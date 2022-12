Opel Astra - AutoWeek Test

De nieuwe Astra is het eerste model dat Opel volledig onder de Stellantis-paraplu heeft ontwikkeld. De technische verwantschappen met de Peugeot 308 zijn daardoor groot. Dat roept de vraag op of de Astra nog wel een echte Opel is. We gaan uitgebreid op pad met de plug-in hybrideversie van de Duits gezinshatchback, op zoek naar het antwoord.

Nou, vertel maar: is de nieuwe Astra nog wel een echte Opel?

Bij de eerste kennismaking met de nieuwe Astra vertrouwden de technici uit Rüsselsheim ons toe dat ze al heel vroeg betrokken werden bij de ontwikkeling van de Astra. Op die manier heeft Opel zijn eigen draai kunnen geven aan de nieuwe Astra, zodat de trouwe Opel-klant zich meteen thuisvoelt in de nieuwe gezinshatchback. Weliswaar wordt hij aangedreven door dezelfde motoren als de Peugeot 308 en is zijn wielbasis van 2,675 m identiek (Astra Sports Tourer en 308 SW: 2,732 m), maar als je de Astra een eenheidsworst noemt, doe je ’m echt tekort.

Waar heeft Opel het verschil dan kunnen maken bij de nieuwe Astra?

Allereerst in het design. De Opel-ontwerpers hebben de vrijheid gekregen om de nieuwe Astra een futuristische vormen te geven, met daarbij wat subtiele retro-elementen. De op de klassieke Opel Manta A geïnspireerde ‘Vizor’-neus kenden we al van de Mokka. De centrale vouw in de motorkap verwijst weer naar de Kadett A, B en C, terwijl het driehoekige roostertje in de brede C-stijlen herinneren aan de Kadett D en E.

Vanbinnen wordt de futuristische lijn doorgezet door het zwarte instrumentarium, dat door Opel ‘Pure Panel’ is gedoopt. Het huisvest twee grote digitale displays, met achter het stuur alle essentiële informatie voor onderweg en rechts het multimediasysteem. Een head-up display is als optie verkrijgbaar. Hoewel je ook details uit de Peugeot 308 tegenkomt, zoals de keuzeknop voor de automatische transmissie op de middentunnel, is de werkomgeving in de Astra totaal anders dan de i-Cockpit van Peugeot, met zijn boven het (kleine) stuur geplaatste instrumentenpaneel.

Wel merk je dat Opel binnen de Stellantis-familie meer het ‘no-nonsense’-merk is. De afwerking van het interieur is keurig, maar de gebruikte materialen zijn wel van simpelere kwaliteit dan in de Peugeot 308. Wat weinig afdoet aan de ergonomie en het bedieningsgemak: een aantal functies van de centrale display activeer je door het scherm aan te raken, maar Opel heeft voor bijvoorbeeld de klimaatbeheersing een hele rij fysieke knoppen aangebracht. Dat werkt wel zo prettig.

Is het alleen uiterlijk vertoon, waarin de Opel Astra afwijkt van de Peugeot 308?

Nee hoor, want Opel gebruikt bijvoorbeeld zijn eigen unieke stoelen. In de testauto, die is uitgevoerd als GS-Line, zijn als optie sportstoelen leverbaar met elektrische verstelling, waarbij het voorste kussen van de zitting zich voor een betere ondersteuning van je bovenbenen laat verschuiven. In de standaarduitvoering van de Astra is evenmin beknibbeld op het zitmeubilair. De medische specialisten van de Duitse Aktion Gesunder Rücken (AGR), een belangenorganisatie voor mensen met rugklachten, hangen sinds jaar en dag hun kwaliteitslabel aan de stoelen van Opel.

Als we dan toch de loftrompet steken: wat rijdt de nieuwe Astra goed, zeg! Hij heeft een mooi strak onderstel met een prettige besturing, waarin het vleugje dynamiek dat de modellen van Opel vaak kenmerkt, zeker niet ontbreekt. De Astra neemt hiermee duidelijk afstand van zijn Franse broers op hetzelfde platform, al moet gezegd worden dat je in de Opel wel iets inlevert op veercomfort. Storend hard geveerd is de Astra echter beslist niet.

Als plug-in hybride is de Astra 300 kilo zwaarder dan de standaard benzineversie met 130 pk, maar dat gewicht laat zich nauwelijks gelden. Het onderstel heeft weinig moeite met verkeersdrempels en je kunt veel harder door de bocht dan 90 procent van alle Astra-kopers ooit zal doen. Ook hieruit blijkt dat Opel binnen de Stellantis-groep alle ruimte krijgt om zijn eigen accenten te leggen.

Hoe zit het met de prestaties en het verbruik van de Astra?

De testauto heeft een plug-in hybride aandrijflijn, waarbij een 1,6-liter turbomotor met 150 pk (een oude bekende uit de stal van PSA Peugeot Citroën) ondersteuning krijgt van een 110 pk sterke elektromotor. Samen pieken ze op 180 pk en een koppel van 360 Nm. Wanneer je elke gelegenheid beetpakt om braaf te stekkeren, zul je vaak enkel op de elektromotor rijden. De accu heeft een capaciteit van 12,4 kWh, wat op papier een actieradius van 60 kilometer oplevert. In de praktijk moet een afstand van ruim 50 kilometer haalbaar zijn.

