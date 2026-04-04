De Skoda Elroq en Kia EV3 bewijzen dat er veel animo is voor compacte elektrische cross-overs. De Peugeot e-2008 doet al wat langer mee en heeft het zwaar naast die twee en dan komt er in de vorm van de Suzuki e Vitara nóg een concurrent bij. Daarin zet hij gretig zijn slagtanden, want de Suzuki lijkt een vrij gemakkelijke prooi.

Japanse autofabrikanten hebben op diverse fronten een goede naam. Ze bouwen doorgaans kwalitatief goede auto’s, die doordacht in elkaar zitten en niet overdreven duur zijn. Op het gebied van elektrisch rijden lopen ze nog wat achter. Waar Europese, Zuid-Koreaanse en vooral ook Chinese fabrikanten al jaren grote stappen zetten, hobbelen de Japanners er een beetje achteraan. Zo verschenen er pas vorig jaar twee Japanse alternatieven in het inmiddels redelijk verzadigde hoekje van de elektrische B-segment cross-overs. Dan hebben we het over twee rechtstreeks aan elkaar verwante modellen: de Suzuki e Vitara en Toyota Urban Cruiser. Uiteraard zijn we zeer benieuwd of die nog tegen de gevestigde orde kunnen opboksen.

Om er een goed beeld te krijgen, hebben we de Suzuki gedurende een halfjaar in onze duurtestgarage staan. We gooien hem meteen voor de leeuwen. Vrij letterlijk zelfs, door de Peugeot e-2008 erbij te halen. Die heeft zich al lang en breed bewezen in deze klasse. We maken het de Suzuki niet meteen té lastig, want de e-2008 is niet de populairste en ook niet de best bedeelde concurrent.

Op papier zijn ze redelijk aan elkaar gewaagd. Dat is gezien de leeftijd van de e-2008 niet bepaald een compliment voor de e Vitara en betekent dat Kia en Skoda er waarschijnlijk niet van wakker zullen liggen. De Suzuki is een fractie korter (3 cm) en iets breder (2,5 cm) dan de Peugeot, heeft een iets groter accupakket (61,1 kWh tegenover 54 kWh) en is met zijn 174-pk elektromotor een fractie sterker dan de 156 pk sterke Peugeot. Dat laatste geldt overigens alleen als we naar het vermogen kijken, want met zijn koppel van 260 Nm steekt de Peugeot met kop en schouders boven de Suzuki (193 Nm) uit. Het opgegeven gemiddelde verbruik is vervolgens weer wat gunstiger bij de Suzuki en dat levert hem met zijn iets grotere accu ook een rianter rijbereik op. Volgens de WLTP-cyclus kan de Japanner 426 km op een acculading afleggen, terwijl de Fransman tot 397 km ver komt. Je ziet, de prestaties komen redelijk overeen.

Kiezen of delen

In het interieur tekent zich een duidelijker verschil af in het voordeel van de e-2008, want de Suzuki is bepaald geen ruimtewonder. Om te beginnen de kofferruimte: standaard biedt de e Vitara slechts plek voor 238 liter aan bagage, waar de Peugeot 434 liter kwijt kan. Dat verschil slinkt naar wens enigszins: de achterbank van de e Vitara is in zijn geheel naar voren te schuiven om wat beenruimte op te offeren voor meer bagageruimte. Daarmee wint hij de strijd nog steeds niet. Zet je de bank helemaal naar voren, dan is er nog altijd maar 310 liter ruimte. Vervolgens kun je onder de reguliere bagageruimte nog een extra deel van 100 liter benutten, maar ook dan is de Suzuki dus nog niet op het niveau van de Peugeot. Bovendien heeft de Peugeot aan beenruimte achterin geen gebrek, terwijl het achter in de Suzuki veel krapper is als je de bank naar voren plaatst voor maximale bagageruimte.

