De geheel nieuwe Opel Astra kan nu écht los in Europa, want maanden na de hatchback is nu ook de Sports Tourer gearriveerd. Dat stationwagons in dit segment voor velen toch het interessantst zijn, bewijst ook de net opgefriste Toyota Corolla Touring Sports. Met deze twee auto’s gaan we terug naar het oude normaal, toen ruimte nog niet automatisch ‘SUV’ betekende.

Is een stationwagon ruimer en praktischer dan een SUV?

‘Ruimte nodig? SUV!’ Dat lijkt ­gezien het autonieuws en ook wel de verkoopstatistieken kort samengevat de redenering van de meeste autokopers anno 2023. Dat de hoogpotige zeker niet altijd de beste keuze is voor wie – we noemen maar wat – kinderen krijgt, bewijzen deze drie stationwagons. Met ­bagageruimtes van grofweg 600 tot 1.600 liter overtreffen ze hun respectievelijke SUV-broertjes met gemak.

Is de Opel Astra Sports Tourer ruimer dan een Grandland?

De Opel ­Grandland en de Toyota Corolla Cross schieten afhankelijk van model en uitvoering zo’n 80 tot 200 liter tekort, waarbij het verschil nog groter is als de bank wordt omgeklapt. Is het voordeel van een hoge instap dat nadeel echt waard? Kwestie van smaak, maar rationeel bezien is dit lastig te verdedigen. Stationwagons zijn bovendien zuiniger en doorgaans ook goedkoper, waarbij dat ­laatste ook relevant is voor bijtellende ­leaserijders.

Zijn auto's als de Opel Astra Sport Tourer en Toyota Corolla Touring Sports dan zo betaalbaar?

Dat is echter een pijnlijk ­puntje, want de auto’s in deze vergelijking zijn bepaald niet goedkoop. De Astra kost zo’n 35 mille, de ­Corolla zelfs dik 38. Voor dat geld krijg je vanuit Japan wel standaard een 1.8 Hybrid-aandrijflijn die inmiddels 140 pk levert, ­uiteraard gekoppeld aan een automaat. Stel je die automaat ook als eis bij de Opel, dan ontstaat er een heel ander beeld. Bij Opel kom je daarmee ­namelijk vanzelf terecht in een fors beter uitgeruste versie met meer vermogen. Dat drijft de prijs flink op. De Astra Sports Tourer is er met een achttraps automaat (los van de plug-in hybride) uitsluitend als 130 pk sterke Level 4 en kost dan minimaal € 42.949. Denk overigens niet dat je dan in een afgeladen auto stapt, want zelfs bij de dikke versies zijn er bij Opel nog genoeg opties te kiezen. Bij Toyota zijn er veel minder losse opties en heeft de gekozen uitvoering dus een ­grotere invloed op het eindresultaat. Wij rijden de Corolla als First Edition, de tweede van vier beschikbare uitvoeringen voor de 1.8. Relatief bescheiden dus, maar toch ontbreekt het je aan niets. Wie bij Toyota meer dan de basisuitrusting wil, komt ook direct boven de grens van 40.000 uit. Reken dus zeker op dat bedrag, maar dan heb je dus wel lekker veel ruimte.

Als we het over liters gaan hebben, hoe ruim zijn ze dan?

De Astra biedt met alles achterin neergeklapt 1.634 liter, terwijl de Corolla met de bank plat nog altijd tot 1.606 liter kan hebben. Belangrijker dan dat kleine verschil in liters is wellicht het verschil in vorm: de Toyota biedt door zijn vlak liggende achterruit en vrij lage daklijn wat minder plek voor echt grote spullen. Achterin zitten we in de Corolla juist weer beter dan in de Opel, die ondanks zijn (ten opzichte van de hatchback) wat opgerekte wielbasis een voor volwassenen alsnog ­teleurstellende hoeveelheid beenruimte biedt.

Ruimte is een ding, er komen nog veel meer zaken bij kijken en dat behandelen we in deze video.