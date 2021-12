Nio ES8 - Eerste rijtest

Om kennis te maken met de Nio ES8 moeten we naar Oslo. Dat is geen toeval, want Noorwegen is, nog meer dan Nederland, hét land van de elektrische auto’s. Het overgrote deel van de nieuw geregistreerde auto’s daar krijgt een kenteken dat met een E begint en onze eerste indruk in de ochtendspits van Oslo is dat misschien wel een kwart van de auto’s om ons heen elektrisch is. Genoeg reden dus voor Nio om hier een gokje te wagen.

Nio is een piepjong merk uit Shanghai, maar heeft desondanks al meer dan 100.000 auto’s gebouwd. Het merk onderscheidt zich door kwalitatief naar de bovenkant van de markt te kruipen en door met uitwisselbare accu’s te werken. Zo kun je de accu los bij de auto leasen (net zoals Renault doet) en je kunt de accu ook binnen vijf minuten wisselen bij een Battery Swap Station, als zelfs snelladen je niet snel genoeg gaat. Dat laatste is al vaker geprobeerd en Renault gaf het op, maar Nio gaat het toch proberen. “Omdat de tijd er nu wél rijp voor is”, antwoordt de Noorse baas van Nio, Marius Hayler, op onze vraag waarom het Nio wel gaat lukken. Eind volgend jaar moeten er twintig van die wisselstations in Noorwegen staan. Dat en het leasen van accu’s noemt Nio BaaS: Battery as a Service. Dat, zo legt Hayler uit, ontzorgt mensen rond de capaciteit van de accu en maakt dat je in de toekomst de accu kunt verwisselen, zodat de auto langer meegaat.

Enorme ruimte

Dat gezegd hebbende gaan we eens een blik op de ES8 werpen. Het is een enorme, zes- of zevenzits MPV met een onmiskenbaar Chinees uiterlijk, ook al heeft Ion zijn designcenter in Duitsland. Het model doet ons vooral denken aan de Aiways, met die hoge, rechte boeg en platte lichten aan de bovenkant. Het vergt wat ons betreft nog enige gewenning, maar misschien zijn we wat conservatief. Vanbinnen valt meteen op hoe ontzettend ruim de ES8 is, uiteraard dankzij het elektrische platform met 3,01 meter wielbasis. Op de tweede rij kun je als volwassene je benen bijna helemaal strekken en zelfs de derde zitrij is behoorlijk ruim. Zelfs met die extra stoelen omhoog houd je nog 310 liter kofferruimte over, in vijfzits configuratie is dat 870 liter. Wat verder ook opvalt, is het afwerkingsniveau en de materialen. Jezelf premium noemen is zo gedaan, maar dat verdienen is wat anders. Wat betreft het interieur slaagt Nio daarin zonder meer. De klokken, gevormd door een eenvoudig, Citroën Cactus-achtig schermpje, doen daar helaas wat aan af. Alle secundaire functies vind je op een enorm, staand beeldscherm in het midden.

Blikkerig stemmetje

Wie dacht dat de Furby’s zijn uitgestorven, heeft het mis. Het populaire speeltje van eind vorige eeuw heeft zijn haar verloren en maakt nu zijn comeback als HMI (Human Machine Interface) bij Nio. Centraal op het dashboard zit een zwart bolletje met oogjes, Nomi genaamd. Het draait rond twee assen en volgt zo de gebeurtenissen aan boord. Wanneer hij/zij zich verveelt, begint Nomi bellen te blazen. De kinderen zullen het geweldig vinden, maar door volwassen ogen heeft het wat seniels. Natuurlijk is Nomi er vooral om je stembevelen op te volgen, maar dat gaat nog moeizaam. Als Nomi je niet begrijpt, komt er een blikkerig stemmetje met de uit het Chinees gegoogle-translate woorden “Hello, you don’t have permission for”. In zijn jonge jaren was Furby een stuk eloquenter. Wel lief is dat Nomi je bij het verlaten van de auto uitzwaait.

Klap in je rug

Ook wat betreft de aandrijflijn pakt Nio flink uit met de ES8. Het model is standaard uitgerust met twee motoren, op elke as één en dus vierwielaangedreven, met een gezamenlijk vermogen van 440 kW en een systeemkoppel van 725 Nm. Zelfs in Eco en Comfort reageert de auto al lekker vlot op het gaspedaal, in Sport krijg je een ware klap in je rug wanneer je het tot de bodem intrapt. Het is haast wat overdreven in zo’n rijdende woonkamer, maar als je even snel moet invoegen in druk verkeer, is het erg prettig. De besturing is Aziatisch licht, maar secuur genoeg. De ES8 verwent met standaard adaptieve luchtvering en dat maakt het rijden tot een erg prettige, rustgevende ervaring. Dan moet je wel de snelheid boven de 30 km/h houden, want het verplichte waarschuwingsgeluid daaronder doet denken aan een overvolle kleuterklas op de eerste blokfluitles en komt nogal nadrukkelijk binnen. Dat BMW daarvoor een componist als Hans Zimmer inhuurt, is wat overdreven, maar dit is het andere uiterste. De ES8 heeft tenslotte standaard alle ADAS om zich autonoom niveau 2 te mogen noemen.

Oké, er is hier en daar nog wat ruimte voor verbetering, maar onder de streep heeft de Nio ES8 ons verrast als een krachtige, ruime en comfortabele auto. Bovendien is het de best afgewerkte Chinees die we tot nu toe zagen; laat maar komen dus. Over Nederlandse plannen is nog niets concreets bekend, maar het feit dat wij werden uitgenodigd, laat weinig twijfel over voor de vraag of die er zijn. We hebben het natuurlijk nog even aan Nomi gevraagd: “You don’t have permission for.”