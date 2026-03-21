Eindelijk weer eens wat compacte auto's!

Ja, er zijn genoeg fabrikanten die het B-segment hebben verlaten. En een groot deel van het aanbod dat over is, overlapt onderhuids extreem veel. Des te knapper is het hoe Renault het segment de laatste vijf jaar naar zich heeft toegetrokken met de Clio. Niet alleen was de uitgaande vijfde generatie tot op het eind een succes, maar het merk heeft met de zesde generatie een vrij uniek aanbod gecreëerd. Want, ja er zijn heus nog wel een tiental concurrenten over (evengoed veel minder dan tien jaar terug) maar de meeste zijn beperkt in hun vermogen. Soms vanuit de fabriek, maar soms ook puur op de Nederlandse prijslijsten. Dit omdat dikkere motoren de auto’s al snel te duur maken vanwege onze hoge bpm-druk. Zo rond de 110 pk is het meestal wel over. Maar Renault heeft al krap tien jaar zijn compacte hybride aandrijflijn, die een lage uitstoot combineert met flink wat vermogen. Dat was al zo in de vorige Clio, maar in de nieuwe versie stijgt dat vermogen nog eens naar 160 pk! Natuurlijk weten we dat niet al het vermogen er met deze aandrijflijn uitkomt, maar evengoed is het aantal concurrenten dat er ook maar bij in de buurt komt, beperkt. Eigenlijk is het Chinese MG nog de enige met zijn hybride MG3. Maar die krachtige en zeer goedkope tegenstander was helaas niet beschikbaar tijdens deze test. Maar dan zijn er nog de kleintjes uit de Stellantis-stal! Lancia Ypsilon, Peugeot 208 en Opel Corsa. De (mild-)hybride versies van deze auto’s kregen afgelopen jaar een powerboost en hebben nu 145 pk. Uitstekend, want met het praktische vermogensverlies van de Renault-aandrijflijn zijn de auto's daarmee even snel. Of sterker nog, met minder vermogen is de Opel zelfs sneller. Zowel op papier als in de praktijk. Want ja, we kozen de Corsa voor deze test. Die heeft al even terug een facelift gehad en heeft sindsdien nog niet de kans gehad zich te bewijzen in een vergelijkende test.

Is de Renault Clio nu nieuw of is het een facelift?

Zoals vaker ligt de waarheid in het midden. Hij staat op hetzelfde CMF-B platform als zijn voorganger. De koets is echter langer, hoger en breder en ook de wielbasis werd iets vergroot. De auto is 6,7 cm langer, maar de wielbasis groeide maar met 0,8 cm. Vooral veel extra overhang dus. De extra ruimte kwam vooral ten goede aan de passieve veiligheid en ook om ruimte te maken voor de nieuwe hybride aandrijflijn die er qua vermogen op vooruit ging. De nieuwe buitenkant was op zijn zachtst gezegd even wennen toen het doek eraf ging, maar eenmaal onderweg went het allemaal snel en oogt de Fransman wel stoer.

De Corsa kreeg eind 2022 een update. Het in 2020 geïntroduceerde Vizor-front siert nu de neus van Opels kleinste en daarmee kreeg ook hij standaard led-koplampen. Wat aan de achterkant meteen opvalt, is de modelnaam die in grote letters over de achterklep staat uitgeschreven. Maar de update gaat al even mee dus in het straatbeeld zal je hem wellicht niet eens meer als nieuw herkennen.

Ik heb gemist dat de Opel extra pk's kreeg!

Nou, de vermogensupdate van de Opel-aandrijflijn is een apart geval. De auto ging vorig jaar van 136 naar 145 pk, maar de motor bleef precies gelijk. De fabrikant telt nu alleen de vermogens van elektromotor en benzinemotor anders bij elkaar op. Blijkbaar had hij dus eigenlijk altijd al 145 pk, want ook de (snelle!) sprint van krap 8 tellen blijft staan. Het is de bekende driecilinderturbomotor van Peugeot, gecombineerd met elektrokracht en een automaat met dubbele koppeling. En nog altijd is het een erg fijne motor. De elektromotor maakt hem soepel bij wegrijden en de motor heeft veel kracht zodat de Corsa gewoon een snelle auto is. Niet voor niets waren dit eind jaren 00 gewoon de sprintcijfers van een hot hatch. Het is jammer dat je niet zelf kunt schakelen, maar de automaat is goed bij de les dus het is ook weer geen drama. Het stuurgedrag van de Opel verhoogt de funfactor flink. Het is te zien dat Opel bij de komst van deze Corsa nog veel eigen inbreng had, ook al is de technische basis gelijk aan de Peugeot 208. Hij stuurt lekker direct en communicatief. De combinatie met het vermogen maakt het tot een van de leukst rijdende auto’s in zijn klasse. Een oprit of lange doordraaier kan meteen een leuk onderdeel worden van je woon-werkverkeer want de funfactor zit erin. Het verschil met nieuwe Opels zoals de Grandland is echt opvallend groot, we waren gewoon vergeten dat Opel ook dit soort goedrijdende auto’s in zijn gamma heeft.

Hoe werkt die hybride-aandrijflijn van Renault ook al weer?

