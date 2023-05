Waarom zijn er zo veel verschillende aandrijflijnen voor de Opel Astra?

Alle merken komen met hun eigen strategie bij de implementatie van elektrificatie. Sommige wachten zo lang mogelijk met stekkers, andere hebben een compleet eigen line-up voor het stekkerwerk. Bij Stellantis proberen ze alles zoveel mogelijk onder één gezicht te brengen. Zo zijn de elektrische Opel Corsa en de Peugeot 208 uiterlijk nauwelijks te onderscheiden van hun benzinebroers. Van de Opel Astra komt binnenkort een volledig elektrische versie die in zijn design maar weinig verschilt van bijvoorbeeld onze Astra-duurtester. Allemaal staan ze op hetzelfde platform. Daarbij is er ook nog een middenweg: een plug-in hybride.

Is de 1.2 Turbo met 130 pk krachtig genoeg voor de Astra?

Nu hebben wij gewoon de Opel Astra in de op een na braafste vorm in onze garage: een 1.2-driecilinder met 130 pk en automaat. Het is de motor die we al vele jaren vinden in verschillende Peugeots en Citroëns en je kunt hem in de Astra ook met 110 pk krijgen. Opel mag er als nieuwe jongen in de groep nu ook gebruik van maken. We zijn zeer te spreken over onze Astra, los van wat terugkerende ruzies met het multimediasysteem, maar het is natuurlijk interessant om te kijken of je niet beter door kunt sparen voor de versie met stekker die flink sterker is. Zolang het toerental door de automaat niet té laag wordt gehouden, is die 130 pk echter meer dan genoeg.

Hoeveel vermogen heeft de Astra met plug-in hybride aandrijflijn?

Maar meer vermogen is altijd beter, toch? Daarom hebben we een mooie rode Astra 1.6 Turbo Hybrid 180, de Astra PHEV dus met een systeemvermogen van 180 pk, naast onze eveneens mooie gouden duurtester gezet. Er bestaat ook nog een 225 pk variant van dezelfde aandrijflijn maar dan is het automatisch een sportiever ingestoken Astra GSe. Het is een fijne uitvoering met leuke rode wielen die matchen met de lak. De auto oogt lekker dik in deze uitvoering, bijna alsof er een sportpakket op zit. Dit komt mede door het Black-pack, dat onderdeel is van de Level 4-uitvoering van de testauto. Het zwarte dak, de zwarte accenten en de verduisterde achterruiten vind je eveneens op onze duurtester, die wel het kleurtje in de wielen mist. Een losse optie voor wie het graag anders zou zien.

Eerder waren jullie toch al tevreden over de Astra 1.6 Turbo Hybrid?

Helemaal nieuw is de stekker-Opel niet voor ons, want de eerste Astra van deze generatie die we op Nederlandse bodem testten, was zo’n plug-in hybride. Een auto die goed scoorde en een Peugeot 308 én Volkswagen Golf wist voor te blijven in een indirecte vergelijking. Hoe doet hij het vandaag tegen zijn eigen broer? Voor de duidelijkheid de specificaties: de 1.6 Turbo Hybrid heeft een 1.6-viercilinder met turbo met 150 pk en een elektromotor met 110 pk. Deze zijn vooral bedoeld om naast elkaar te rijden. Het systeemvermogen is daardoor een stuk lager dan je zou denken: 180 pk. Evengoed is dat fors meer dan de 130 pk van onze duurtester en dat is terug te zien in de sprintcijfers.

Met 180 pk is de Astra Turbo Hybrid zeker veel sneller dan de 1.2 Turbo?

