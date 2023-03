Opel Zafira 2.2 automaat - 2001 - 510.241 km - Klokje Rond

De bezitter van deze Opel Zafira 2.2 automaat uit 2001, Hendrik Meijer, verdient een lintje. Wat hij allemaal zelf heeft gedaan aan zijn Zafira is ongelooflijk. Het was allemaal nodig om Opels family-car aan de gang te houden. Nu lijkt het einde echter in zicht. Dat ziet de eigenaar ook in.

Hendrik heeft een keurige, goede baan en zijn vrouw werkt eveneens. Toch doet hij álles zelf aan zijn Opel Zafira. Dat heeft twee redenen. “Mijn vrouw en ik rijden allebei motor, ik zowel op de openbare weg als op het circuit. Daarvoor heb ik een motor zonder kenteken met racekuip. Daaraan geven we liever ons geld uit. Daarnaast vind ik sleutelen oprecht leuk. Het is een uitdaging om het voor elkaar te krijgen”, legt Hendrik uit.

Hendrik hoont de cilinders van de Zafira-motor

Daarin gaat Hendrik verder dan wie dan ook. Welke autoklusser hoont de cilinders van zijn motorblok? Hendrik dus. Drie weken voor de Klokje Rond-keuring bereikt ons een onheilspellend bericht: “Ernstig compressie­verlies op één cilinder. Ik ga onderzoeken wat het is.”

Hij waagde zich vervolgens aan de openhartoperatie onder de autoklussen: het motorblok onderzoeken. “Ik vermoedde een kapotte klep maar het bleek een kapotte zuiger”, vernemen wij. Hendrik schuwt geen enkele klus en maakt het in orde, zodat de Zafira toch kan opdraven voor de keuring. Dapper!

Zafira voldoet aan lange wensenlijst: automaat, ruimte, lpg en trekvermogen

Toen de kinderen kwamen, moest Hendrik op zoek naar een gezinsauto. Daarvoor reed hij op grijs kenteken, eerst een Ford Courier, later een Citroën Jumpy waarin precies zijn racemotor paste. Het eisenpakket voor de aanstaande ‘family carrier’ was niet gering. “Ik wilde een automaat, veel ruimte, een gasinstallatie en een potente motor om een caravan en aanhangers te kunnen trekken. Toen kwam mijn vrouw met het idee om op zoek te gaan naar een Zafira. Maar met dit pakket aan voorwaarden duurde het wel drie maanden voordat ik hem had gevonden.”

Reparaties laten uitvoeren maar dat ging fout

Hendrik is heel blij met zijn aankoop, maar dat kan ook niet anders, je stopt er anders niet zoveel tijd en energie in. Kijk de lijst met mankementen er maar op na. Er moest nogal wat gebeuren om deze Opel aan de gang te houden, maar het is Hendrik wel gelukt. “Twee keer heb ik iets laten doen aan de auto, beide keren ging het fout. De brandstofpomp van de benzinetank was een drama, dat had ik laten doen. Uiteindelijk bleek een gare slangklem de boosdoener. Ook de vervanging van de gastank bleek een gebed zonder eind, omdat de vlotter bleef hangen.”

Sterk olieverbruik

Een praktische, comfortabele cruiser, dat is de Zafira, maar daar moet je wel wat voor over hebben. Motorolie bijvoorbeeld, daar is de Duitser gek op. “Het olieverbruik van deze auto nam door de jaren heen steeds verder toe, met gevolg dat hij uiteindelijk niet meer slaagde voor de emissie-eisen van de apk. Ik heb toen het olieverbruik in een grafiek uitgezet, wat je kunt zien in de tweede sheet in mijn Excel-file. Bij 450.000 km heb ik de zuigerveren vervangen. Dat heeft goed geholpen bij het verlagen van het olieverbruik.” Dat hoge olieverbruik is volgens Hendrik misschien wel het grootste minpunt van de Zafira, samen met de slechte kwaliteit van de remleidingen. “Die roesten behoorlijk. Ik heb ze allemaal al een keer moeten vervangen.”

Gemiddelde kilometerkostprijs 0,19 cent

En wat heeft dat nu allemaal gekost? Vanzelfsprekend heeft Hendrik dat eveneens keurig in kaart gebracht. Op de de derde sheet van zijn Excel-file zijn alle kosten in de verschillende categorieën en per jaar uitgezet. “De totale kosten in de bijna negen jaar dat ik de auto heb, zijn € 38.452.33. Dit over 197.732 km is een gemiddelde kilometerkostprijs van € 0,194. Als je deze kosten uitsmeert over de tijd is dit bijna € 360 per maand”, rekent Hendrik ons soepel voor.

Henk heeft alles van de Opel Zafira bijgehouden

Het benzineverbruik is wellicht ook interessant om in kaart te brengen, want de Zafira start immers altijd op benzine. “Gedurende de afgelopen negen jaar heb ik toch zo’n 1.150 liter benzine moeten tanken,” zegt Henk. Ja, hij heeft dus werkelijk álles bijgehouden.

Joep heeft een lange lijst mankementen

Tijdens de keuring raakt onze keurmeester Joep Schuurman enigszins ontstemd over wat hij aantreft. Op z’n zachtst gezegd komt het erop neer dat deze Zafira zijn beste tijd wel heeft gehad. “Tja, waar zal ik eens beginnen”, steekt Joep bedachtzaam van wal. “Afgezien van een behoorlijke lijst van dingen die niet deugen, vind ik het vooral kwalijk dat hij niet echt fijn rijdt. Een auto kan wat aandachtpuntjes hebben, daar ga je vervolgens wat mee doen, maar in dit geval merk je het echt achter het stuur. Dan haak ik af.”

Eigenaar Hendrik staat niet echt te kijken van de fikse lijst aan gebreken en het strenge oordeel van Joep. “Dit is een bevestiging van wat ik had verwacht. Het is tijd voor wat anders en ik ga de zoektocht starten. Want ik wil weer hetzelfde: een krachtige motor, een gasinstallatie, ruimte en een automaat!” Succes bij het speuren, Hendrik!