Sinds een paar maanden maakt de Lexus IS 300h deel uit van onze duurtestvloot en zul je ‘m regelmatig tegenkomen in het magazine en op onze website. Vast onderdeel is een vergelijkende test met een directe concurrent. Ons oog viel op een jongere, maar niet eens zo gek veel duurdere Volvo S60 B4. Zweedse nuchterheid versus Japans raffinement.

De SUV en cross-over mogen dan veruit favoriet zijn (met in hun kielzog de stationwagon), ook de sedan kent nog een trouwe schare fans. Het is de auto in zijn meest klassieke vorm. Zo kennen we Lexus oorspronkelijk van de LS en denken we bij Volvo vooral aan de Amazon en de 140-serie, al zijn die twee er ook als stationwagons. De pluspunten van een sedan ten opzichte van een hatchback of station zijn een stijvere koets, minder afrolgeluid van de achterbanden en een iets betere stroomlijn. En een S60 is een stuk voordeliger dan een V60. Een nadeel is minder gebruiksgemak, wat hier in beide gevallen door een neerklapbare achterbankleuning wordt gecompenseerd.

Inmiddels zijn we in 2026 aanbeland en zien we dat Lexus het klassieke sedanmodel gaat verlaten, getuige de nieuwe ES en LS. Ook Volvo toont met de nieuwe ES90 een overstap naar de liftback. Dat neemt niet weg dat er op dit moment nog volop keuze is in sedans met traditionele kofferbak, bijvoorbeeld bij de merken Audi, BMW en Mercedes-Benz. En als je goed in de slappe was zit, zijn er de Maserati Quattroporte en Rolls-Royce Phantom. Overigens staan ook de Tesla Model 3, BYD Seal en Nio ET-7 als sedan te boek, ondanks de coupévorm. Een zogeheten vijfde deur hebben ze niet, de bagage gaat via een relatief kleine achterklep naar binnen.

De eerste hybride IS

Met de eerste IS richtte Lexus in 1999 overduidelijk zijn pijlen op de BMW 3-serie. Een compacte sedan met achterwielaandrijving en een fijne zescilinder lijnmotor onder de kap. Twee jaar na de introductie krijgt de 2-liter IS 200 gezelschap van de IS 300. In 2002 komt er zelfs een soort stationwagon, de SportCross. De tweede generatie zie je vooral als IS 250, met een 2,5-liter V6, geleverd van 2005 tot 2013, ook als cabriolet. Maar er is ook een snelle F met een 423 pk sterke V8 en de 220d, een diesel met 177 pk. Zijn opvolger is de versie die wij rijden en is er in Nederland alleen als 300h. Een hybride dus. Moeder Toyota had ooit de helderheid van geest om de feilloze hybridetechniek uit de Prius over te hevelen naar meer alledaagse modellen. Niet dat de aandrijflijn van deze Lexus uit een Prius komt, maar het principe is hetzelfde. In het vooronder van de IS 300h vinden we een 2,5-liter benzinemotor, verbonden met een elektromotor.

In 2017 kreeg deze IS een facelift en is er aan het onderstel gesleuteld, wat zou moeten resulteren in betere rijeigenschappen. Het front oogt voor een Lexus behoorlijk wild, veroorzaakt door de enorme luchtinlaten en de reusachtige grille. Kruip je achter het stuur, dan zie je dat de jaren beginnen te tellen. Niet alleen wat betreft het materiaalgebruik, maar ook aan het analoge instrumentarium en het verouderde infotainmentsysteem. Maar geheel volgens Japanse traditie voelt alles solide aan en is de bediening vrij eenvoudig, ook al is het wennen aan de muis waarmee je het infotainment bedient. Het analoge klokje moet een iets luxere uitstraling verschaffen. De stoelen zijn niet elektrisch verstelbaar, het stuur wel en de zitpositie is na wat afstelwerk in orde, ook al zou het stuur wat verder naar binnen moeten kunnen.

Weinig toeren bij 100 km/h

Nu naar de rijeigenschappen. Kan deze Lexus zich echt meten met een BMW? Om maar met de deur in huis te vallen: ja en nee. De besturing biedt minder feedback en de afstemming van het onderstel lijkt meer op comfort afgestemd. Op een pokdalige klinkerweg is dat bijzonder prettig en weten vering en demping zelfs gemene gaten netjes weg te filteren. Bochten en op- en afritten kun je best snel nemen, de IS houdt lang zijn grip. Alleen nodigt hij er niet toe uit. Wil je meer scherpte, zoek dan naar een IS met het F-Sport-pakket.