Dat valt mee. Dat de auto niet zo snel is als je met dit vermogen zou denken, komt door zijn hogere gewicht. Alle elektrische componenten en vooral de accu’s zorgen voor 300 kilo extra ten opzichte van onze duurtester. Dat is wel een fors verschil en als je overstapt, is het goed te merken. Toch vonden we bij de eerste kennismaking dat de PHEV juist bijzonder lichtvoetig aanvoelde voor een plug-in ten opzichte van vergelijkbare auto’s bij andere merken. We staan nog steeds achter die claim, maar dit geeft juist aan hoe licht de Astra in beginsel is. Onze duurtester is echt een verademing tussen het testen van allerhande elektrische auto’s in. Dat gaat om meer dan het papieren gewicht van 1.271 kilo. Het gaat ook om hoe het onderstel ermee omgaat. Het is logisch dat de plug-in zwaarder aanvoelt, maar in zijn soort doet de Astra het nog altijd bijzonder netjes.

Wat heb je in de praktijk aan die 180 pk?

Toch loont het hogere vermogen niet echt, want als je braaf stekkert en elektrisch rijdt, heb je in principe maar 110 pk. Dus 20 pk minder, terwijl de auto zwaarder is dan onze gouden Astra. Is de accu leeg, dan heb je weer niet de volle 180 pk. Dat de Astra met beide motoren aan het werk sneller is op de stoplichtsprint is op papier leuk, maar redelijk nutteloos in de praktijk. Dus voor de pk’s hoef je de stap niet te maken. De samenwerking tussen de twee motoren is wel bijzonder soepel en een stuk beter dan in de gemiddelde PHEV, waar het samenvoegen van krachten nog wel eens met wat schokken gepaard gaat. We ondervonden dit eveneens in de 308 Hybrid 180.

Is de Astra Turbo Hybrid als je niet stekkert zuiniger dan de 1.2 Turbo?

Opvallend genoeg scoren beide auto’s zo goed als gelijk als je alleen op benzine rijdt. Dan komen we uit op 6,5 liter per 100 kilometer (1:15,4). Een nette prestatie van de PHEV, die zijn hybride aandrijflijn duidelijk goed weet uit te nutten. Met onze Peugeot 308-duurtester met dezelfde techniek scoorden we opvallend genoeg minder goed. Toch scoort de driecilinder duurtester nog beter, die komt uit op 6,2 liter per 100 kilometer (1:16,1). Wellicht zijn er in de tussentijd kleine updates geweest. Dat betekent dat je met goed stekkeren al snel erg voordelig rijdt, helemaal als je met bijvoorbeeld zonnepanelen goedkoop aan je stroom komt. Overigens komen we met de testauto 50 kilometer ver op een lading stroom. De fabrieksopgave is 67 kilometer. Tijdens de testweek was het 10 graden Celsius.

Wat kost een Astra met plug-in hybride aandrijflijn en wat kost de duurtester?

De Turbo Hybrid moet een aardige meerprijs compenseren. Ondanks de lagere bpm is de rode PHEV wel duurder. Nu is onze duurtester een dikke Ultimate-uitvoering, die inmiddels niet meer leverbaar is, dus dat is wat lastig vergelijken. De rode PHEV die we kort te gast hebben, is een Astra 1.6 Turbo Hybrid 180 pk in Level 4-trim. Een 130-pk versie met automaat in dezelfde Level 4-uitvoering kost € 41.749, de PHEV zonder extra opties € 44.749. Je moet dus €3.000 aan benzine goedmaken met stroom. Geen onmogelijke opgave als je de auto jaren rijdt en je overal goed kunt (en wilt) laden.Puur economisch gezien loont het dus om voor de plug-in te gaan, maar kijken we puur naar het rijden, dan bevalt de ‘simpele’ benzineversie ons eigenlijk beter. De rode Astra rijdt voor een PHEV dan wel bovengemiddeld, maar dat komt meer doordat de Astra sowieso bovengemiddeld rijdt. De eenvoud van onze 130-pk duurtester vertaalt zich naar rijplezier en dat is ook wat waard. Qua gebruiksgemak scheelt het overigens ook iets: de kofferbak van de PHEV is 70 liter kleiner door de accu’s. Geen extreem verschil, maar het zou maar net een grote tas schelen als je op vakantie gaat.