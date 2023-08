Opel Agila 1.0 LPG – 2010 – 273.052 km - Klokje Rond

De Opel Agila is geen flitsende auto, al is dit model minder oubollig dan zijn voorganger. Het zal Niels Meijer worst zijn, hij kocht het kleintje om tegen het laagst mogelijke tarief de dagelijkse kilometers te maken. We gaan kijken of dat de komende jaren nog kan.

Geen koppendraaier

Een beetje zelfspot is Niels Meijer niet vreemd. Hij weet maar al te goed dat de Agila geen koppendraaier is. Verre van. “Ik merk het vooral op de snelweg, daar krijg je maar bar weinig respect van de medeweggebruikers, met name niet van de snelle jongens.” Dat was in het begin behoorlijk wennen, geeft hij ruiterlijk toe. Tot dan reed hij met een Peugeot 206 met 2-liter diesel, qua prestaties zo ongeveer het tegenovergestelde van de Opel. “Toch komt hij prima mee in het verkeer en ik zit er goed in, zo viel mij op bij de eerste proefrit. Ik noem het een levensloopbestendige auto. Weet je wat het is? Ik vind het zonde om bakken met geld aan afschrijving uit te geven. Want als je, zoals ik, een kleine 30.000 kilometer per jaar rijdt en je doet dat met een nieuwe of heel jonge auto, dan gaat het echt heel hard met de waardevermindering. Nu ben ik mede door corona minder gaan rijden en meer thuis gaan werken, maar nog altijd rijd ik twee keer per week van huis naar Terheijden, dat is 85 kilometer enkele reis.” Daarvoor is de Agila volgens Niels de ideale auto. Al zou hij kunnen kiezen. “We hebben ook een Toyota Auris hybride van 2013 met maar 25.000 kilometer op de klok. Ik heb altijd al Toyota gereden. Maar ook een Volvo V50, die beviel niet en een Peugeot met de bekende 1.2-motor, die verbruikte veel olie.”

Tobben met gas

De afgelopen 100.000 kilometer zijn niet helemaal zonder slag of stoot verlopen, zo zien we terug in de onderhoudshistorie. Dankzij een stel goede vrienden met verstand van techniek, weet Niels de kosten voor onderhoud en reparaties net zo laag te houden als die voor brandstof, belasting en verzekering. “Twee jaar geleden is de versnellingsbak gereviseerd, hij begon steeds slechter te schakelen en op het laatst kreeg ik hem niet meer in de eerste versnelling. Een goede vriend van mij is docent motorvoertuigtechniek en heeft die klus geklaard. De koppeling was al vervangen”. Een andere kennis doet al het normale onderhoud. De gasinstallatie is volgens Niels een beetje een hoofdpijndossier. Het is destijds door Opel verkocht als een af fabriek-systeem, ook al is het door een derde partij ingebouwd. “Het probleem is dat een reguliere lpg-specialist er niet zo veel mee kan omdat de software specifiek Opel is. Daarvoor moet je dan bij de dealer terecht en die durft er op zijn beurt weer niet aan te sleutelen. Ondertussen zit ik met een motor die slecht overschakelt van benzine naar gas. Met wat kunstgrepen lukt het altijd wel, maar ideaal is dit niet.” Het motorlampje brandt sinds jaar en dag, daarom heeft hij het maar afgeplakt. “Het is ieder jaar weer een strijd om hem door de apk te krijgen, dat heeft steeds te maken met de uitstoot.”

Bananendozen

De autoliefde van Niels is overgeslagen op zijn zoon Lloyd, die nog voor het behalen van zijn rijbewijs een klassieke Renault Estafette kocht. De restauratie is in volle gang. En er is nog een rijdend project in huize Meijer: een Peugeot 306 cabriolet. “Die is al 25 jaar oud en ik betaalde er €400 voor, ongelooflijk. Hij stond al lang te koop en de eigenaar wilde er graag vanaf. Natuurlijk zat er veel werk aan en in een paar jaar tijd hebben we er een kleine €5.000 aan verspijkerd. En ondertussen blijft de Agila goedkope kilometers leveren.”

Niels echtgenote Miriam runde een kringloopwinkel en ook daar kwam de Opel goed van pas. “Er passen veertien bananendozen in, weten we nu. Een poosje geleden heb ik op de sloop een ander stuur gekocht, het oude was totaal versleten. Vorig jaar scheurde de einddemper eraf, dat kun je verwachten na ruim elf jaar. Verder merk ik nu dat hij aan een beurt toe is. De multiriem jankt soms, nog het gevolg van de kapotte dynamo. De stuurbekrachtiging is een beetje vaag en het koppelingspedaal voelt raar aan.” Het zijn precies de zaken die keurmeester Joep Schuurman op zijn aantekeningenblad heeft staan. Als we de aandrijflijn van de onderkant bekijken, valt op dat het metalen deksel aan het uiteinde van de versnellingsbak bijna is doorgeroest. We hopen voor Niels dat hij nóg eens vier jaar kan rijden met de Agila, tegen niet al te hoge kosten.

Eigenaar Opel Agila

Naam: Niels Meijer

Bouwjaar: 1976

Woonplaats: Leersum

Beroep: Serviceverkoper bedrijfsdeuren

Eerste auto: Opel Kadett 1.2 S van 1980

Vorige auto: Peugeot 206 2.0 HDi

Wat zou je aan je auto willen veranderen?: “Niets.”

Wat is je langste reis met deze auto?: “Groningen.”

Onderhoudshistorie

Elke 20.000 km regulier onderhoud

Gasverdamper en injectoren zijn al vervangen

179.230 km 4 banden en schokdempers achter

209.144 km beurt, lpg-injectorrail, temperatuursensor

217.839 km veren en schokdempers vóór

229.008 km apk, beurt, kleppen stellen, koppeling

230.575 km revisie versnellingsbak

233.576 km bobines vervangen

238.653 km bougies

252.364 km apk, beurt, 4 banden

254.005 km dynamo

262.636 km voorwiellagers

Wat mankeert eraan?

Het motorstoringslampje is afgeplakt

De multiriem piept na de start

Er zit veel speling op de versnellingspook

De koppeling voelt niet helemaal natuurlijk

De aircopomp maakt wat bijgeluiden, maar koelt nog wel

De auto vraagt om onderhoud

Het achterdeksel van de transmissie is doorgeroest

Er zit een klein gaatje in de uitlaat voor de achterdemper

De mistlampglazen worden wit

De remschijven zijn versleten

De mening van Carrec Technocenter

“De auto rijdt, voor wat het is, nog erg goed. Ik denk dat deze Opel het na wat onderhoud nog heel lang goed gaat doen.”