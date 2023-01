De Honda CR-V is een evergreen. De SUV is sinds 1995 niet meer weg te denken uit het portfolio van Honda. Anno 2023 hebben we te maken met de vijfde generatie en is de zesde onderweg. De gebruikte CR-V voor deze Koopwijzer stamt uit generatie vier.

De Honda CR-V behoort tot de eerste lichting compacte SUV’s, aangevoerd door de Toyota RAV4 en de Suzuki Vitara, lang voordat de Europese merken door hadden dat dit het segment van de toekomst zou worden. We spreken hier over de tweede helft van de jaren 90. Toyota en Honda hebben samen met de Suzuki Vitara en de Subaru Forester de compacte SUV populair gemaakt. Eerst met terreinauto lookalikes, compleet met veel bodemvrijheid, een reservewiel achterop en een naar de straatkant scharnierende achterdeur. In de CR-V was zelfs een picknicktafel aanwezig. En als optie was er een douche!

Later wordt de CR-V geciviliseerder. Vanaf de derde serie scharniert de achterklep omhoog en vervalt zowel het reservewiel aan de achterklep als de picknicktafel. Het modderen laat Honda over aan de volbloed terreinwagens. Mettertijd groeit de concurrentie voor dit soort auto’s, met de Hyundai Santa Fe, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander, Volks­wagen Tiguan, Ford Kuga, Opel Antara en de BMW X1, om er maar een paar te noemen. De CR-V behoort tot de bestsellers en is na de RAV4 de bestverkochte cross-over wereldwijd. Als deze vierde modelserie aantreedt in 2012 heeft Honda er wereldwijd al vijf miljoen van verkocht.

Laatste CR-V uit Swindon

Halverwege zijn zesjarige carrière voert Honda een facelift door. Die herken je aan een sterk gewijzigd front en achterzijde, die bovendien zijn voorzien van chromen lijsten. Eerder al heeft de Euro 5 120 pk 1.6 i-DTEC dieselmotor de gelederen versterkt, en de 2.2 i-DTEC maakt in 2015 plaats voor de 160 pk 1.6 i-DTEC met bi-turbo. Die voldoet aan de Euro 6-norm. Dit is overigens de laatste CR-V die gebouwd wordt in het Britse Swindon van voor de Brexit. Nee, je hoeft niet te twijfelen aan de kwaliteit van de Honda’s uit het Verenigd Koninkrijk. De Japanse fabrikant heeft de productie in de Britse fabriek vanaf het begin in 1979 altijd onder de knie gehad. De huidige CR-V’s rollen weer in Japan van de productieband en komen ‘gewoon’ met de boot naar Europa.

In tegenstelling tot andere werelddelen timmert Honda in Europa en ook in de Benelux niet keihard aan de weg. Het gevolg is dat relatief weinig potentiële kopers de CR-V op hun shortlist zetten. Onbekend maakt immers onbemind. In Nederland legt hij het daarom af tegen andere merken en is hij nog net niet de muurbloem onder de compacte SUV’s. Hondaspecialist (en liefhebber) Autoservice Cor Duiveman uit Zeist heeft een exemplaar uit 2014 als voorbeeld klaargezet. Omdat ze in Nederland relatief weinig verkocht zijn, haalt hij (en vele collega’s) zijn occasions vaak uit het buitenland. Zo ook ons foto-exemplaar, dat uit Duitsland afkomstig is.

Deze generatie Honda CR-V is ook heel ruim

Comfortable Runabout Vehicle heet deze Honda voluit en die modelaanduiding maakt hij volledig waar. In alle opzichten is hij er om jou te pleasen. En niet alleen jou, je passagiers op de tweede rij hebben het ook uitstekend, al is het maar omdat er geen middentunnel is. Ze kunnen bovendien al hun bagage meenemen, zo ruim is de kofferbak. Onbegrijpelijk alleen dat de klep niet hoog genoeg opent. Talloze bezitters hebben hun hoofd gestoten tegen de rand van de klep. De bagageruimte kun je vergroten tot maar liefst 1.669 liter. Dat doe je met één hand, en dat kan staand naast het achterportier of vanuit de kofferbak. Echt clever. Bestuurder en bijrijder zitten er prinsheerlijk bij. De ergonomie is top, de automaatpook (de CR-V is er tevens met handbak) is mooi op hoogte.

In de reviews op Autoweek.nl wordt deze generatie van de CR-V alom geprezen als ruimtewonder. Een minpunt is het matige infotainmentsysteem met zijn touchbediening. Hinderlijk zijn de lager gelegen plastics in het interieur. Die zijn hard en niet krasbestendig en dat doet afbreuk aan het kwaliteitsgevoel. Dat is iets om goed te controleren als je een CR-V hebt gespot. Het zegt iets over hoe de vorige bewoner met de auto is omgegaan.