Wie het principe van een hybride met cvt kent, weet dat deze aandrijfvorm geen goede basis is voor een sportieve rijstijl. Je moet vooral de kunst verstaan om het koppel van de elektromotor goed te benutten. Je hebt de mogelijkheid om handmatig te schakelen en in de rijmodus sport kun je zelfs fictief motorgeluid door de speakers laten komen. Inclusief een soort DSG-achtig schakelgedrag van de transmissie. Hoe dan ook, je hebt power genoeg en een inhaalsprintje verloopt onverwacht snel. Een uiterst prettige bijkomstigheid van dit type cvt is het lage motortoerental bij constante snelheden. Bij 110 km/h op de teller staat de naald meestal ergens rond de 1.600 toeren. Dat is opvallend laag voor een atmosferische viercilinder en draagt in hoge mate bij aan het rijcomfort. De adaptieve cruisecontrol is prettig, maar kent twee minpunten: het systeem brengt de auto niet tot stilstand en werkt niet onder 47 km/h.

Altijd een tweeliter benzine

Zoals gezegd, kan ook Volvo bogen op een rijke sedanhistorie. Toch behoort deze S60 (en ook de grotere S90) tot de laatste der Mohikanen. En er is meer slecht nieuws, aangezien de V90 al van het toneel is verdwenen en de V60 hetzelfde lot lijkt beschoren. De eerste S60 is al een kwart eeuw oud en zien we tot op de dag van vandaag nog regelmatig rijden. Niet in de laatste plaats dankzij de onverwoestbare vijfcilinder. In 2010 loste de tweede generatie hem af en die is uit heel ander hout gesneden. Als basis dient een platform van Ford, voor de aandrijving zorgen viercilinders met turbo. Alleen de T6 heeft een 3,0-liter zescilinder. Een vijfcilinder is er nog in de D5, een diesel.

Bij de huidige S60 is de motorkeuze uiterst overzichtelijk: altijd een 1.969 cc metende viercilinder benzine turbomotor, al dan niet als plug-in hybride. Dus van (mild hybride) B3 met 163 pk tot en met de T8 met 455 pk; altijd dezelfde tweeliter en altijd een 8-traps automaat. Een diesel is er niet, daar heeft Volvo definitief een punt achter gezet. Nog een bijzondere maatregel van het merk: de topsnelheid begrenzen op 180 km/h. Dat is met ingang van 2020 gedaan, dus als je een vroege S60 hebt, kun je nog wel boven de 200 km/h. Mocht je denken dat deze Volvo in Zweden wordt gebouwd, dan moeten we je teleurstellen: hij rolt in Charleston (VS) van de band.

Sportiever dan verwacht

Wat betreft rijdynamiek heeft Volvo grote stappen gezet, waarbij het kantelpunt bij de 850 lag, begin jaren 90. Kruip je na een rit in de IS achter het stuur van de S60, dan zie je pas hoe groot de kloof is. Ineens zit je in een moderne auto met een groot multimediascherm en digitale instrumenten. De afwerking is voorbeeldig en de stoelen zitten heerlijk. De motor slaat op de mild-hybride-typische manier aan, wat totaal anders klinkt dan bij een conventionele startmotor. In dit geval is er een starter/generator die direct met de krukas is verbonden via een aandrijfriem. Er is dus geen aparte dynamo of startmotor meer. Behalve de motor starten en de accu opladen, kan de kleine elektromotor ook voor wat extra kracht zorgen tijdens het accelereren. Dat scheelt brandstof. Volledig elektrisch rijden, zoals de Lexus, kan de Volvo echter niet.

Bij het wegrijden vanuit stilstand gaat de S60 soepel uit de startblokken, de turbomotor stuwt de Volvo moeiteloos voort. Niet zo gek, met 300 Nm koppel bij 1.500 tpm en elektrische assistentie. Bij een modale stand van het gaspedaal accelereer je vlot, zonder brullende motor, maar ook onder vollast blijft het relatief rustig aan boord. De automaat gaat schokvrij door de acht verzetten en eenmaal op snelheid is het toerental laag. De besturing is directer dan in de Lexus en biedt ook meer gevoel. De onderstelafstemming is daarbij wat steviger en dat maakt de S60 tot een bovengemiddeld lekker sturende auto. Op de snelweg heerst vooral veel rust en valt de goede rechtuitstabiliteit op. Daarnaast is er de mogelijkheid tot semi-autonoom rijden, via Pilot Assist, maar dat is vrij eenvoudig uit te schakelen met de knopjes op het stuur.