Daarmee zijn we er nog niet: de hoofdruimte houdt voor de achterpassagiers van de Suzuki niet over, daar is de Peugeot hem glansrijk de baas. Een pakezel is de Suzuki allerminst, al maakt hij weer een beetje terrein goed met zijn trekvermogen. Er mag tot 750 kilo achter, de Peugeot mag helemaal niets trekken. Gaat het je vooral om wat er voorin gebeurt, dan maakt de Suzuki, afhankelijk van wat je smaak is, een betere indruk. De zitpositie is natuurlijker dan in de e-2008, waar het al vaker bekritiseerde kleine stuurwiel en hoge instrumentarium je dwingen tot een ietwat onconventionele houding.

De ergonomie in de Suzuki is een ander pluspunt ten opzichte van de Peugeot. Er zijn logische sneltoetsen voor onder meer de klimaatbediening en het is fijn dat je gewoon met een fysieke knop de temperatuur kunt aanpassen. In de Peugeot heb je voor bijna alle klimaatzaken knoppen, behalve voor de temperatuur. De knoppen in de Suzuki zitten bovendien meer binnen handbereik. In de e-2008 moet je in sommige gevallen wat uit je stoel omhoog komen om alles te bereiken.

Daar staat tegenover dat het dashboard van de Peugeot er flitsender uitziet, de materialen zijn mooier en een leuk detail bij deze GT-uitvoering is het ‘3D-instrumentarium’. Dat ziet er tof uit. De Suzuki houdt aanmerkelijk nuchterder, zonder echt saai te worden. Het infotainmentsysteem en digitale instrumentarium zien er keurig en eigentijds uit. Toch behoren beide auto’s op dit gebied zeker niet bij de top. De menustructuur in de Peugeot is niet het meest logisch en in de Suzuki veroorzaken animaties af en toe een ietwat stroperige werking. Zo krijg je bijvoorbeeld een lange animatie van draaiende stoelen te zien voordat je de stoelverwarming kunt aanzetten.

Wel is het fijn dat je in beide auto’s de verplichte rijhulpsystemen vrij snel kunt uitschakelen. In de Peugeot heb je daarvoor een aparte sneltoets, in de Suzuki is een sterretje op het stuurwiel toe te wijzen aan het menu waar je de functies vervolgens makkelijk uit zet. Zeker in het geval van de Peugeot is dat geen overbodige luxe, want daarin werkt Lane Keep Assist vrij irritant. Soms als je richting aangeeft voor het wisselen van rijstrook, wil de Peugeot je alsnog binnen je rijstrook houden. Verder is de adaptieve cruisecontrol in de Suzuki wat minder nerveus.

Elke kilo telt

De Suzuki e Vitara ziet er met zijn vrij hoekige koetswerk en dikke kunststof accenten uit als een echte Vitara, want daarop hoort van ousher een avontuurlijk randje te zitten. Maar echt uitgesproken vormgegeven is hij nou ook weer niet en dat past ergens wel bij een auto die verder geen specifieke koers vaart. Het is vooral recht door zee bij de Suzuki, zo ervaren we ook als we ermee op pad zijn. De e Vitara is vrij comfortabel geveerd en als je erom vraagt is de Japanner vlot genoeg. Hij geeft bovendien net voldoende feedback in het stuurwiel. Maar in niets is hij uitgesproken comfortabel of dynamisch, hij hangt er veilig tussenin. Verwacht geen auto die je nadrukkelijk betrekt bij het rijden, maar hij zal je ook niet snel verrassen.

Hoewel ... we zijn wél verrast hoe hij qua formaat aanvoelt, want je hebt het idee met een grotere auto onderweg te zijn. Dat gevoel kregen we eerder al eens in de Peugeot, maar de Suzuki doet daar nog een schepje bovenop. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de hogere neus, die je vanachter het stuur goed ziet. Bovendien is de e Vitara wat zwaarder dan de Peugeot; op stevige drempels hebben de dempers er nog een hele kluif aan.

