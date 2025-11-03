De Nissan Almera was even van onze radar verdwenen en we vermoeden dat er veel exemplaren naar het buitenland zijn gegaan. Zo niet het exemplaar van Eric Gerritsen. Deze dappere thuissleutelaar rijdt al zestien jaar in zijn betrouwbare Japanner met 1,8-liter motor. Kan hij nog even door?

Creatief opgelost remprobleem

Wat te doen als je onderweg iets voelt trillen en je na inspectie ontdekt dat de linker achterrem is vastgelopen? De meeste mensen trekken dan hun gele hesje aan, zoeken een veilige plek achter de vangrail en bellen de wegenwacht. Zo niet Eric Gerritsen. “Ik had een paar dagen daarvoor aan de achterremmen gesleuteld en eenmaal op de snelweg voelde ik een lichte trilling in de stoel en had meteen al mijn vermoedens. Inderdaad, er kwam flink wat rook uit het wiel. Tja, wat moet je dan? Ik kon niets anders bedenken dan de remblokjes eruit te halen en verder te rijden.”

Dit voorval is tekenend voor de inventiviteit en het doorzettingsvermogen van Eric, die het rijden met zijn Almera vooral zo goedkoop mogelijk wil houden. Dat een Japanse auto dan een goede basis zou zijn, wist hij al vanaf zijn jeugd. Gerritsen senior reed een Primera en de broer van Eric is de trotse eigenaar van een Subaru Impreza 1.6. “Die Impreza heeft al 390.000 kilometer op de klok. Het feit dat hij mij heeft ingehaald, zit mij natuurlijk niet lekker. Ik moet nu echt mijn best gaan doen om dat te overtreffen, maar het gaat tegenwoordig niet zo hard meer nu ik op de fiets naar mijn werk ga. De eerste tien jaar reed ik zo’n 25.000 kilometer per jaar, elke dag naar Gorinchem. Het andere uiterste: tijdens corona deed ik vijf maanden met een tank benzine.”

Voelbaar vermoeid

In zestien jaar tijd verandert er het nodige in een mensenleven, zo ook bij Eric. Hij werd vader van twee jongens, die steeds groter worden. Je zou denken dat er inmiddels een stationwagon of op zijn minst een auto met vijfdeurskoets op de oprit zou staan, maar niets is minder waar. “We redden ons goed met de Almera. Afgelopen zomer hebben we het weer gered op vakantie. Wat mij betreft heb je echt geen stationwagon of SUV nodig. Als de jongens echt groot worden, moet ik maar eens verder kijken.”

Om de langere reizen met name voor de kinderen enigszins te veraangenamen, heeft hij de airco gerepareerd. “Die heeft het maar een jaar gedaan. Na dertien jaar heb ik hem weer laten vullen en toen bleek de condensor lek. Die heb ik vernieuwd. Daarna lekte de pomp. Omdat een nieuwe nogal duur is, haalde ik er een op de sloop. Die hield het niet lang vol, dus uiteindelijk heb ik toch maar een nieuwe gekocht.”

Het zou gek zijn als keurmeester Joep Schuurman niet het nodige was opgevallen tijdens zijn proefrit. We hebben het immers over een 23 jaar oude auto met bijna vier ton op de klok. “Een beetje vermoeid is hij wel, maar van een set nieuwe banden en schokdempers zou hij al enorm opknappen. Dat zou ik alleen niet meer in deze auto investeren, ook al houdt de motor het nog wel even vol.”

Meer olieverbruik

Zoals viel te verwachten, wordt roest meer en meer een probleem voor de Almera. Aan de buitenkant zien we rond de achterruit de nodige bruine plekken, volgens Eric het gevolg van een robot die de achterruit slordig monteerde. Een paar weken voor onze afspraak stond de blauwe Japanner op de brug voor een nieuwe apk. Die kreeg hij, maar wel met de opmerking dat er veel roest aan de achteras zit. “Tijdens het wisselen van de banden merkte de monteur op dat de voorste dwarsbalk achter de bumper sterk aan het roesten was. Die heb ik daarna helemaal kaal gemaakt en opnieuw gespoten. Alles bij elkaar een flinke operatie, net als het vervangen van de koppeling. Ook dat deed ik thuis op de oprit. In twee dagen was de klus geklaard.”

