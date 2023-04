Uit Amersfoort arriveert keurig op tijd Jeffrey van Baal, een jongeman van 22 die zichzelf op zijn eerste auto heeft getrakteerd. “Het is een Peugeot 107 uit 2010 geworden, lekker compact en goedkoop om te rijden. Hij kostte me €4.400 en dat vond ik een goede prijs”, aldus Jeffrey, die werkt op de financiële administratie van een bedrijf dat fungeert als intermediair tussen verzekeringsmaatschappijen en adviseurs.

Optische tuning wegens verveling

Maar toen werd de kersverse eigenaar getroffen door corona. “Ik werd ziek en thuis verveelde ik me een slag in de rondte. Toen kwam ik op Facebook bij ‘Citybug tuning’ terecht en dat sprak me erg aan”, vertelt hij. Vervolgens begon Jeffrey te bestellen, hoewel hij geen klusser of techneut is. Wat moest er volgens hem allemaal aan de 107 gebeuren? “Ik bestelde eerst nieuwe wielen, ik heb hem laten verlagen en de uitlaat is vervangen, net als de lampen. En de achterbank moest plaats maken voor subwoofers.” Dat heeft hij allemaal laten doen en het kostte al met al een lieve duit. Niet zoveel als de Peugeot zelf, maar wel de helft. De vraag is natuurlijk waarom Jeffrey viel voor deze Peugeot 107. “Het is niet voor niets dat het kleine trio van Peugeot, Citroën en Toyota zo succesvol is geweest. Ik vind hun uitstraling top, je kunt kiezen tussen twee of vier portieren en je profiteert van een laag verbruik. Verder zijn ze gemakkelijk in de omgang, met parkeren en in stadsverkeer. Van die drie vind ik de styling van de Peugeot het best geslaagd. Dat merk spreekt me het meest aan.”

Een 107 met automaat

De keuze voor een automatische transmissie maakte hij niet bewust. “Ik was niet per se op zoek naar een automaat, maar deze auto leek mij oké en die had nu eenmaal die bak.” Jeffrey heeft wel wat op te merken over het feit dat Peugeot is gestopt met hun kleinste model in het A-segment. “Ik vind het juist in deze tijd een gemiste kans. Volgens mij is er altijd interesse voor een kleine, lichte, zuinige en milieuvriendelijke auto die ook nog eens betaalbaar is en daarmee bereikbaar voor veel mensen. Dat je er wat minder op verdient is logisch, dat compenseer je met de grotere modellen. Bovendien voldoet het model prima als basisvervoermiddel. Nieuwe ontwikkelingskosten zijn volgens mij helemaal niet nodig”, aldus Jeffrey. Wat ons betreft slaat hij daarmee de spijker op zijn kop.

Helaas sloeg het noodlot toe: de automaat gaf de geest. “Uiteindelijk bleek een andere automaat de enige oplossing. Dat was een forse tegenvaller. Had ik toen toch maar een handbak gekocht”, blikt Jeffrey terug. Hij omschrijft het zelf als leergeld in de jungle van de occasionwereld. “En een hobby kost natuurlijk geld”, voegt hij er nog aan toe. Daar zit iets in. De trotse 107-­eigenaar had nog de wens om iets te doen aan de prestaties van de 1,0-liter drie­cilinder die we zo goed kennen van de ‘Citybug’. Jeffrey gooide nog eens €300 stuk op een rondje chiptuning om de kleine Fransman net dat beetje extra te geven. “Mijn indruk is dat ik net even iets meer heb en daardoor wat vlotter mee kan met het verkeer”, kijkt Jeffrey vooruit op de meting van rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven. Gelukkig wordt dat vermoeden bevestigd. Jeffrey kan tevreden terug naar Amersfoort.