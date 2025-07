Nissan Note 1.6 – 2007 – 553.188 km - Klokje rond

Met haar 52 jaar is Natascha Thoben mogelijk de jongste Nissan Note-rijder van Nederland. Want de meeste Notes worden bestuurd door gepensioneerden. Daarnaast: wie biedt meer dan 553.188 kilometers op de klok? Eenmaal, andermaal?

Slecht begin

Het begint allemaal dramatisch voor Natascha Thoben. Uitgerekend op de dag van de Klokje rond-keuring weigert haar Nissan Note te starten. Zomaar, uit het niets. “Dat verzin je toch niet? Hij heeft me nog nooit laten staan in achttien jaar, niet eens een lekke band”, blaast ze stoom af. “Het was nog vroeg vanochtend toen dat gebeurde, maar niet te vroeg om de buurman uit zijn bed te bellen. Die heeft een garagebedrijf en die kwam met starthulp, dus ik kon alsnog op weg. Gelukkig!”

Het is meteen gezellig als Natascha samen met een vriend, Arthur, de garage binnenkomt. Arthur gaf haar als eigenaresse van de Nissan Note op voor Klokje Rond en hoewel het voor haar niet zo nodig hoefde, al die belangstelling, pakt ze sportief de handschoen op. Meer dan een half miljoen kilometers met een Nissan Note 1.6 met handbak uit 2007, we maken een diepe buiging.

“Ik heb overal gewoond in Nederland en dan loop je soms tegen flinke woon-werkafstanden aan. Verder zet ik de Nissan overal voor in, dus ook voor vakanties en dan rijd ik vaak naar Frankrijk.” Momenteel is ze neergestreken in Bruchem bij Zaltbommel en rijdt ze op de streekbus in de omgeving van Utrecht en Amersfoort. De geboren Haarlemse gaat zelfs elektrische bussen rijden. “Ik houd mijn hart vast, tot nu toe zijn er behoorlijk wat kinderziekten bij de elektrische bussen, ik zou ze niet echt aanbevelen ... Als het mis gaat met mijn Nissan vandaag, ga ik ook niet shoppen voor een EV. Ik heb er nog geen vertrouwen in.”

Dat vertrouwen heeft ze wel in haar Nissan, die weliswaar wordt onderhouden, maar niet per se gekoesterd. “Ik laat doen wat er moet gebeuren en dat is eigenlijk nooit zo veel. Ik denk dan ook dat hij best goed door de keuring zal komen, al mankeert er natuurlijk inmiddels wel het een en ander aan.” Zoals? “De airco doet het niet, en de sproeier achter ook niet. Hoewel, die sproeit wel, maar aan de binnenkant van het raam.” Dat vindt keurmeester Tim de Leeuw ook wel bijzonder. De Note is een trouwe kameraad (“Het is mijn kindje”), wordt overal voor ingezet en intensief gebruikt en dat zie je er vanaf. Maar wat Tim ook merkt is dat het timide Japannertje nog verrassend goed rijdt “Valt niets tegen. Nu maar eens kijken hoe hij het er op de brug vanaf brengt”, aldus onze keurmeester van dienst.

Geregeld onderhoud

Die eerste opsteker, dat hij best aardig rijdt, is alvast binnen voor Natascha. “De Note is een deel geworden van mijn leven. Ik reed eerst Micra, toen werd ik rechtsachter aangereden en moest de auto naar de dealer voor reparatie. Ik kreeg van de Haarlemse dealer een Note mee als leenauto. Toen werd ik echt ingepakt en heb de Nissan met 11.000 km op de teller gekocht van de dealer. Dus met de kop eraf. Rijden maar.”

Natascha is een rustige bestuurster en ook een doorwinterde automobiliste. Ze zorgt ervoor dat de Note de juiste behandeling krijgt. “Ik rijd hem netjes warm en rijd ook behoorlijk anticiperend en rustig. Ik denk dat dit ook wel iets doet voor de levensduur.” Daar lijkt het wel op want hoewel Tim van alles tegenkomt op, onder en aan de Nissan, kan hij de compacte cross-over niet echt betrappen op grove nalatigheden. “Door de apk zou hij op dit moment niet komen, maar omdat voor elkaar te krijgen is er niet zo gek veel nodig. Bovendien is hij het absoluut nog waard.”

