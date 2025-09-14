Tegen wie neemt de Nissan Juke het op?

Als je design een belangrijk aankoopargument vindt, kun je bijna niet om de Nissan Juke heen. Met zijn eigenwijze uiterlijk was hij jarenlang de Prins Carnaval bij uitstek. Maar alles went zodat 'gek' vanzelf 'gewoon' wordt. In de klasse waarin de Juke opereert valt er tegenwoordig voldoende te kiezen. De Skoda Kamiq bijvoorbeeld, of een heel leger aan VW-alternatieven, zoals de populaire T-Roc. Bij Ford kun je kiezen voor een Puma. De spraakmakende Toyota Yaris Cross en de Kia Niro als nuchter alternatief zijn naast de Renault Captur uit eigen huis de belangrijkste concurrenten. Zie hier: het hele cross-over segment is explosief gegroeid sinds Juke nummer 1 zich in 2009 meldde.

De tweede generatie (intern F16) die in 2019 het stokje overnam, brengt dan ook geen storm van jubel teweeg. Hij is ook wat minder extreem dan zijn jolige voorganger, al ligt dit ook aan gewenning. Want er zijn voldoende details die het tegendeel bewijzen. De iets minder uitbundige schouderpartij en de ovale lampen in de bumper, nu met Y-vormig binnenwerk, heeft Nissan behouden, evenals de matzwarte spatbordomlijstingen en de enorme Tonka-achtige wielen. Met de karikaturale V-vormige grille hoor je er in 2019 helemaal bij. Niettemin heeft Nissan aan de praktische zijde gesleuteld. Zo is hij een paar centimeter in alle richtingen gegroeid opdat ook forse bemeten Europeanen nu meer bewegingsruimte hebben. Hiertoe liet Nissan de wielbasis met 10 centimeter toenemen, waarvan de helft aan de beenruimte achter ten goede komt. Toch voelt de Juke wat claustrofobisch aan, te wijten aan de kleine raampartijen en de zwarte dakhemel. Er is een keur aan uitvoeringen, maar slechts een beperkt aantal motoren. Hiervan is de driecilinder 1.0 DIG-T met 117 pk de meest gangbare. Sinds 2022 kun je ook gaan voor de turboloze viercilinder hybrid. In 2024 onderging de Juke een facelift waarbij vooral het interieur werd gemoderniseeerd.

Zelfs de basis-Juke is niet naakt, maar als je voor goodies gaat ben je met een Tekna het best bediend.

Wat is dat voor een auto, die Juke?

De tweede generatie Juke staat tot op heden te boek als een betrouwbare auto die binnen met meer zorg is afgewerkt, dankzij mooiere materialen. Het dashboard oogt fris met het trio ronde ventilatieroosters onder het centrale doch verouderde infotainment, dat al wel is voorzien van DAB, Apple Car Play en Android Auto. Verwacht echter geen wonderen van de twee blikkerige speakers. Achter het fraaie driespaaks stuur kan ieder postuur een vrijwel iedeale rijpositie instellen, ook doordat het stuur met name axiaal over een grote lengte kan worden ingesteld. De stoelen hebben een hoge, vaste hoofdsteun en zitten uitstekend. De achterbank kan in twee ongelijke delen neer, de zitting blijft waar die zit. De bagagevloerhoogte kun je variëren met een los meegeleverde plank. Controleer of die aanwezig is. En nu we daar toch zijn, kijken we of de Juke ooit of nooit deelnemer aan een kop-staartbotsing is geweest en of hij daar al of niet water lekt.

Met de sleutel van de keyless entry in de zak testen we of het systeem functioneert. Vervolgens lopen we om de auto heen zodat we de wielen kunnen checken op beschadigingen. De 19-inch op de fotoauto zijn extra kwetbaar vanwege de laag profielbanden. Natuurlijk gaan we door de knieën om de flanken te bekijken. Ze missen immers elke vorm van bescherming zodat hij makkelijk deukjes oploopt op het parkeerterrein van de supermarkt. De achterbumper van deze Juke kan beschadigingen oplopen als de caravan of aanhanger op ondeskundige wijze wordt aangehaakt.

Is de Nissan Juke voorzien van goede, betrouwbare techniek?

De motorische problemen waarmee de DIG-T driecilinder uit de HR-familie te maken kregen, manifesteerden zich onder meer in diverse Nissan-modellen waaronder de vorige Juke en de Qashqai. Rond de huidige modellen is het opvallend stil. Alsof de perikelen met de distributie, de turbo en olieverbruik de wereld uit zijn. Feit is dat Nissan de motoren in gemoderniseerde vorm heeft overgeheveld naar de jongste generatie, te zien aan de aangepaste code HR10DDT/HRA1 en het Renault equivalent H5Dt. De basis van het aluminium blok is al twee decennia oud en ooit mede ontwikkeld door Daimler, MDC en Nissan. Zijn achilleshiel is de dunne distributieketting die uiteindelijk gaat rekken. Niet dat je eraan failliet gaat, maar het zet je altijd meer dan duizend euro in de achteruit. Je doet er goed aan het onderhoudsboekje na te lopen. Belangrijk is dat de oliebeurten op tijd en het liefst eerder zijn uitgevoerd met exact de juiste specificatie. Dit om de levensduur van de motor te verlengen en het olieverbruik te verminderen. Het oliepeil elk week controleren hoort erbij. Uiteindelijk lijden alle direct ingespoten benzinemotoren aan vervuiling aan de inlaatkleppen en interne vervuiling in het inlaatspruitstuk. Als je in de markt bent voor een Juke, neem dan de moeite om zowel de handgeschakelde als de DCT-automaat proef te rijden. Laatstgenoemde krijgt er op diverse fora van langs, vanwege onveilige manier van wegrijden. Je kunt ook voor de sequentiële automaat gaan, maar dan zit je vast aan de viercilinder DIG-T143.

Er zijn drie terugroepacties bekend: een vanwege de airbag, een voor de vergrendeling van de achterbankleuning en een voor de pedaalsoftware.

Moet je deze occasion kopen? Of niet?

We kunnen ons heel goed voorstellen dat een Juke op je wensenlijstje staat. Je hebt er een markante, redelijk functionele, royaal aangeklede cross-over voor. Hij kan ook nog eens 1.250 kilo trekken. Helaas biedt Nissan lang niet zo'n uitgebreide garantietermijn aan als bijvoorbeeld Kia. Drie jaar tot 100.000 km overall en de driejarige lakgarantie, dat is het. Plus de twaalf jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit. Let bij je zoektocht op of alle beurten zijn uitgevoerd en draai bij twijfel om. De grote 19-inch wielen zien er natuurlijk spectaculair uit, maar als je dat niet zo belangrijk vindt, zou je kunnen kiezen voor 17 inch: je levert looks in voor meer comfort. Is er een beste keus? Ja: de DIG-T 117 pk met handbak.