De vierde generatie CR-V is er ook met voorwielaandrijving

Zoals verwacht is dit geen volbloed terreinwagen. De carrosserie is zelfdragend, de wielophanging is onafhankelijk en is stevig maar toch comfortabel afgestemd. Het vernieuwde, intelligente ‘Real Time’ 4WD komt de stabiliteit en de rijveiligheid ten goede. Als een van de voorwielen grip verliest, schakelt de verdeelbak de achterwielen bij. Let tijdens de proefrit op of er trillingen door de auto gaan. Is dat het geval, dan kan het achterdifferentieel beschadigd zijn door bijvoorbeeld een ondeskundige apk-remmentest. Een CR-V mag namelijk niet op een remmentestbank met rollen, hij mag alleen een test ondergaan op een platenbank. Heb je geen boodschap aan de 4WD? Dan bof je, want vanaf deze vierde generatie is er een variant met alleen voorwielaandrijving en die heeft de 4WD-uitvoering naar de achtergrond verdreven. Ga je voor een automaat, dan zit je wel gebakken aan deze versie met vierwielaandrijving.

2.2 i-DTEC als diesel ideale caravantrekker

De CR-V is met diesels geleverd, maar die doen er - jammer genoeg - amper nog toe. Toch is er voor veelrijders wat voor te zeggen. Bovendien is de 2.2 i-DTEC een ideale caravantrekker. Hij is bovendien erg zuinig - veel gebruikers melden 1 op 18 als gemiddeld verbruik - en ook super betrouwbaar. Een kapotte gloeibougie komt een enkel keertje voor. Zonde dat deze motor is verdwenen, bij de facelift is hij vervangen door de kleine 1.6. Een typisch voorbeeld van downsizing die in de praktijk feitelijk verkeerd uitpakt. Want die 1.6 verlangt beurtjes op tijd met exact de juiste olie. Dit komt door de complexe smering als gevolg van de dubbele turbo. Zorgvuldig warmrijden én laten afkoelen verlengt de levensduur. Er is ook een tweeliter i-VTEC benzinemotor, maar die heeft een hele kluif aan de 1.500 kg auto. Dat komt mede doordat het koppel pas laat (bij 4300 tpm) piekt.

Weinig zwakke punten

Er gaat verder weinig mis met deze Honda. Bij de diesels trekken de schijven wel eens krom, dat kun je voelen aan trillingen in het stuur als je remt. Bij het vervangen van de schijven verdient het aanbeveling om meteen de remklauwen te vervangen. Dan weet je zeker dat die gangbaar zijn. Bij de apk of een onderhoudsbeurt kan aan het licht komen dat de parkeerrem niet goed werkt of niet volledig wil lossen. Duiveman reviseert dan bijvoorbeeld de remtangen.

De wielophanging is sterk uitgevoerd, maar door de draaiende en verende delen kan er bij veelrijders slijtage ontstaan aan de kogels aan de uiteinden van verbindingselementen aan de stabilisator, en dat geeft speling. Een enkele keer kan er een veer breken. Mocht dat gebeuren, altijd beide kanten vernieuwen! Als je toch de onderkant bekijkt, dan moet je ook de schokdempers, aandrijfashoezen en stuur- en fuseekogels controleren.

Derde remlicht doet het soms niet

Elektrische en elektronische problemen komen wat vaker voor, lezen we in de reviews. Belangrijkste is het derde remlicht dat soms dienst weigert. Dat kan een kwestie zijn van draadbreuk tussen daksponning en achterklep, maar het kan ook zijn dat de dure unit zelf stuk is. Ook de achterruitwisser geeft er soms de brui aan, evenals de parkeersensoren, iets wat de collega’s van Autobild is opgevallen. Verder kan bij de modellen met automaat een foutmelding in de centrale computer worden verholpen door middel van een harde reset. Je merkt het aan het plotseling oplichten van allerlei controlelampjes. De ecu bij de diesel en een accu die iets eerder dan normaal aan vervanging toe is door een versleten dynamo zijn andere punten die voorkomen. Maar al met al mankeert er serieus weinig aan zo’n CR-V. Dat is maar goed ook, want als er iets moet worden vervangen, merk je aan de hoge onderdeelprijzen hoe laag de omloopsnelheid is. Honda heeft een paar terugroepacties op poten gezet: zo werden de Takata-airbags vervangen en bij een bepaalde serie zijn de remschijven, -tangen en -blokken bij ongeveer 1.500 auto’s vervangen vanwege een te kleine diameter.

Zet de CR-V gerust op je lijst

Je kunt de Honda CR-V gerust op je lijstje zetten mocht je een cross-over overwegen. Hij heeft opvallend weinig zwakke plekken, ze zijn zelfs op één hand te tellen. Kies voor de uitvoering die het beste bij je past, ga na of je 4WD werkelijk nodig hebt en calculeer aan de hand van je jaarkilometrage of een diesel alsnog zinvol is. Voor de betrouwbaarheid maakt het niets uit.