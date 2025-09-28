Op basis van de Volvo EX90 bouwt Polestar de 3, een grote elektrische cross-over. Is het jonge merk daarmee in staat om de strijd aan te gaan met de gevestigde orde aan de bovenkant van de markt? We zoeken het uit in een directe confrontatie met de herziene BMW iX.

Met een steeds breder gamma timmert Volvo-zustermerk Polestar hard aan de weg. Na de 1 en de 2 zijn er nu ook de 3 en de 4. De 1, de 2 en de 4 hebben we eerder al aan een vergelijkende test onderworpen. Nu is het hoog tijd om de 3 naast de concurrentie te zetten. We zijn erg benieuwd waar deze aan de Volvo EX90 verwante elektrische E-segment cross-over staat.

Als representant van de concurrentie halen we de alweer uit 2021 stammende BMW iX erbij. Dat is geen toevallige keuze. Niet alleen dingt BMW met deze grote elektro-SUV om de gunst van dezelfde doelgroep, de iX heeft net een update achter de rug. Daarbij hebben alle iX-varianten meer vermogen gekregen, evenals een grotere actieradius. Getuige de minimale aanpassingen die er verder zijn doorgevoerd, lijken ze in München nog altijd redelijk tevreden over de iX. De vraag is alleen of dat voldoende is om een nieuwkomer voor te blijven. We gaan op onderzoek uit!

Geen uitrustingsniveaus, wel opties en pakketten

Voor een zo eerlijk mogelijke vergelijking hebben we de Polestar en de BMW als vierwielaandrijver met dik 500 pk en meer dan 100 kWh aan accucapaciteit. Om precies te zijn gaat het om de Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance pack (dat is een hele mond vol) en om de BMW iX xDrive60. Met deze aandrijflijn kan de Polestar 3 al vanaf € 95.550 de jouwe zijn, de BMW heeft met deze aandrijftechniek een vanafprijs van € 99.900. Aan uitrustingsniveaus doen beide fabrikanten niet.

Wil je toch extra luxe en functionaliteit of juist meer uiterlijk onderscheid? Polestar en vooral BMW hebben daartoe de nodige losse opties en pakketten. Wat betreft aandrijftechniek is de Polestar 3 verkrijgbaar in twee varianten: een 295 pk achterwielaandrijver en een vierwielaandrijver van 483 pk. Die laatste kan ook met een Performance pack genoemde software-upgrade worden geleverd. Hiermee stijgt het vermogen tot 519 pk, zoals bij de Polestar in deze test het geval is. De 544 pk BMW iX xDrive60 is de middelste van drie varianten, allemaal vierwielaandrijvers.

Polestar 3 en BMW iX aan elkaar gewaagd

De Polestar is 80 kg zwaarder dan de BMW en moet het met 25 pk minder stellen, maar hij heeft wel een 145 Nm hoger koppel: 910 Nm tegen 765 Nm bij de BMW. Al gaat het slechts om tienden van een seconde, met dat hogere koppel komt de 3 een fractie rapper uit de startblokken dan de iX. Op de tussensprints telt echter het vermogen en dan ligt de BMW weer een fractie voor. In de praktijk pakt de prestatieboost die BMW de iX heeft gegeven prima uit: de twee EV’s doen niet voor elkaar onder.

Bij beide auto’s is de mate van afremmen op de motor instelbaar: van onbekommerd uitrollen wanneer je het gaspedaal loslaat tot heftig decelereren. Niets mooiers dan dat zelf razendsnel regelen met bijvoorbeeld flippers achter het stuur of een tik tegen de versnellingshendel. Maar helaas, beide fabrikanten hebben die instelmogelijkheid weggestopt in het multimediasysteem. Jammer. Als alternatief kennen beide auto’s een adaptieve stand waarbij de auto afhankelijk van een aantal variabelen zelf bepaalt in welke mate er op de motor wordt afgeremd. Goed bedoeld, maar het geeft – bij de BMW nog iets meer zelfs dan bij de Polestar – nog te veel het gevoel dat we ons aan de auto moeten aanpassen in plaats van andersom. Te vaak zijn er momenten dat net niet gebeurt wat we verwachten.

Aan de paal gemeten: Polestar flink onzuiniger

Actief afremmen op de motor en dus energie terugwinnen of niet, de Polestar is het snelst door zijn energievoorraad heen. Dat komt niet alleen doordat de Long Range Polestar netto 2 kWh minder accucapaciteit heeft. Aan de laadpaal registreren we voor de BMW een gemiddeld testverbruik van 21,7 kWh/100 km, terwijl de Polestar maar liefst 25,5 kWh/100 km verbruikt. Dat is op geen enkele manier zuinig te noemen. Wanneer we de accupercentages extrapoleren, hebben we met de Polestar een actieradius van 420 km, vrij bescheiden voor een serieuze EV en niet echt iets om als nieuwkomer een vuist te maken tegen de gevestigde orde. Met de BMW komen we immers 536 km ver.

De iX laadt aan de wisselstroomlaadpaal standaard met 11 kW, een 22-kW boordlader is een optie van €1.281. Polestar kent deze optie niet, de 3 kun je met maximaal 11 kW AC opladen. Bij de snellader kan de Polestar wel met grotere vermogens overweg. De piek ligt bij 250 kW DC, terwijl dat bij de iX niet verder gaat dan 195 kW DC. Het zijn inderdaad pieken, want daarna zakt in beide gevallen het laadvermogen terug, bij de BMW iets meer nog dan bij de Polestar.

Luchtvering standaard op Polestar, optie bij BMW

Dankzij verfijnde ondersteltechniek met adaptieve schokdempers en luchtvering (standaard bij de Polestar en een optie bij de BMW) wordt aardig verbloemd dat het twee serieuze mastodonten zijn, die om en nabij de 2,5 ton wegen. Het maakt van deze auto’s comfortabele reismachines. De Polestar voelt daarbij net iets steviger aan. Niet helemaal verwonderlijk: bij het aanvinken van het Performance pack op het bestelformulier krijg je ook een sportiever afgestemd onderstel en dat brengt meer stijfheid met zich mee.

BMW heeft als het gaat om ondersteldynamiek een lange traditie en naam hoog te houden, maar Polestar heeft absoluut een steile leercurve doorgemaakt. Geen moment kost het moeite om de 519 pk van de 3 in goede banen te leiden. Ongemerkt doet de elektronica daarbij achter de schermen zijn best de Polestar te laten rijden als op rails. Het kost bij de 3 nog meer moeite dan bij de iX om de grens tussen rijden en glijden te verkennen. Waarbij opgemerkt dat de besturing van de BMW net iets meer gevoel geeft van wat er zich tussen de banden en het wegdek afspeelt. Bij de Polestar verloopt die communicatie een fractie afstandelijker.

Vierwielsturing op BMW

De BMW op deze pagina’s is voorzien van vierwielbesturing, die tegen meerprijs op dit model verkrijgbaar is. De achterwielen doen bijna ongemerkt hun best de auto bij lage snelheid iets wendbaarder te maken en leveren op tempo een bijdrage in de koersvastheid. Polestar kent deze voorziening niet, en eerlijk gezegd missen we het ook niet. In de dagelijkse praktijk zijn ze allebei vertrouwenwekkend stabiel. Vertrouwen wekken ook de waaiers aan assistentiesystemen. Beide testauto’s zijn rijkelijk voorzien van keurig gekalibreerde ADAS-hulpjes en bij de Polestar geven ze nog net iets meer ontzorging dan bij de BMW.