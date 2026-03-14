Wie in de markt is voor een compacte premium cross-over is in feite op zoek naar een beetje meer spanning. Ga maar na: ze doen niet per se iets wat een lage, niet-premium stationwagon niet ook zou kunnen doen. Maar ze doen het vaak wel met een beetje extra raffinement. Of sportiviteit. Of comfort. Kortom: een beetje spannender. En als je dan ook nog eens voor een plug-in hybride variant gaat, dan heb je natuurlijk ook in letterlijke zin meer spanning. 400 Volt maar liefst. In het geval van de gloednieuwe Audi Q3 heb je wat dat betreft weinig te kiezen, want die is er vooralsnog alleen als plug-in hybride. Bij de GLA kun je ook kiezen voor andere motoren, maar dat doen we uiteraard in dit geval niet.

Audi veel sterker, tenzij je op stroom rijdt

Vooralsnog is er bij de Audi Q3 dus niet zoveel te kiezen. Of eigenlijk: helemaal niets. De enige aandrijflijn is de 272 pk sterke plug-in hybride die we ook kennen uit andere producten van de Volkswagen-groep. Dat was in het verleden wel anders, toen het aanbod liep van superzuinige diesel tot de knotsgekke Audi RS Q3. Die bestaat uit een 177 pk en 250 Nm sterke 1,5-liter viercilinder turbomotor en een 115 pk en 330 Nm sterke elektromotor die apart of gezamenlijk via een zestraps automaat met dubbele koppeling de voorwielen aandrijven. Gezamenlijk kunnen ze 272 pk en 400 Nm door de S-Tronic transmissie duwen en dat maakt de Q3 lekker vlot. Niet zo bloedsnel als je misschien met bijna 300 pk zou verwachten, maar dat heeft dan weer alles te maken met het behoorlijk forse gewicht van 1.800 kilo. Daarbij doet de 1.5 TSI zijn werk heel stil. Je hoort hem bijna niet en de koppelkromme is enorm vlak, waardoor versnellen heel makkelijk en in vlak tempo gebeurt. Toch staat de 100 km/h vanaf stilstand in minder dan 7 seconden op de klok. Uiteraard is dat niet waarvoor de aandrijflijn primair is ontwikkeld, het idee is immers dat je voornamelijk elektrisch rijdt. Daarvoor heeft de Q3 een batterij met 19,7 kWh nettocapaciteit in de bodem. Daarmee kom je in de vrij koude, vochtige praktijk van onze testweek zo’n 95 kilometer ver. De prestaties zijn met 115 pk nog steeds voldoende, al gaat het natuurlijk minder vlot dan met beide krachtbronnen aan het werk. Rijd je puur als hybride, dan is de Q3 goed voor zo’n 1 op 14,5. Geen spectaculaire cijfers, al spelen het vrij koude weer en opvallend sportieve bandencompound van de Audi daar zeker een rol bij. Opladen gaat standaard met 11 kW op wisselstroom en een 50 kW snellader is eveneens standaard.

Bij Mercedes zijn de laadmogelijkheden wat meer afhankelijk van de vinkjes op de optielijst. Een 11-kW wisselstroomlader is standaard, wil je meer dan moet je bijbetalen. Een 24-kW DC-lader kost bijvoorbeeld €605. Andere mogelijkheid is een bijna even snelle 22-kW AC-lader, voor net geen €800. Hoe dan ook een stuk minder snel dan de Audi maar de GLA heeft dan ook een kleinere batterij met een nettocapaciteit van 11,5 kWh, net iets meer dan de helft van de Audi dus. Dankzij een 100 kg lager gewicht en smallere, minder sportieve banden haalt de GLA daar per kWh wel meer kilometers uit, maar na 60 km is het wel op. Gedurende die 60 km heb je echter wel nagenoeg dezelfde prestaties als de Q3, de elektromotor van de Mercedes is met 109 pk en 300 Nm namelijk vrijwel net zo sterk. Daarna springt de 163 pk en 270 Nm sterke 1,3-liter viercilinder bij en kom je in totaal tot 218 pk. Voluit is de GLA dan uiteraard minder snel, al is dat in de praktijk niet zo bezwaarlijk. Vervelender is dat de overgang van elektrisch naar verbranding een stuk minder geraffineerd gaat dan bij de Audi. Regelmatig schokt de GLA of voelt het alsof je even een beetje tegengehouden wordt. De achttraps automaat houdt de toeren verder lekker laag en die twee extra verzetten zorgen ervoor dat het verbruik ook wat lager uitkomt, al spelen gewicht en banden ook hier natuurlijk een rol. Jammer van het hikken bij het overschakelen, dat doet toch een beetje afbreuk aan het comfort.

Audi Q3 is minder comfortabel dan Mercedes-Benz GLA

Wellicht dat het ook meespeelt dat het onderstel van de GLA nou juist zo goed slaagt in het comfort. Zoals het een Mercedes betaamt is het onderstel boterzacht, zonder dat je het idee krijgt dat er te weinig controle is. Als het moet, is de grip meer dan voldoende. Tot die tijd gaat alles echter licht, gemakkelijk en moeiteloos. De besturing is vrij indirect en licht, de veerwegen lang en de demping soepel. Alles om de inzittenden te isoleren van de harde buitenwereld. Pas als het onfatsoenlijk hard gaat, schuift de GLA netjes weg over zijn voorwielen. Wil je meer, dan is een setje kleveriger rubber waarschijnlijk al voldoende en adaptieve dempers zijn de volgende stap, die staan op de (lange) optielijst.

