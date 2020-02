Peugeot 2008 GT - Seat Arona 1.5 TSI - Dubbeltest

De nieuwe Peugeot 2008 is niet alleen letterlijk gegroeid, maar lijkt ook op andere vlakken op een hoger plan te staan. Zo is de auto er nu ook als krachtige GT. Een vermogen van rond de 150 pk was tot voor kort een zeldzaamheid in deze klasse, maar behoort inmiddels ook bij Seat tot de mogelijkheden.

Wie aan de hand van een voorbeeld wil beargumenteren dat het segment van de B-segment SUV’s een stevige groeispurt doormaakt, heeft aan de nieuwe Peugeot 2008 een heel goede.

De Franse nieuwkomer, die net als andere verse PSA-producten op het nieuwe CMP-platform staat, is maar liefst 14 centimeter langer dan de eerste 2008 en schurkt met zijn lengte van 4,30 meter zelfs tegen het hogere C-segment aan. Dat wordt overigens ook erkend door de bedenkers van de 2008, die hem een plekje aan de bovenkant van deze klasse geven. Bij de eerste aanblik is in elk geval duidelijk dat de 2008-nieuwe-stijl heel wat zelfverzekerder is. Waar de eerste generatie zich door een aflopende neus, bolle koets en ietwat ongemakkelijke daklijn nog wat leek te schamen voor zijn SUV-genen, komt de nieuwe bijna brutaal over. De led-‘slagtanden’ in de voorbumper en de herkenbare indeling van de achterkant maken hem typisch Peugeot. Toch is de 2008 dankzij andere verhoudingen en de vele scherpe hoeken en vouwen duidelijk te onderscheiden van andere modellen van het merk.

Ook aan de binnenkant zijn indrukwekkende stappen gemaakt. De eerste 2008 beschikte eveneens al over de bekende i-Cockpit-indeling, maar het binnenste van de nieuwe staat in elk opzicht op een hoger plan. De bijzondere designtaal is overal consequent doorgevoerd, de gebruikte materialen zijn van goede kwaliteit en het dashboard zit vol prachtige details. Het resultaat is smaakgevoelig, maar oogt zonder twijfel modern en erg hoogwaardig. Bovendien is het niet allemaal vorm voor functie, want we zien handige aflegvakjes en de meeste bedieningselementen zitten op een logische plek. Ergonomisch minder sterk is de zitpositie. De hoge positie van het instrumentarium betekent dat het kleine stuurwiel erg laag moet worden ingesteld om de boel nog te kunnen aflezen. Dat zal niet iedereen als nadeel ervaren, maar is voor een deel van de bestuurders toch een probleem dat in andere auto’s niet bestaat. Ter compensatie worden bestuurder en passagier wel lekker ingekapseld, voor een veilig en geborgen gevoel. Dat komt niet alleen door het hoge dashboard en de dito middentunnel, maar ook door het raamoppervlak, dat zeker voor een kleine SUV nogal beperkt is. Topversie GT kleedt de toch al fraaie basis verder aan met limoengroen stiksel, extra fraaie bekledingsstoffen en een riante uitrusting. Onderdeel daarvan is een 10-inch touchscreen dat een tikje naar de bestuurder is toegedraaid. Dat oogt fraai, maar het scherm is nog altijd niet één van Peugeots specialiteiten. Zo reageert het trager op aanrakingen dan we tegenwoordig gewend zijn en de indeling laat wat logica betreft te wensen over. Ook is het jammer dat de klimaatregeling zich achter het scherm schuilhoudt, al heeft Peugeot een aantal veelgebruikte functies gelukkig voorzien van een fysieke knop.