De motor toont zich al die jaren als uiterst betrouwbaar en weigerde tot op heden slechts één keer dienst door een kapotte nokkenassensor. Het olieverbruik is wel toegenomen en na een stevige rit door Duitsland moet er een litertje bij. Daar valt mee te leven en de compressie van de motor is nog goed. “Helaas beginnen de lampjes van de dashboardverlichting echt een probleem te worden. Dat zijn heel specifieke exemplaren en die zijn nergens meer verkrijgbaar. Toch hoop ik nog een poosje door te kunnen rijden, want ik ben nog altijd tevreden met mijn Almera.”

Eigenaar Nissan Almera

Naam Eric Gerritsen

Bouwjaar 1987

Woonplaats Opheusden

Beroep technisch tekenaar

Eerste auto deze Nissan

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Niets.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Naar Zuid-Spanje.”

Onderhoudshistorie

De onderhoudshistorie begint vanaf een ton. De jaartallen ontbreken, maar verder krijg je een redelijk beeld van alle onderhoudskosten.

133.400 remblokken achter

143.215 remleiding achter

141.322 uitlaat midden + eind

152.114 revisieset rem rechtsachter

164.951 twee banden

178.439 twee achterbanden

186.917 remschijven/blokken voor

188.000 accu, ruitenwissers, versnellingsbakolie

207.386 lamp teller

208.720 BDP-sensor vervangen

222.281 uitlaat, einddemper

239.200 sleutel ten behoeve van homokineet, rem, ABS-ring

242.000 revisie koppeling, bougies, aandrijfas

254.749 twee banden

256.500 BDP-sensor

267.200 remschijven + blokken achter, rem rechts achter

269.600 klepdekselpakking

293.975 luchtfilter + pollenfilter

309.008 vier banden

310.000 achterdemper uitlaat

322.940 uitlaat, middenpijp

325.500 motorsteun voor, achteruitrijschakelaar

329.100 stuurkogel

330.000 uitlaat, voorpijp, carterpan

334.500 stuurkogel

342.138 accu

344.458 homokineethoes, aandrijfas, ABS-ring

345.365 ABS-sensor

347.000 veerpoot

356.500 waterpomp + riemen

358.587 airco vullen

360.000 aircocondensor + droger, airco vullen

364.106 aircopomp

379.500 oliefilters, pollenfilter, olie, remrubber, remklauw, aircopomp

Wat mankeert er aan de Nissan Almera?

De armsteun ontbreekt

De binnenspiegel is verweerd

Verlichting van de tellerbak lijkt niet goed te werken

Als de airco niet aan staat verzamelt er zich veel vocht in de auto

Er is wat speling in de aandrijving voelbaar

De schokdempers voelen versleten aan

Bedienen van het gas gaat erg zwaar, de gaskabel lijkt versleten

Het wisserblad achter mist een deel van de ruit

De vloermat ligt los/lag onder het koppelingspedaal

De remschijven voor zijn door roest aangetast

Dwarsbalk voorzijde onder radiateur, parafanbak, bodem rechts voor, chassisbalken achterzijde, binnenkant achterschermen en nog meer plekken bevatten roestgaten

Linksachter lekt er remvloeistof bij de aansluiting van de remslang op de klauw

De achterbanden zijn oud en zitten vol met droogtescheuren

De mening van Carrec Technocenter

"De laatste apk had hij misschien niet meer moeten halen. Hoewel de auto nog bovengemiddeld functioneel is voor zijn leeftijd en kilometerstand zit hij in reservetijd en is er in feite geen eer meer aan te behalen. Daarom krijgt deze Nissan een duim omlaag."