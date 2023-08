Peugeot 106 1.1 Accent (2000) - 333.333 km - Klokje Rond

Van een Audi A4 quattro naar een Peugeot 106. Wat je noemt een opmerkelijke switch. Eric van den Berg was de hoge garagerekeningen en de dure tankbeurten beu en stapte in 2015 voor €999 in deze vederlichte Fransman. Zo houdt hij geld over voor fietsen en schaatsen.

Was je hem al bijna vergeten, de Peugeot 106? Gebouwd van 1991 tot 2003 en dat is best lang. Bijna 2,8 miljoen stuks verlieten de fabriek en sinds 1996 was hij er ook als Citroën Saxo. Met name de Rally en GTI 1.6 16V (120 pk, 205 km/h) zijn gewilde varianten. De reguliere uitvoeringen koop je voor een habbekrats, hoewel het aanbod langzaam maar zeker opdroogt. De 107 heeft zijn plaats ingenomen. “Ik kan deze Peugeot van harte aanbevelen”, zegt Eric van den Berg. “Als iemand mij vraagt welke auto hij voor zijn zoon of dochter moet kopen, adviseer ik altijd de 106. Goedkoop in aanschaf, € 19 mrb per maand, ontzettend zuinig en nauwelijks onderhoud.” Natuurlijk valt er genoeg op aan te merken, maar voor de dagelijkse ritjes is het volgens hem een prima auto. “Ik ga meestal op de fiets naar mijn werk, behalve als er veel spullen mee moeten. Voor in en om de stad is het een perfecte auto en je hoeft nooit bang te zijn voor een krasje of schrammetje, ook dat is een voordeel van een oude auto. Hij komt elk jaar zonder noemenswaardige problemen door de keuring en het onderhoud blijft beperkt tot normale beurten en banden. De duurste ingreep tot nu toe was het vervangen van de achteras. Toen heb ik even overwogen om een andere auto te kopen.”

Eric houdt meer van fietsen dan van zijn 106

Fietsen en schaatsen, dat zijn de ware passies van Eric, die het liefst professioneel schaatser was geworden. Het blijkt een hobby te zijn waaraan je serieus veel geld kwijt kunt zijn, zo horen we. En als gepassioneerd hardfietser onderschrijft Eric de visie van Velomenati, een Engelstalig collectief van wielerliefhebbers, dat in het boek ‘De regels’ exact uiteenzet hoe je je als fietser dient te gedragen, We gaan naar regel 25: ‘De fietsen bovenop je auto moeten meer waard zijn dan de auto. Kortom, als je je Huffy op je Rolls zet, heb je een probleem, vriend.’

Mountainbike duurder dan zijn Peugeot 106

Geen punt voor Eric, zijn BMC met schijfremmen kostte het meervoudige van de 106 en waarschijnlijk is een nieuwe band duurder dan die van de Peugeot. “Die regels zijn echt hilarisch, alleen daarom zou je ze eens moeten lezen. Bij mij staan de mountainbikes regelmatig achterop, als we weer eens ergens een toertocht of wedstrijd rijden. Het verbruik is dan iets hoger, maar nog altijd laag. Ik heb het gevoel dat ik verdien met deze auto, dat zal wel komen doordat ik voorheen altijd zo belachelijk veel kwijt was aan die Audi en daarvoor de E39 BMW 5-serie met zescilinder. Altijd wel iets kapot, altijd duur om te repareren, maar ook een feest om mee te rijden, dat dan weer wel. Ik betaalde per jaar aan mrb net zo veel als deze Peugeot in aanschaf kostte!”

Veel gebreken aan deze 106

Goed, we hebben een enthousiaste eigenaar, maar hoe luidt het oordeel van Tim de Leeuw, vandaag de keurmeester van dienst bij Carrec? In elk geval was het even schrikken tijdens de proefrit. “Ik dacht dat we tijdens het invoegen een flinke windvlaag op de zijkant kregen, zo’n slinger maakte de Peugeot ineens. Maar de oorzaak bleek de cameraman op de achterbank te zijn. Hij verplaatste zich heel abrupt van rechts naar links, wat duidelijk voelbaar was in het stuur. We hebben er wel smakelijk om gelachen.” Verder viel er echter bar weinig te lachen voor Tim, die het ene na het andere gebrek noteert tijdens een tussenstop. Eenmaal in de werkplaats, gaat het schrijfwerk door. Eric: “Het heeft toch zoiets van een eindexamen, deze keuring. Ik weet dat hij verre van perfect is, wat niet zo vreemd is voor een auto van bijna 23 jaar oud.” We zien de lijst met mankementen langer en langer worden en beginnen te begrijpen waarom Eric zo weinig kwijt was aan onderhoud de afgelopen acht jaar. Alleen het hoogstnoodzakelijk is gedaan, meer niet. “Ik rijd er ongeveer 10.000 kilometer per jaar mee, hij hoeft niet perfect te zijn. Eigenlijk moet ik alvast op zoek naar een andere, voordat het te laat is. Ja, de volgende mag wat mij betreft weer een 106 zijn, ik ben een echte fan geworden door de jaren heen.”