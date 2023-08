Opel Astra (2015-2019) - Occasion aankoopadvies

De compacte middenklasser van Opel, de Astra, was jarenlang een onneembare vesting voor alle andere merken. In Nederland tenminste. Maar toch brokkelde het leiderschap verder af en verdween zelfs helemaal. Met deze generatie Astra won Opel verloren terrein terug. We pakken een gebruikte 1.4 Turbo van bouwjaar 2019 uit de showroom en kijken of we daar blij van worden.

Een Astra is bijna net zo’n begrip als de Golf. Heel exclusief is het allemaal niet maar het gaat erom wat je krijgt voor je geld natuurlijk. Over geld gesproken, Deze kost €17.450 en daarvoor krijg je onder meer een automatische versnellingsbak en een '120 Edition', een speciale uitvoering, vanwege een verjaardagsfeestje van het merk. Dit is zonder meer een goed aangeklede auto. Met navigatie, Bluetooth, een uitgebreid multimedia-systeem, ESP, Hillhold, bandenspanningsensoren, airco, cruisecontrol en regen- en lichtsensor.

De technisch expert: "Astra degelijk, maar kleine elektrische storingen"

Marco den Hertog is technisch expert van Vakgarage. Hoe zit het volgens hem met de technische betrouwbaarheid van de Opel Astra van deze generatie? "Over het algemeen staat de Astra te boek als een degelijk ding, maar hij heeft wel last van kleinere, vrij onschuldige elektronische storingen die op verschillende plekken opdoemen, zoals de stuurkolom, het dashboard, de startmotor en bij de brandstofpomp van de Astra met 1.0 benzinemotor. Daarnaast kan vocht dat binnendringt aan de achterkant van de auto ook een veroorzaker van storingen zijn."

In de Astra alles vanzelfsprekend

Pluspunt van deze auto is dat hij heel vanzelfsprekend is. De ergonomie wijst zichzelf. Je kunt werkelijk iedereen hiermee om een boodschap sturen. Daarbij heeft Opel gekozen voor stevig meubilair. Het lijkt wel een beetje erg hard, maar op langere ritten ga je dat juist waarderen. De combi automaat en 1.4 turbo, is dat nu een aanrader? Daarvan ben ik niet helemaal overtuigd. En dat geldt ook een beetje voor het onderstel.

Astra komt niet heel gelikt over

Wat we missen in deze Astra is raffinement, verfijning. Alles is logisch geplaatst maar het bedienen ervan voelt net even niet zo gelikt aan. De aandrijflijn levert heus voldoende prestaties op maar het samenspel tussen motor en bak en wat de motor laat horen is soms wat op het rauwe af. Dat mag wel wat beschaafder. Die stevige stoelen vinden we prima maar het onderstel heeft toch wel moeite met korte oneffenheden. Die filtert hij net niet optimaal weg. Daarbij is de wegligging overigens prima. Eenmaal in de bocht blijft hij stabiel als op rails zijn lijn houden. Deze Astra is zeker geen overijverige onderstuurder.

Reviews Astra positief

De reviews over de Astra zijn over het algemeen positief. De motor geeft altijd thuis, het olieverbruik, wat nog wel eens een ding was bij Opels, lijkt normaal en bij een beheerste rijstijl zijn keurige verbruikscijfers mogelijk . Sterk punt van deze generatie is het relatief lage gewicht van onder de 1.200 kilo, een verademing in deze tijd.

Lekker compleet als 120 Edition

De Edition is de meest verkochte uitvoering. Dit is de '120 Editon' en dat is een beetje een geval apart, maar in elk geval bovenmodaal. Over het algemeen kun je zeggen dat de Opel Astra vergeleken met die concurrent uit Wolfsburg een iets betere value for money biedt. In deze auto kom je in elk geval niets tekort. Naast eerder genoemde zaken zijn led-dagrijverlichting en fraaie chromen elementen aan de buitenkant standaard.

Kijk ook eens naar andere C-segmenters

Deze generatie van de Opel Astra is moderner, fijner en ruimer dan de wat saaie, mainstream eerdere edities. Dat pleit voor de auto. Toch is het niet een echte uitblinker, het is geen winnaar. Hij laat nergens echt steken vallen, maar blinkt ook nergens echt in uit. Het is niet de sportiefste, niet de comfortabelste maar alles bij elkaar opgeteld is het wel een begrijpelijke keuze omdat hij nergens door het ijs zakt. Toch zijn er meer uitgesproken C-segmenters te koop voor dit geld. Daar zouden we zeker ook eens naar gaan kijken.