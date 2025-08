Nissan Juke 1.6 – 2011 – 430.556 km - Klokje rond

Bernard Klaassen heeft een voorkeur voor het onalledaagse en dat deed hem in 2016 besluiten om een Nissan Juke te kopen. De compacte cross-over heeft er nu ruim 430.000 kilometer op zitten. Maakt hij zijn Japanse komaf waar en is het echt een betrouwbare auto?

Instant hit

Nissan schuwt een wandeling buiten de gebaande paden bepaald niet, zo blijkt uit de recentere historie van het merk. Misschien herinner je je de eigenwijze Prarie nog wel, een MPV met schuifdeuren van begin jaren 80. De echte klapper kwam in 2006, toen de Qashqai op de markt kwam. Een cross-over in het C-segment, in een tijd dat vrijwel niemand het concept kende. Voor de prijs van een Volkswagen Golf bood Nissan een kruising tussen een SUV en een MPV en dat was een instant hit. De levertijd liep soms op tot meer dan acht maanden en de fabriek schroefde de productie op tot het maximum van 200.000 stuks per jaar.

Een paar jaar later trok Nissan de stoute schoenen aan en kwam met een kleiner broertje van de Qashqai: de Juke, die in 2010 zijn debuut beleefde. Vandaag de dag is de cross-over in dat segment populairder dan ooit en is de Toyota Yaris Cross niet aan te slepen, dat was 15 jaar geleden wel anders. De Juke ging niet zo flitsend uit de startblokken als zijn grotere broer, misschien juist vanwege zijn excentrieke uiterlijk. Bernard Klaassen: “Toen de Juke op de markt kwam, reed ik een Prius als leaseauto. Die vond ik spuuglelijk, maar hij was ongelooflijk zuinig en daagde je steeds uit om nog zuiniger te rijden. De Juke vond ik aanvankelijk ook wel een beetje raar, maar ik ben hem meer en meer gaan waarderen.”

Toch ergernissen

In 2016 schafte Bernard bij de Nissan-dealer een gebruikte Juke aan en bijna tien jaar later neemt hij nog steeds tevreden plaats achter het stuur. Hoewel, er zijn wel een paar tekortkomingen, zo horen we. “Het motorvermogen houdt niet over. Dat viel eerder nooit zo op, maar sinds een paar jaar hebben we een vouwwagen en daar heeft die 1.6 flink moeite mee zodra we een beetje moeten stijgen. Dan moet ik soms terug naar de drie om toch nog met een fatsoenlijk tempo boven te komen.”

Bernhard noemt het hoge toerental als een ander enigszins hinderlijk nadeel. “Bij 100 km/h draait de motor al 3.500 toeren, dat irriteert mij meer dan voorheen. Misschien komt het ook wel doordat ik soms een moderne leenauto meekrijg van de garage. De trekkracht is echt een wereld van verschil en die nieuwe auto’s maken veel minder toeren.”

Inmiddels heeft Bernard iets tegen de herrie gevonden: een koptelefoon die het omgevingsgeluid absorbeert. “Tegelijkertijd kan ik dan van muziek genieten en eventueel een telefoongesprek voeren. Wel belangrijk om de spiegels extra goed in de gaten te houden want een ambulance of brandweerwagen hoor je niet of vrij laat aankomen.” De eerste vijf jaar reed hij gemiddeld 50.000 kilometer per jaar, nu is dat ongeveer 35.000 kilometer, nog steeds een respectabele hoeveelheid. “Schakelen vind ik ook nog steeds leuk, dat betrekt je iets meer bij het rijden.”

Lekker doorsturen

Spittend door de onderhoudshistorie zijn we er al snel achter dat de Juke zijn eigenaar nooit voor onaangename verrassingen heeft gesteld. Het onderhoud wordt al vanaf het begin bij dezelfde Nissan-dealer uitgevoerd. De veiligheidsgordels zijn vervangen en de airco vergde wat onderhoud. “Het is ons ooit overkomen dat de airco er tijdens de zomervakantie mee ophield, dat is echt niet fijn. Verder zijn er geen bijzonderheden volgens mij.”

Vandaag komen er evenmin ernstige gebreken aan het licht. Keurmeester Joep Schuurman heeft wel een aantal zaken genoteerd, maar die zijn zonder al te grote investeringen te verhelpen. “Ik vind het een lawaaiige auto, de versnellingsbak is niet helemaal fris meer en een set goede zomerbanden kunnen ook geen kwaad”, meldt Joep aan het eind van de keuring.

Wordt het na bijna tien jaar Juke misschien tijd om naar iets anders uit te kijken? “Daar denk ik wel over na en de volgende auto wordt in ieder geval een stuk duurzamer”, zegt Bernard. “Hybride of elektrisch, daar ben ik nog niet over uit. Aan de andere kant is het juist heel duurzaam om lang met je spullen te doen en het wordt nu een sport om te blijven rijden. Wat die winterbanden betreft: die ga ik deze zomer oprijden. Ze zijn niet meer geschikt voor nog een winter. In ieder geval weet ik nu na deze keuring dat de Juke nog wel een poosje mee kan en ga ik lekker doorsturen naar het half miljoen.”

Eigenaar Nissan Juke

Naam Bernard Klaassen

Bouwjaar 1973

Woonplaats Haarlem

Beroep zelfstandig ondernemer, marketingstrategie

Eerste auto Citroën AX

Vorige auto Peugeot 206 SW

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Wat meer vermogen.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Italië.”

Onderhoudshistorie

97.862 afleveringsbeurt, wisserbladen

121.176 beurt, bougies, winterbanden monteren, apk

139.835 zomerbanden monteren

143.119 beurt, wisserbladen, remblokken vóór

161.279 beurt, winterbanden monteren

171.444 trekhaak monteren

199.870 beurt, draagarmen links en rechts voor, remblokken achter, pakking oliecarter, veer links achter, uitlaatdemper, aircocompressor

204.307 accu

225.108 beurt, zomerbanden

245.875 beurt, fuseekogels, winterbanden

263.334 beurt, stuurkogel, wisserbladen, uitlijnen, zomerbanden

281.132 beurt, apk, nieuwe gordels achter en links voor, lampjes

293.694 uitlaatdemper, zomerbanden

303.874 nieuwe aandrijfas, draagarmrubbers, beurt

315.578 winterbanden

320.937 apk

332.784 beurt, 2 banden

351.784 remklauw rechts achter, winterbanden

354.290 apk, gordelreparatie, uitlaatdemper

370.009 beurt, aircocondensor, remleidingen

390.764 apk, aandrijfashoes, stuurkogel, uitlijnen

401.625 beurt, wisserbladen, remschijven/blokken voor, carterpan, winterbanden

404.667 wiellager

418.769 wieldraagarm, apk, krukaskeerring, wisserbladen

Wat mankeert er aan de Nissan Juke?

Het motortoerental zakt zo nu en dan kortstondig in

De auto staat nog op winterbanden

De auto vraagt al sinds lange tijd om onderhoud

De auto trekt naar rechts

De versnellingsbak rammelt zat, daarmee wordt hij waarschijnlijk oud

Het interieur maakt ontzettend veel lawaai bij rijden over oneffenheden

De versnellingsbak lekt wat olie

De koplampen worden dof

Van de geleider van de rem rechtsvoor is een stofhoes defect

De mening van Carrec Technocenter

"Dit is wat mij betreft een behoorlijk goede auto. Jammer dat hij nog op winterbanden staat. Voor de technische staat een duim omhoog.”