Ook bij Audi is een onderstel met adaptieve dempers standaard en net als bij Mercedes heeft onze testauto die optie niet. Toch rijdt de Audi dankzij zijn bredere, kleverige banden wat sportiever. Je kunt simpelweg harder de bocht om, als je dat zou willen. De besturing werkt ook wat directer en het onderstel is minder soepel. Je levert daardoor een klein beetje comfort in en wint iets meer terug aan dynamische capaciteiten. Vooral opvallend is echter dat in tegenstelling tot sommige andere auto’s op dit platform, de adaptieve dempers hier minder noodzakelijk lijken. Ook op zijn passieve onderstel rijdt de Audi al heel erg fijn. Een mooie mix tussen comfort en sportiviteit.

Audi en Mercedes zijn premiummerken, toch valt de ruimte mee

Premiummerken hebben de naam dat je meer betaalt voor minder ruimte, al valt dat in het geval van deze twee best te overzien. Achterin de Audi Q3 past bijvoorbeeld 375 liter ruimte in het ongunstigste geval. Natuurlijk: in een Golf krijg je hetzelfde aantal liters, aan een Golf hebben de meeste mensen echter ook wel voldoende. Daarbij kun je de bagageruimte niet alleen vergroten door de achterbank neer te klappen, je kunt ‘m ook in twee delen verschuiven. Best handig, want als daar kinderen zitten, kun je er best wat ruimte wegsnoepen zonder dat het knieschijven hoeft te kosten. De hoofdruimte is voor gemiddelde Nederlanders helemaal geen probleem. Voorin maakt Audi zijn premiumnaam in ieder geval helemaal waar. Alle materialen zijn met smaak gekozen en de afwerking is van onbesproken niveau. Daarbij zijn de donkere dagen van knoppenloze interieurs gelukkig voorbij bij Audi. Er zijn zowaar weer de nodige fysieke knoppen aanwezig en hoewel de ergonomie nog steeds nadrukkelijk leunt op het centrale touchscreen, zijn ook daar stappen gezet om het geheel wat minder aandachtsintensief te maken. Je kunt redelijk wat dingen naar eigen inzicht instellen, waardoor je nooit echt lang hoeft te zoeken naar de functies die je vaak wilt bedienen. Het digitale instrumentarium is een smaakvolle aanvulling, al vallen de opties daar engiszins tegen. We zien weleens meer mogelijkheden.

Maar niet bij de GLA, die het meest basic instrumentarium heeft dat Mercedes kan bieden. Een toerenteller én een snelheidsmeter tegelijk? Welnee, dan had je maar het uitgebreide systeem moeten kiezen. Zoals het staat is het óf, óf niet én, én. Het aantal fysieke knoppen is bovendien erg karig, al valt het multimediasysteem redelijk naar eigen inzicht te configureren en is het niet té ingewikkeld. Toch merk je hieraan wel dat de basis van de GLA al wat ouder is. Hetzelfde geldt voor de afwerking en de materialen in de fysieke wereld: het maakt niet meer zoveel indruk als toen het jaren geleden op de markt kwam. Met het ruimteaanbod is verder niet veel mis. Je zit als volwassene prima op de niet-verschuifbare achterbank en de bagageruimte is voldoende, zij het minder ruim en veelzijdig dan die van de Q3.

Ondanks zijn leeftijd is de Mercedes GLA niet goedkoper dan Audi Q3

Zoals wel vaker bij premiummerken is het aantal opties en keuzes dat je hebt bijna oneindig. In dat licht is het best leuk om eens een relatief kale Mercedes te rijden. De hier geteste auto is een zogenaamde Star Edition, die inmiddels niet meer leverbaar is. Ga echter uit van een relatief kale versie en je komt met de prijs behoorlijk in de buurt van de €53.523 die deze GLA kost. Dan heb je de basisdingen zoals cruisecontrol, climatecontrol en stoelverwarming wel afgedekt. Het is echter wel een beetje treurig dat het knopje voor de afstandsregeling van de adaptieve cruise control wel op het stuur zit, maar dat je een melding krijgt dat die optie niet is 'vrijgegeven' als je erop drukt. Ook het lichtmetaal is naar moderne maatstaven erg bescheiden en het digitale instrumentarium overduidelijk niet het grootste dat Mercedes in de GLA kan proppen. Zoals gezegd kun je altijd gaan vinken op de optielijst, maar dan loopt de prijs ook snel op.

Kijk maar eens naar de Audi Q3, die ten opzichte van de Mercedes onder meer een uitgebreider infotainmentsysteem heeft, grotere wielen, gescheiden klimaatcontrole en meer actieve veiligheidssystemen. Overigens rijdt de Audi Q3 dan heel aardig zelfstandig op de snelweg of in een file, maar we weten uit ervaring dat wanneer je alle systemen van de Mercedes aanzet, deze daar nog wat geavanceerder mee is. Maar goed, moet je wel het geld hebben, want in het geval van de Audi Q3 op deze pagina’s staat de teller al op €65.190. Wat dat betreft is het vinken op de optielijst van een premiummerk al snel net zo spannend als het rijden ermee.