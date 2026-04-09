Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken

Noé (22) kocht als eerste auto meteen een hot hatch, deze Peugeot 206 GTI. Mooie score!

Peugeot 206 GTI 2.0-16V (2003) - Op de rollenbank

3 reacties

Video
3

Petje af voor Peugeot, dat telkens weer uitzonderlijk leuke hot hatches bouwde. Hoewel het rauwe er in de loop van de decennia steeds meer afging, zijn ze nog altijd goed voor veel rijplezier. Luister maar naar Noé.

Betaalbaar en sportief

Noé van den Berghe denkt nog met veel plezier terug aan november 2023, want toen haalde hij zijn rijbewijs. “Ik was intens blij en tevreden met mezelf. Hebbes! Yes! En nu de boer op. Op zoek naar mijn eerste auto”, blikt de 22-jarige jongeman uit Gouda terug op dat euforische moment. Wat wil zo’n jonge kerel dan het liefst? Een betaalbare, sportieve auto. “Hij hoeft niet praktisch te zijn, ook niet zo goed als nieuw. Maar wel pittig en leuk om te rijden.” En ook graag een beetje betaalbaar als het kan.

Een leeuwtje in schaapskleren, deze grijze driedeurs.

2-liter

We zijn benieuwd waarop Noé zijn oog liet vallen. “Een Suzuki Swift Sport vond ik leuk. Natuurlijk kan je op mijn leeftijd niet om een Ford Fiesta ST heen, die van 150 pk dan. Maar toen kwam ik een Peugeot 206 tegen. Daar had ik nog niet aan gedacht.” Het werd nog mooier. Noé kwam erachter dat Peugeot deze kleine Franse dondersteen leverde met een 2-liter motor. “Dat wist ik helemaal niet, dus daarvan werd ik nogal enthousiast.” Jazeker, een 2-liter zestienklepper van 136 pk. Alleen de 206 RC zat daar als sportieve compacte Peugeot nog boven met 177 pk.

Maar het werd nóg mooier. “Die prijzen waren zo aantrekkelijk, dat was voor mij een extra reden om voor dit model te gaan.” Noé ging vervolgens met twee verschillende exemplaren aan de slag. “Ik kwam er één tegen voor €750 met 270.000 op de teller, maar ook één van €1.200 met 170.000 op de klok. Keuzestress dus!”

Peugeot 206 GTI op de rollenbank

Vier cilinders, twee liter inhoud, geen turbo en op papier 136 pk.

De Peugeot 206 GTI stelt niet teleur

Noé begon met het meest ervaren exemplaar in januari 2025. “Daarvan heb ik de timing van de ontsteking aangepast omdat hij dan lekkerder liep. Verder was het ding probleemloos. Voor heel weinig geld reed ik een pittige GTI.” Toch bleef die andere auto ook nog op zijn netvlies, waarop hij in oktober alsnog overstapte in zijn huidige 206 GTI. “Mijn maat is automonteur. We hebben toen samen op deze auto de distributie vernieuwd en de bougies, en nu zijn we hier.”

Met een vermogen van 138 pk als het goed is. “Het beestje is 23 jaar oud. Er mogen inmiddels best wat paarden zijn verdwenen, maar hij voelt nog pittig.” Vooruit met de leeuw. Insnoeren maar. Noé en zijn mattie genieten van de rollenbankshow, want het zijn beiden petrolheads met een droom. “We willen samen een bescheiden autobedrijf beginnen. Hij als techneut en ik als verkoper. Dat is een toekomstbeeld dat ons aanstaat.”

Geen turbo, gewoon een viercilinder zestienklepper met lekker veel cc’s. Hoe gaat dat op de rollen? Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven doet zijn vastsnoerwerk, de headsets worden uitgedeeld. Pedaal richting het metaal! Het pakt allemaal uitstekend uit. De kleine, dappere leeuw tikt de 143 pk aan, nog meer dan de fabrieksopgave, en dat na 23 jaar. Missie geslaagd en een blije Noé kan met een mooie score naar huis.

Signalement

Merk Peugeot
Model 206 GTI 2.0-16V
Carrosserie 3-deurs, hatchback
Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 21.650

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 4-cil. in lijn
Cilinderinhoud 1.997 cc
Maximaal vermogen 100 kW / 138 pk bij 6.000 tpm
Maximaal koppel 190 Nm bij 4.100 tpm
Inhoud brandstoftank 50 l
Lengte / breedte / hoogte 3.822 mm / 1.652 mm / 1.432 mm
Wielbasis 2.445 mm
Massa leeg 1.025 kg
Laadvermogen 535 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.100 kg / 500 kg
Banden 185/55VR15Prijzen
Topsnelheid 210 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 8,3 s
Brandstofverbruik 7,7 l/100km
CO2-uitstoot 185 g/km
3 Bekijk reacties
Peugeot Peugeot 206

Peugeot 206 1.4-16V Air-line 3 | Airco / Elektrische Ramen / Trekhaak

Peugeot 206 1.4 Génération, 3 deurs, airco, sportvelgen, zeer nette auto!

Peugeot 206 1.4 XS incl apk garantie met airco!

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.