De manier waarop de elektromotor en benzinemotor samenwerken is zeer goed. Je hoort de 1,6-liter viercilinder nauwelijks aanslaan, en dankzij de achttraps automaat die eraan is gekoppeld, heb je een soepele en stille aandrijfeenheid tot je beschikking, die nooit kracht tekort komt. Van 0 naar 100 km/h gaat in 7,6 seconden, de topsnelheid van de Astra 1.6 Turbo Plug-In Hybrid is 225 km/h.

Opel belooft een gemiddeld verbruik van 1,1 l/100 km (1 op 90,9), maar daar kom je alleen in de buurt als je van stekkeren een obsessie hebt gemaakt. Zou je helemaal nooit opladen, houd dan rekening met een gemiddeld verbruik van zo’n 5,9 l/100 km (1 op 16,9), wat in feite al een keurig resultaat is. Met hulp van de elektromotor, is het beslist mogelijk om de consumptie naar de 1 op 22 te tillen.

Hoeveel ruimte heeft de nieuwe Opel Astra eigenlijk te bieden?

Voor in de Astra kun je de stoel lekker laag plaatsen. Daardoor heb je zeeën aan been- en hoofdruimte. De middenconsole is wel aan de hoge kant, waardoor hij soms je rechterarm in de weg zit. De Astra voldoet aan alle eisen van een goede gezinsauto. Achterin heeft de auto voldoende been- en hoofdruimte te bieden. Dat wil zeggen: als je in je puberperiode niet bent doorgeschoten tot bovengemiddelde lengte. Nader je de 2 meter, dan ervaar je de ruimtelijkheid onder het aflopende dak algauw anders, en neemt de Astra je in een hoofdklem.

Kies je voor de plug-in hybrideversie van de Astra, dan lever je in de kofferbak 70 liter laadvolume in ten opzichte van de standaard benzineversie. Dat volume wordt opgeslokt door de accu van het hybridesysteem. Evengoed kun je nog altijd 350 liter bagage meenemen, wat voor een plug-in hybride uit het C-segment niet eens verkeerd is. Leg je de rugleuning van de achterbank plat, dan heb je 1.268 liter tot je beschikking. De Astra PHEV mag een geremde aanhangwagen van 1.450 kilo trekken.

Wat zit er standaard allemaal op de Opel Astra?

Ook als 180 pk sterke plug-in hybride, is de Opel Astra leverbaar in alle beschikbare uitrustingsniveaus. Op volgorde van prijs begint het aanbod met de Business Edition, terwijl deze uitvoering juist completer is uitgevoerd dan de iets duurdere Edition. Behalve airconditioning, lichtmetalen wielen, het Pure Panel met 10-inch instrumentarium en 10-inch touchscreen en een multimediasysteem met digitale radio-ontvangst en smartphone-integratie voor Apple CarPlay en Android Auto, biedt de Business Edition ook nog een AGR-bestuurdersstoel, stoel- en stuurverwarming, gescheiden temperatuurregeling en een achteruitrijcamera.

Hetzelfde zien we bij de Elegance. Die is voorzien van onder meer een AGR-bestuurdersstoel, keyless entry, automatische airco met gescheiden temperatuurregeling, een achteruitrijcamera en 17-inch lichtmetaal. Maar kies je voor de iets goedkopere Business Elegance, dan krijg je er ook nog stoel- en stuurverwarming, navigatie, spraakbediening, een draadloze telefoonlader en Intelli-Air, dat de luchtkwaliteit in de auto op peil houdt.

Topmodel is de GS-Line, waarbij het karakter wat meer de sportieve hoek opzoekt. Sportstoelen, zwarte hemelbekleding, aluminium pedalen en een Black Pack voor het exterieur – met een zwart dak en een zwarte omlijsting van de Vizor-neus – benadrukken dat. Een functionele extra op de GS-Line is de parkeerhulp met 360-gradencamera.

En wat heeft de Astra allemaal voor veiligheidsvoorzieningen te bieden?

Standaard is elke Astra voorzien van het Opel Safety Pack. Dit bestaat uit verkeersbordherkenning met intelligente snelheidsaanpassing, vermoeidheidsherkenning, automatische noodremfunctie en een actieve spoorassistent. Tegen meerprijs kan Drive Assist worden besteld, met dodehoeksignalering, positiebepaling ten opzichte van de wegbelijning en waarschuwing van naderend verkeer bij achteruitrijden. Als PHEV is de Opel Astra standaard voorzien van adaptieve cruisecontrol, op de andere motorvarianten met automaat is dit systeem een optie.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Wie geen bezwaar heeft tegen zelf schakelen, heeft aan de basismotor met 110 pk eigenlijk al voldoende. De prestaties zijn bescheiden, maar door het vroeg beschikbare motorkoppel voelt het in de praktijk niet als een extreem langzame auto. In combinatie met het Business Edition-uitvoeringsniveau heb je voor een relatief gunstige prijs al een vrij complete auto met de nodige veiligheidsvoorzieningen, climate control, fijne stoelen en stuur- en stoelverwarming. Wie voor een automaat in de markt is, zal naar minimaal 130 pk moeten en dan is het wellicht slimmer om meteen door te sparen voor de plug in hybrid met 180 pk. De 225 pk versie is in de praktijk amper sneller, dus die voegt weinig toe.