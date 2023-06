Opel Astra 1.2 Turbo 130 - Afscheid duurtest

Over de gehele duurtestperiode kwam de Opel Astra 14,4 kilometer ver op een liter benzine. De gretige 1.2 driecilinder turbo laat daarmee geen spaarzame indruk achter, en hij doet het ook minder goed dan de Citroën C4 die we in 2021 reden, terwijl die dezelfde krachtbron en achttraps automaat had. Met die cross-over haalden we 1 op 15,3 en dat is opmerkelijk, omdat die auto met zijn hogere carrosserie juist meer brandstof zou moeten verbruiken. Het zou inderdaad andersom moeten zijn, want voor de Citroën staat officieel 1 op 17,3 in de boeken en voor de Astra 1 op 18,3. De verklaring is echter helder: het is domweg onze eigen schuld. De dynamische Astra nodigt meer uit tot doorrijden, de softe Citroën deed dat totaal niet. Overigens hebben we bij een reportage over de invloed van je rijstijl op het brandstofverbruik gezien dat de Astra wel degelijk zuinig kan zijn: we haalden voor dat experiment bij een uiterst relaxte rijstijl 1 op 18,9.

We reden de Opel Astra na de Peugeot 308

De Astra wakkert enthousiast auto­rijden aan. Hij voelt strakker aan dan de Peugeot 308, waarmee hij veel techniek deelt, zoals de plug-in hybride aandrijf­lijnen. We hebben de duurtester een week laten optrekken met zijn 180 pk sterke plug-in hybride stalgenoot, de Astra 1.6 Turbo Hybrid. De conclusie was duidelijk: puur economisch gezien loont het om de plug-in te kiezen, maar kijken we louter naar het rijden, dan bevalt het ‘simpele’ benzinemodel ons eigenlijk beter. De lichtheid van onze 130-pk duurtester vertaalt zich naar rijplezier.

Doordat de Astra veel onderdelen met zijn Franse neef deelt, liepen we bij deze duurtest wederom tegen euvels aan die we ons herinneren van het halfjaar met de Peugeot 308. Het multimediascherm gaat soms tijdens het rijden op zwart en de vloermatten vertonen wel erg snel sporen van gebruik. En het punt dat we bij de C4 PureTech 130 ook al aanstipten: de automaat grijpt bij wegrijden vanuit stilstand laat aan, waardoor je bij een groen verkeerslicht wat laat op gang komt.