Wil je een auto die je wat meer uitnodigt tot ‘actief’ rijden, dan kun je beter je oog laten vallen op de e-2008. Die voelt net wat lichtvoetiger aan, heeft een sportiever onderstel zonder noemenswaardig aan comfort in te leveren en de remmen voelen wat bijteriger aan. Dat is op zichzelf opvallend, omdat de Suzuki in tegenstelling tot de Peugeot achter geventileerde schijven heeft. Hier betaalt het verschil in gewicht zich uit.

In eerste instantie lijkt het erop dat de Suzuki mede vanwege zijn hogere gewicht ook minder efficiënt is. Op papier verbruikt hij immers wat meer stroom dan de Peugeot en in de praktijk leek dat aanvankelijk ook daadwerkelijk het geval. De Peugeot verbruikt volgens de boordcomputer zo’n 19 kWh per 100 km op de snelweg en binnen de bebouwde kom zo’n 15,5 kWh. Aan de paal kwamen we gemiddeld uit op 19,14 kWh/100 km, toen er op boordcomputer een wat al te optimistische 17,1 kWh/100 km verscheen. De Suzuki geeft een verbruik van 21,7 kWh/100 km aan op de snelweg en binnen de bebouwde kom je uit op zo’n 19 kWh/100 km. Dat lijkt flink hoger dan bij de Peugeot, maar de Japanse boordcomputer is, in tegenstelling tot die van zijn Franse tegenstrever, nogal pessimistisch. Aan de paal bedraagt het verbruik van de e Vitara gemiddeld 19,6 kWh/100 km, zeer vergelijkbaar met de Peugeot, terwijl de boordcomputer van de Suzuki 21,3 kWh/100 km aangaf.

Op dat gebied is er dus geen duidelijke winnaar, maar aan de snellader wel. De e-2008 laat zich met maximaal 100 kW bijladen en de Suzuki met 70 kW. Die waarden halen we in de praktijk eveneens aan de snellader. Daarbij blijft de Suzuki weliswaar langer in de buurt van zijn beloofde piekvermogen, maar dat betekent niet dat hij sneller bijlaadt dan de Peugeot. In tegendeel, de e-2008 realiseert een hoger gemiddeld laadvermogen.

Lager instappen

De e Vitara heeft het al met al niet makkelijk naast de e-2008, maar het prijskaartje kan de Suzuki een serieus voordeel opleveren. Zijn vanafprijs met dit accupakket is weliswaar redelijk vergelijkbaar met die van de e-2008, maar er is ook een e Vitara te koop met een kleinere accu van 49 kWh. Daarmee heb je een actieradius van 344 km (zo’n 50 km minder dan bij de e-2008) en een wat zwakkere 148 pk sterke elektromotor, tegen een vanafprijs van €31.995. Dan houd je ten opzichte van de goedkoopste e-2008 zo’n vier mille in de pocket. Onze testauto’s zitten met hun prijskaartjes dichter bij elkaar en in beide gevallen hebben we de best bedeelde uitvoeringen. De uitrustingsverschillen zijn dan vrij gering, al heeft de Suzuki standaard een panoramadak en een warmtepomp. Daarvoor moet je bij de Peugeot respectievelijk €1.000 en €450 extra aftikken.

Vooral de warmtepomp is een nauwelijks te missen optie. Binnen een jaar heb je die investering er weer uit als we kijken naar de motorrijtuigenbelasting van de twee. Vanwege zijn hogere gewicht ben je maandelijks meer mrb kwijt voor de e Vitara. De Suzuki biedt daar tegenover aantrekkelijker garantievoorwaarden en op kwaliteitsgebied heeft het merk beslist een betere reputatie. Dat laatste kan bij veel potentiële kopers alsnog de doorslag geven, ook al heeft de Suzuki vandaag zijn eerste vergelijkende test verloren.