Peugeot 3008 1.6 VTi - Op de rollenbank

Aan aanmeldingen voor ‘Op de rollenbank’ geen gebrek. Maar de Peugeot 3008 kwamen we nog nimmer tegen in onze mailbox. Dit exemplaar is een 1.6 VTi, dus een viercilinder zonder turbo. Waarom zou je bij zo’n braaf ding een vermogenstest willen doen? Roy Peters neemt een klinkend verhaal mee.

Wie VTi zegt, zegt olieverbruik. Daarover kan Roy Peters meepraten. Zijn auto verbruikte anderhalve ­liter op 1.500 kilometer toen hij de handdoek in de ring gooide. Kilometerstand: 105.000. “Bij intern onderzoek waren de krassen op de cilinderwanden te zien”, zegt hij. Verkopen dus, dat ding. Maar die vlieger ging niet op. “Dat mocht niet van mijn dochter. Zij vond dat ik een slecht karma over me afriep als ik een auto met een kapotte motor zou verkopen.”

Motor gereviseerd en getuned

Dus wendde hij zich tot een specialist in Oud-Beijerland die alles weet van VTi en THP, zo heten de eerste generatie turbomotoren waarmee je de Peugeot 3008 ook kon krijgen. “Daar heb ik de krachtbron naar geheel eigen specificatie opgezet. Er kwam een revisiemotor met verbeterde zuigers, zuigerveren en injec­toren. Ook de distributieketting is van een zwaarder kaliber. ­Verder is hij ‘stage 1’ getuned. Nu zou hij 135 pk en 180 Nm moeten ­leveren. Ik deed dat met het idee dat hij daarvan een betere caravantrekker zou worden, maar door covid ben ik nog niet met de caravan weg geweest.”

Geen olieverbruik voor deze Peugeot 3008

Evengoed is Roy tevreden met zijn Peugeot3008. “Hij verbruikt geen druppel olie en het verbruik is netjes. Onderweg heb ik wel het idee dat hij wat meer trekkracht heeft, dus die tuning vind ik wel geslaagd. Elk jaar krijgt de motor een spoeling om de interne ­vervuiling tegen te gaan.” En dat terwijl hij maar zes- tot acht­duizend kilometer per jaar rijdt. Kortom: Roy gaat ver voor zijn geliefde Peugeot 3008.

VTi is echt huilen, vindt Ghisbert

Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven kent de VTi-krachtbron als geen ander. Zijn werkplaats staat vol met Mini’s die deze motor eveneens in het vooronder hebben. “Het verhaal bij deze Peugeot verbaast me niets”, zegt hij. “Want zo’n VTi is echt huilen.” En over de tuning: “Je kunt met een krachtbron zonder turbo nauwelijks iets. Hooguit kun je de ontsteking bijstellen, verder niet. Maar van een Mini One met VTi-motor kun je gemakkelijk een Cooper maken. Want die krachtbron is dan weer geknepen.”

Evengoed wijst Ghisbert de motor in de Peugeot als fijnere auto aan. “Die heeft een vijfbak met betere verhoudingen dan de zesbak van de Mini. Die Peugeot is veel levendiger; een Mini heeft in de zesde versnelling niets te zoeken.”

Na de meting blijkt dat Ghisbert profetische woorden heeft gesproken. De getallen overtreffen de fabrieksopgave nauwelijks. Van de tuning is eigenlijk niets terug te vinden. “Meer dan dit zit er ook niet in. Het is een 1.6. Daarbij is 160 Nm zo’n beetje het maximum zoals dat bij een tweeliter 200 Nm is en bij een drieliter 300 Nm, enzovoorts.” Jammer dat de moeite van Roy zich niet terugbetaalt, maar één ding is zeker: zijn Peugeot 3008 behoort zeker tot de gezondste van Nederland.