Betrouwbaar

Het wordt steeds mooier en Natascha en ook Arthur glunderen steeds uitbundiger naarmate de keuring vordert. Het gaat de goede kant op met de doorleefde Nissan. Tim komt weliswaar met een aanzienlijke lijst van aandachtspunten, maar het zijn geen van alle serieuze problemen die klauwen met geld gaan kosten. Tegen overzichtelijke kosten en gezond gebruikersverstand van zijn bazin brengt deze compacte Nissan zijn inzittenden trouw overal waar ze moeten zijn. Dat verdient bijna een lintje, maar sowieso een duim. We hebben hier te maken met een staaltje doortimmerde Japanse techniek en betrouwbaarheid, dat wel tegen een stootje kan.

Natascha: “Ik zat wel al een beetje met een schuin oog naar een Qashqai te kijken voor als het nodig zou zijn. Mooie auto, nog fijnere instap en overzicht, maar die plannen kunnen voorlopig de ijskast in. Ik ga natuurlijk nog wel even door met mijn Nootje.”

Eigenaar Nissan Note

Naam Natascha Thoben Bouwjaar 1973 Woonplaats Bruchem Beroep Buschauffeur Eerste auto Volkswagen Golf Madison Vorige auto Nissan Micra Was zou je veranderen aan je Note? “Een werkende airco zou fijn zijn.” Verste reis met de Nissan? “Naar Grenoble.”

Onderhoudshistorie

We hebben niet alles, wel de grootste malheur, die overigens erg meevalt, dus we komen uiteindelijk een heel eind. Natascha verwent de Note niet, maar geeft de Nissan toch tijdig het noodzakelijke onderhoud. Fuseekogels, draagarmen en drukgroep van de koppeling zijn al eens vervangen. Aanvankelijk vrat de Note wiellagers.

Juni 15 wiellagers, vier banden

Dec 16 beurt met olie 2 banden

Jan 17 wiellagers, apk, koplampen

Nov 17 twee banden, apk

Juli 18 beurt, twee banden, voorveer

Nov 18 315.000 apk, bestuurdersstoel, kleine beurt

Feb 19 331.000 grote beurt, accu

Juli 19 350.000 kleine beurt, stab.stang rechtsvoor, wiellagers achter, ruitenwissers voor, banden voor

Juli 19 351.000 fuseekogel linksvoor

Sept 19 357.000 twee banden achter

Okt 19 363.000 apk plus lampjes

Dec 19 wissermechaniek gerepareerd

Feb 20 379.000 kleine beurt

Juli 20 395.000 kleine beurt, multiriem

Okt 20 401 apk plus twee banden

Dec 20 414.000 ruitbedieningsschakelaar

Dec 20 413.000 twee banden, olie en kachelaanjager vervangen

April 21 423.000 Beurt, remolie, stabilisatorstangen

Okt 21 433.000 Beurt, verlichting, apk, fuseekogel

Wat mankeert er aan de Nissan Note?

Koplampen erg dof

Hemel behoorlijk vies

Stuurwiel versleten

Diverse kleine schades aan de binnen- en buitenkant. Ook zit er linksvoor bij de pedalen een kap los

Airco werkt niet

Handrem zit erg hoog/niet goed afgesteld

Versnellingsbak jankt wat in de eerste versnelling

Wisserbladen zijn niet goed gemonteerd

Ruitensproeier achter is niet gemonteerd en slang sproeit naar binnen

Stuur staat flink scheef bij rechtuit rijden

Diverse rammeltjes in het interieur

Trommelrem achter piept bij bediening

Kentekenverlichting links defect

Stadslicht rechtsvoor defect

Mistlampen voor werken niet. Rechts zit ook geen lampje meer in

Schokdemper bevestiging voor begint te roesten omdat hierin water blijft staan

Motor kantelsteun vertoont droogte scheuren

Einddemper klem is weggeroest

Beugel van de einddemper is doorgeroest

Hitteschild boven de einddemper is door gecorrodeerd en hangt los

Stofhoezen van de schokdempers voor zijn vergaan

Wielen zijn niet netjes gebalanceerd en de auto staat op B/C-merk banden.

De mening van Carrec Technocenter

“Dit is duidelijk een auto die met een beperkt budget wordt onderhouden, merkbaar aan de B-merk banden, vervanging van maar een draagarm en daarna niet uitlijnen en onjuist gemonteerde wisserbladen. Toch rijdt de Nissan nog verbazingwekkend goed. Naar verwachting zal deze Note nog wel even op de Nederlandse weg te vinden zijn. Wel moet op korte termijn de uitlaat worden hersteld.”