Nissan X-Trail 1.6 Tekna (2016) - Op de Rollenbank

Bram van Mens uit IJsselstein aan de lijn. “Om lekker met vakantie te kunnen met de caravan heb ik mijn Nissan X-Trail laten chiptunen. Net even wat meer vermogen en koppel voor die 1.6-motor om met kinderen, bagage en caravan beter beslagen ten ijs te komen. Maar hoeveel vermogen ik nu heb, weet ik niet precies.” Ook daarvoor is ‘Op de Rollenbank’ uitgevonden, dus kom maar door.

Het lijkt erop dat Bram van Mens niet heel erg geduldig is, want kort ­nadat hij een Nissan X-Trail had gekocht, werd hij onrustig. Hij miste wat bijterigheid in de prestaties van de Japanse SUV. “Ik kwam uit een Renault Mégane GT, dus misschien heeft dat er mee te maken”, zegt hij. “Mijn vriendin Edith en ik waren van plan een caravan te gaan kopen voor onze vakanties, dus toen twijfelde ik aan de power en ­inhoud van de Nissan X-Trail.”

Al snel laten tunen

Tevredenheid heeft de overhand na de aanschaf van de X-Trail, die vooral voor de ruimte en de fijne, hoge zit was aangeschaft. Maar de vraag of die 163 pk van de 1,6-­liter viercilinder genoeg was voor hun toekomstplannen bleef echter hangen. “Vlak bij mijn werk in Houten heb ik hem daarom laten chiptunen, vrij kort na de aankoop in 2022 al”, vertelt Bram. “Een exact nieuw aantal pk’s kreeg ik niet mee, alleen iets van rond de 180 tot 190 pk werd er gezegd. Ik ben heel benieuwd hoeveel hij aan output heeft.”

Naar Veluwe met de caravan achter de X-Trail ging goed

Na de chiptune-sessie zijn Bram en Edith wel al aan het praktijktesten geweest. “We zijn met de Nissan en de caravan erachter naar de Veluwe gereden voor een lang weekend. Het voelde goed en ik had de indruk dat er meer kracht beschikbaar was. Maar ja, heel heuvelachtig is het daar niet.”

Nissan X-Trail als gulden middenweg

Even terug naar de keuze van Bram voor een X-Trail. Binnen het Nissan-modellengamma is dat niet de grootste branieschopper. Integendeel zelfs, het is enigszins een ondergeschoven kindje. De Qashqai trekt veel meer aandacht. “Ik vind de Nissan X-Trail de perfecte gulden middenweg tussen een SUV voor de show en een terreinwagen zoals een Patrol voor de trekkracht”, zegt Bram. “Een Patrol voor dagelijks woon-werkgebruik vind ik overdreven, een Qashqai heeft juist wel de looks, maar vind ik niet kloek genoeg. Onze X-Trail zit er precies tussenin.”

Qashqai populairder dan X-Trail

Voor de Nederlandse autokoper gaat er trouwens niets boven een Qashqai. Daarvan rijden er 80.000 rond, tegen 12.000 ­X-Trails. Van de derde generatie die Bram rijdt (en die in 2014 werd voorgesteld), was het jaar 2016 het meest succesvol met 1.200 registraties. Alleen in 2005 en 2006 werden er meer X-Trails verkocht, namelijk beide jaren 1.400. Dat was de eerste modelreeks. Van die oer-X-Trail was ook een waterstofversie leverbaar. Het beste jaar van de Qashqai was 2017 met 7.333 registraties. Dat betrof de tweede generatie van dit model.

Heel veel meer vermogen voor de X-Trail

Het vermogen van de X-Trail na de chiptuning is niet exact ­bekend, dus rest er niets anders dan de Nissan vast te sjorren aan de gretige Haagse rollenbank van Beek Auto Racing en gastheer en rollenbankspecialist Ghisbert van Ginhoven zijn ding te laten doen. Na de standaard kalibratie vooraf gaat het plankgas op het Haagse Forepark, met een ­geweldig resultaat. Bram gaat serieus in de plus ten opzichte van de standaard 163 pk van zijn Nissan. “Ha, dat is beter dan ­verwacht”, zegt hij enthou­siast. “Hier ben ik blij mee. Fijn om te weten!”