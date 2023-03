Opel Corsa OPC Nürburgring Edition - Op de Rollenbank

De Opel Corsa OPC Nürburgring Edition: met een vermogen van 210 pk de krachtigste Corsa tot op dit moment. Nooit verscheen er immers een krachtiger versie van de Opel Corsa. We weten het nog goed: in de vroege jaren 80 begon de Opel Corsa als brave stadsauto. Maar in de loop van de jaren kwamen de GSi’s en de OPC’s en kreeg de kleine Opel superkracht.

Da’s waar ook! Van de toch al indrukwekkende Opel Corsa OPC is destijds een Nürburgring Edition verschenen die nog een beetje meer vermogen had. Hoe zouden ze dat hebben gedaan? Turbootje een beetje opgeschroefd?

Grotere turbo dan standaard Corsa OPC maar ook sperdifferentieel

Jorg van Rooij praat ons graag bij. “Het was echt wel wat meer dan dat. Deze heeft niet alleen een grotere turbo dan een standaard OPC, maar ook een sperdifferentieel, een Bilstein-schroefset en 18-inch in plaats van 17-inch wielen. Er is dus echt wel werk van gemaakt. Verder heb ik er nog een downpipe, een andere uitlaat en een sportluchtfilter opgezet en heb ik één katalysator verwijderd.” De oom van Jorg heeft een Opel-garage, zodat hij voor al die klussen lekker dicht bij het vuur zit. “Ik reed eerst in een Corsa GSi en daarna kwam deze. Niet veel mensen weten van het bestaan van deze uitvoering en in Nederland vind je ze eigenlijk niet. Deze is oorspronkelijk geleverd in Oostenrijk; sterker nog: bij mijn weten is het de eerste die in Oostenrijk is geregistreerd.” Daar draagt de auto overigens nog de sporen van. Op de motorkap heeft een Duitstalige reclame waarmee deze auto ooit rondreed, een permanente plaats in de lak. “Dat krijg ik er niet meer uitgepoetst. Het moet opnieuw worden gespoten. Bij het dak is dat overigens al gebeurd.”

Nog niet op de Nürburgring geweest

Bij een auto die notabene Nürburgring Edition heet, willen we van Jorg weten of hij zich al eens op dat circuit heeft gewaagd. “Ik ben er wel in de buurt geweest, maar ik durf het niet aan. Als er wat gebeurt is dat toch eeuwig zonde van de auto.” Genoeg gepraat: het is tijd voor serieuze zaken: we zijn hier voor een vermogensmeting.

Lekkere flow in de 1.6 turbomotor

Heeft de Opel na alle aanpassingen nóg meer vermogen dan de toch al niet misselijke 210 pk uit de folder? Jazeker, deze Corsa is wel heel erg potent! Het vermogen is aanzienlijk meer dan wat de fabrieksopgave zegt, terwijl het maximale koppel juist maar weinig is toegenomen. Zouden de aanpassingen van Jorg hun werk hebben gedaan? “Dat zou best kunnen,” zegt meetmeester Ghisbert van Ginhoven. “De flow in de motor is in elk geval heel erg goed.” Voordat Jorg vertrekt, vertrouwt hij ons nog een standaardklacht van deze krachtbron toe: “Als je met snelheden rond de 200 km/h rijdt, kan het gebeuren dat cilinder 4 te weinig brandstof krijgt en daarmee schade aan de motor veroorzaakt.” Nou ja zeg, snel rijden in de krachtigste Corsa ooit, kan je als je niet uitkijkt dus duur komen te staan!