De aandrijflijn van de Clio blijft een apart geval. Ondanks de vermogensvoorsprong is de auto flink langzamer op de sprint. Maar dit komt omdat je tot ruwweg 60 km/h alleen op de elektromotor rijdt. Daarna klapt er een koppeling dicht en gaat er ook meteen benzinekracht naar de wielen met een vermogensstijging en merkbare versnelling tot gevolg. Hij heeft een 1,8-liter viercilinder in plaats van de 1.6 in de vorige Clio. Daarnaast is er opnieuw een viertrapsautomaat aan gekoppeld, maar dan met een actuator extra. De benzinemotor dient enkel om stroom op te wekken, tenzij je boven de 60 km/h vol gas gaat. De tweetrapsautomaat van de elektromotoren werkt samen met de viertrapsautomaat om de meest ideale combinatie van verzetten te kiezen. Dit gaat zoals in alle hybrides van Renault volledig buiten de bestuurder om. Het blijft raar geen controle te hebben en soms te merken dat de toeren stijgen terwijl je snelheid gelijk blijft of andersom. Maar koersend op koppel werkt het prima bij dagelijks gebruik, het gebrek aan directheid stoort meer in grotere modellen zoals de Dacia Bigster.

Het rijden heeft Renault uitstekend voor elkaar. De funfactor haalt het niet bij de Opel, maar dat zegt vooral veel over de Corsa. De Clio heeft namelijk een uitstekende volwassen wegligging en gaat een bochtig parcours niet uit de weg. Ook hier is de besturing vrij direct. Ondertussen is hij wel merkbaar comfortabeler dan de Opel, die wat eendimensionaler is. De Renault is een volwassen auto met een navenant karakter. De Corsa is meer een speelse hond. Aan de ruimte zie je ook de volwassenheid terug. Ondanks de grotere koets biedt de Clio niet meer ruimte achterin dan voorheen. Maar gelukkig was dat nooit een zwak punt. Voor het segment zit de Clio bovengemiddeld goed, er is hoofd- en beenruimte genoeg. In de Corsa zien we hoe het ook kan. Voor volwassenen is dit geen reële plek voor lange afstanden. Zowel hoofd- als beenruimte is erg beperkt, wat de auto minder inzetbaar maakt voor gezinnen. De kofferbakken schelen opvallend genoeg nauwelijks qua inhoud. Dit komt door de hybride techniek van de Clio, die ruimte kost. De versie met handbak heeft een beduidend grotere kofferbak.

Aan de binnenkant ogen de auto's toch wel heel anders

Dan kan je wel zeggen! De cockpit van de Renault oogt bijzonder modern. We herkennen de designstijl van de Renault 5 met dezelfde twee beeldschermen. De Google-software van het multimediasysteem is meer dan prima en voor deze klasse zelfs bovengemiddeld. Een rij fysieke knoppen voor de klimaatcontrole en volumebediening maken de bediening prettig. Dat geldt niet voor de zeer slecht te bedienen hendel voor de versnellingsbak. De plaatsing is te hoog en de feedback is slecht, waardoor je te vaak je beweging herhaalt. Net als in andere Renaults geeft dat onnodig veel ergernis. Het materiaalgebruik van onze Esprit Alpine-uitvoering is wel prachtig. De blauwe details fleuren de cockpit op en het voelt allemaal kwalitatief hoogstaand aan. De Corsa steekt er maar schraal bij af. De twee schermen ogen minder modern en het materiaalgebruik komt niet eens in de buurt van dat in de Renault. De Opel voelt als een B-segmenter op leeftijd terwijl de Clio tegen het C-segment aan schuurt. Door de aanwezige fysieke knoppen is de bediening grotendeels redelijk, maar de automaathendel gaat ook hier met ellendig veel vertraging, net als de startknop. Ook het multimediasysteem voelt niet modern. Ja het is overzichtelijk, maar ook langzaam en weinig uitgebreid.

En wat kosten deze Opel Corsa en Renault Clio?

Qua uitstraling verwacht je in de prijs ook wel verschillen te zien. Maar dat is niet het geval. Beide testauto’s kosten zo’n €35.000. Het zijn allebei erg dikke en sportieve uitvoeringen: Esprit Alpine voor de Renault, GS voor de Corsa. Los van alle aanwezige opties zit dat hem ook in uiterlijke details als de stoelen en stiksels. De opties als stoelverwarming en automatische cruisecontrole zijn in de Opel en Renault vrij gelijk. Maar de uitstraling van de Renault is echt van een andere orde. Voor en achterin oogt en voelt alles beter en hoogwaardiger. Bovendien is de audio stukken beter op orde. Daarbij is de Clio een stuk ruimer en is het onderstel veel volwassener. Ja, de Opel rijdt erg leuk en de motor is krachtig en goed. Maar de hybride aandrijflijn van de Clio heeft snelheid genoeg en is bovendien een stuk zuiniger. Alleen rijplezier is niet genoeg. Daarmee is het een klinkende overwinning van de Renault, die merkbaar de strijd aan kan met de top van het segment in de vorm van de Volkswagen Polo en Seat Ibiza en het succes van zijn voorganger kan voortzetten.

Vind je een nieuwe auto te duur? We hebben een uitgebreide selectie occasions van beide modellen! Kijk hier voor een gebruikte Renault Clio Kijk hier voor een gebruikte Opel Corsa

Concurrenten

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115pk vanaf €28.970 Gaat dankzij meerdere facelifts al even mee, maar blijft goede allrounder met meer rijplezier dan donor Volkswagen Polo. Helaas in Nederland niet verkrijgbaar met lekker wat vermogen, want daar wordt hij een stuk leuker van.