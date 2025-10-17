Peugeot 107: 'Een prima eerste auto voor weinig geld'

Twintig jaar geleden verscheen de Peugeot 107 voor het eerst op de weg. We zijn inmiddels 20 jaar verder, maar je komt dit model nog dagelijks tegen. Logisch, want hij werd massaal verkocht en is nog steeds een populaire tweedehands auto.

Waarom zou je kiezen voor een Peugeot 107?

Stel je voor: een auto die niet alleen je portemonnee spaart bij de aankoop, maar ook onderweg vriendelijk blijft voor je bankrekening. Je tikt een vroege Peugeot 107 niet alleen goedkoop op de kop, ook de maandelijkse lasten blijven relatief laag. Dankzij zijn lage gewicht blijven de kosten voor verzekering en motorijtuigenbelasting beperkt. En tanken? Daarover hoef je je nauwelijks zorgen te maken, want je rijdt met gemak 20 kilometer op elke liter euro 95 die je er in gooit.

Over deze auto

Vandaag rijden we met een vroege uitvoering van de Peugeot 107, eentje van voor de eerste facelift. Onder de motorkap vind je de beproefde 1-liter benzinemotor met 68 pk. Dat maakt de 107 geen racemonster, maar betrouwbaar is het motortje wel. In dit exemplaar genieten we van verschillende opties. Airco, elektrische ramen en zelfs een toerenteller zijn van de partij – stuk voor stuk fijne extra’s die je niet standaard op elke 107 aantreft.

Aandachtspunten

De 107 is gevoelig voor waterlekkage; voel of de matten droog zijn en kijk of er geen vochtkringen in de stoelen zitten. Roestvorming in het interieurlampje kan erop wijzen dat water via de antenne naar binnen sijpelt. De koppeling is eveneens een aandachtspunt. Omdat veel 107’s slechts in en rond de stad rondrijden, heeft die het zwaar te verduren. Nog belangrijker is dat dit model een handmatig te stellen koppelingskabel heeft. Dit bijstellen wordt vaak vergeten, waardoor de koppeling sneller slijt. Het is een simpel klusje als de auto op de brug staat, dus neem het mee bij je volgende garagebezoek – dan heb je veel langer plezier van de koppeling. Tot slot: houd het oliepeil goed in de gaten, vooral bij exemplaren met een hogere kilometerstand. De Peugeot 107 verbruikt soms wat olie, dus regelmatig controleren voorkomt problemen.

Aanbod en prijzen

Twee decennia na zijn introductie is de Peugeot 107 nog altijd populair, maar gelukkig er is volop keuze op de occasionmarkt. Er staan genoeg exemplaren te koop, dus de kans is aanzienlijk dat je vrij vlot een exemplaar vindt dat bij jouw wensen past. Je stapt al in een 107 vanaf zo’n €1.000, maar de prijs loopt vrij snel op naarmate het bouwjaar recenter is, de kilometerstand lager is of als er extra opties aanwezig zijn. Ook de algehele staat en de onderhoudshistorie speelt een grote rol in de prijs.

De Peugeot 107 is hét bewijs dat goedkoop, betrouwbaar en zuinig rijden prima samengaan.

Overigens geldt alles wat we in deze video vertellen en in dit artikel schrijven ook voor de Toyota Aygo en de Citroen C1. Want dat zijn dezelfde auto's, het betreft een samenwerking die meer dan 20 jaar geleden door Toyota en de Franse merken is ingezet.