi en sinds 2000 is die er ook als 2.2, tot 2015 nog geleverd in de Jaguar XF. In dit geval is het een HDiF, voorzien van roetfilter. Dat filter heeft zijn beste tijd gehad, zo blijkt als keurmeester Tim de Leeuw de deeltjessnuffelaar in de uitlaat van de Peugeot steekt. Het blijft nog net onder de norm, maar daarmee is dan ook alles gezegd.

Opvolger is elektrisch

Samen met Wilke nemen we de onderhoudshistorie door en daar zien we maar één grote uitschieter: een nieuwe versnellingsbak, in 2024. Samen met een verse distributieriem en een apk stond er een bedrag van bijna vijf mille op de factuur. “Ik heb toen even getwijfeld om een andere auto te kopen, maar besloot toch om nog een paar jaar door te rijden.” De 4007 is altijd bij een universele garage in onderhoud geweest en het wisselen van zomer- en winterbanden doet Wilke zelf. Tim: “Ik denk dat de versnellingsbak Japans is. Dat voel je aan het schakelen en naar mijn weten is er geen Peugeot met vierwielaandrijving. Maar met het in- en uitbouwen is men nogal grof te werk gegaan. De aandrijfas rechtsvoor is met een slijptol bewerkt. Ik kan mij goed voorstellen dat hier een monteur stevig heeft staan vloeken.”

De lijst met mankementen wordt steeds langer. Dat verbaast ons, maar Wilke niet. “Hij is 18 jaar oud en heeft al meer dan vijf ton op de klok. Zo lang heb ik nog nooit met een auto gereden en dat heeft me alles bij elkaar iets meer dan € 121.000 gekost. We gaan er binnenkort nog mee naar de Ardennen en dan is het tijd om afscheid te nemen. Inderdaad, er komt een nieuwe auto. Geen diesel, maar wel vierwielaandrijving. Het is een Smart #5 geworden. Na meer dan 40 jaar geen Peugeot, dat wordt even wennen.”

Eigenaar Peugeot 4007

Naam Wilke van Muiswinkel

Bouwjaar 1960

Woonplaats Nieuwe Niedorp

Beroep docent technische bedrijfskunde, hogeschool Inholland Alkmaar

Eerste auto Peugeot 104 SL

Vorige auto Peugeot 406 Break HDi

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Iets meer bodemvrijheid, zuiniger, betere kunststoffen.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Naar Zuid-Spanje.”

Onderhoudshistorie

Iets meer dan 400.000 kilometer reed Wilke met zijn Japanse Peugeot. Er hebben zich weinig bijzonderheden voorgedaan, de techniek houdt zich goed. De grootste ingreep was in 2024, toen ging er een nieuwe versnellingsbak onder, samen met een dubbelmassavliegwiel en een nieuwe distributieriem. Dat grapje kostte € 4.736. Verder is het alleen maar normaal onderhoud, met in 2022 een nieuwe kachelmotor. De kosten zijn al die jaren minutieus bijgehouden en we zien dat er € 20.397 aan onderhoud is uitgegeven en € 25.072 aan wegenbelasting. Samen met de brandstof, afschrijving, wassen en verzekering gaf Wilke de afgelopen 15 jaar € 121.014 uit.

Wat mankeert er aan de Peugeot 4007?

Diverse beschadigingen en slijtageplekken aan de binnen- en buitenkant

Dashboard en armsteunen zijn flink beschadigd en versleten

Middenconsole zit los

Wisserbladen strepen

Stuur staat naar links bij rechtuit rijden

Pookknop zit los

Zoemgeluid hoorbaar tijdens rijden. Niet helemaal duidelijk of dit enkel de gecupte banden zijn of ook een onderdeel van de aandrijflijn

Koppelingspedaal kraakt bij bediening

Onderstel is vooral achter erg slap en bonkerig bij rijden over flinke hobbels

Bijgeluid uit de voorwielophanging bij inveren

Deeltjesmeting van het roetfilter is erg hoog (850.000)

Stadslichten geven groen licht

Kentekenverlichting erg zwak

Deurvanger rechtsvoor zat los, is vastgezet

Motor lekt op diverse plekken olie en is rondom vet

Motor lekt koelvloeistof op een watermond boven de versnellingsbak en op de aansluiting van de kachelradiateur

Luchtfilterbak zit vast met tiewraps

Er zit een tak vastgeschroefd tussen de intercoolerbuis en het frame linksvoor

Bodemplaat zit vast met tiewraps

Diverse rubbers van de voor- en achterwielophanging zijn in mindere staat

Reservewiel is dusdanig verroest dat deze niet meer bruikbaar is

Diverse moeren en bouten zijn afgebroken

Aan de as rechtsvoor is geslepen

Stabilisatorstang rechtsachter heeft speling

Fuseekogel rechtsvoor heeft speling en hoes zit los

Binnenste ashoes linksvoor lekt minimaal

Bumpstops en stofhoezen van de schokdempers rondom versleten

Roest aan carrosserie, subframes en draagarmen, nog nergens ernstig

Banden rondom gecupt

Veel verschil in slijtage banden (wel dezelfde leeftijd)

Rem linksachter veel verder versleten dan rechtsachter

De mening van Carrec Technocenter

“Een twijfelgevalletje. Deze Peugeot is niet onveilig en er bestaat geen grote kans op stranding op korte termijn. Maar hij is ook te ver van een nette, goede auto verwijderd om een duimpje te kunnen geven.”