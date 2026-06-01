Hochalpenstraße

Het is een mengelmoes van medeweggebruikers. Uiteraard een hoop wielrenners, die zich in verschillende hartslagzones de berg op ploeteren. Maar ook veel auto’s. Leuke auto’s. Een Porsche 911 GT3 RS. Een Boxster 718 RS. Een nieuwe BMW M3. Veel MX-5’jes en zelfs een gelimiteerde 991.2 Spyder komt ons tegemoet als we zelf de Grossglocknerpas oprammen in onze powerstation. En we zijn er niet zomaar. Het barst er van de hairpins en Audi wil laten zien dat zijn nieuwe RS5 niet zo bang is voor krappe bochten als zijn voorgangers. Een compacte elektromotor op de achteras zet tot 1000 Nm naar één achterwiel, waardoor je naar wens met rokende wielen de bocht om kan, in plaats van met ergerlijk onderstuur rechtdoor te schuiven. En het werkt. De vorige generatie (die nog RS4 Avant heette in plaats van RS5 dankzij Audi’s onbegrijpelijke en alweer aangepaste modelnaamstrategie) had al een differentieel op de achteras waarmee je wat krachten kon verdelen en een klein zwiepertje tot de mogelijkheden behoorde. Maar zoveel koppel als er nu naar één wiel kan, is genoeg om donuts mee te draaien en dat kon je in het verleden wel vergeten.

Huh, de Audi RS5 hebben jullie toch al gereden?

Ja en nee. Collega Klaver kon bij het bekijken van de auto in Duitsland meteen op een asfaltstrook proberen hoe het nieuwe achterwielsysteem werkt. Maar nu konden we uitgebreid met de Audi de openbare weg op voor een complete indruk. Nog even de samenvatting: Met omdoping van de A4 naar A5 voor zowel de sedan als de Avant was het logisch dat de stationwagon voortaan ook RS5 heet. Het segment is superhot. Powersedans en stationwagons hebben nog altijd een enorme aantrekkingskracht vanwege de combinatie van power en de mogelijkheid je gezin of je vrienden mee te nemen. Dat laatste blijft in een 911 toch lastig. Maar er wordt geworsteld. Milieunormen en CO2-belastingen dwingen tot noodgrepen. Mild-hybride is al niet meer genoeg en de plug-in hybride maakt zijn onvermijdelijke opkomst. Mercedes deed het met zijn AMG C63, BMW met zijn M5 en Audi is nu ook aan de beurt door de nieuwe RS5 als plug-in hybride in de markt te zetten. In dit segment geen noviteit; Mercedes ging ze immers voor met de genoemde AMG. Maar er was een hoop te doen over die auto, die genoeg elektrokracht had om de V8 in te wisselen voor een viercilinder.

Althans, dat vond Mercedes zelf. Het koperspubliek is beduidend minder enthousiast, want de auto scoorde belabberd, zowel in verkopen als in recensies. Hij was dan wel snel, maar hij was niet per se leuk. Audi maakt, wellicht mede daardoor, nu niet dezelfde downsizingfout en geeft de RS5 opnieuw de bekende 2,9 V6 biturbo mee. Maar dan met meer vermogen dan voorheen; hij levert meer dan 500 pk. Daarbij krijg je een elektromotor, gekoppeld aan de achttrapsautomaat, die nog eens 170 pk extra levert. Samen pieken ze op maar liefst 639 pk, flink meer dan de 450 pk die de RS4 Avant voorheen had. Maar hij is dan ook zwaarder. Die RS4 bleef onder de 1.700 kilo terwijl deze PHEV door accu’s en techniek maar liefst 2.300 kilo meesjouwt.

Maar hij ziet er wel dik uit!

Inderdaad, hij oogt net zo dik als hij op de weegschaal is. Bij een RS van Audi is dat juist een pluspunt. Hij is nóg dikker dan zijn voorganger dankzij de gigantische grille, de centraal geplaatste uitlaten en puur door het feit dat hij zoveel breder is. In de neus is alleen de motorkap gelijk aan de normale A5, de rest van de koets is allemaal nieuw. Hij is maar liefst 9 centimeter breder dan de A5 en 8 centimeter breder dan de vorige RS4. Uiteraard groeide de wielbasis en spoorbreedte mee en krijg je een soort bankkluis op de gigantische banden met wat negatief camber. Rondom kreeg de auto 285-breed rubber met 21-inch wielen om al die kilo’s te bedwingen. Tegen meerprijs kun je opnieuw keramische remmen bestellen; alleen krijg je ze nu dan ook op de achteras. Afgezien van deze ‘standaard’ aanpassingen kan je nog los met carbon- en sportpakketten. Dan hebben we het nog niet eens over het volledige repertoire van Audi Exclusive dat kopers ter beschikking staat. Aan de binnenkant is de auto ook niet bepaald anoniem. Dikke sportkuipen, een sportstuur (tegen meerprijs met alcantara) en prachtige materialen combineren prima met de snelle multimediasystemen. Op je stuur een RS-knop om sneller door de meest sportieve rijstanden te gaan en een boost-knop waarmee je alles tijdelijk op scherp kan zetten voor vlotte inhaalacties. De kofferbak lijdt helaas onder het PHEV-systeem: je krijgt maar 361 liter, 100 minder dan in een A5 Avant.

Met zoveel vermogen is de Audi RS5 lekker snel zeker?

Eenmaal onderweg blijkt dat het vermogen hard nodig is om de RS5 nog een beetje vooruit te krijgen. De launchcontrole doet het netjes, maar de kilo’s worden niet volledig gecompenseerd door de extra kracht. Zeker bergop merk je dat deze Audi heel wat kilo's meesleurt. Maar goed, langzaam is hij zeker niet en we zijn erg verwend in deze elektrotijden. Het rijden zelf gaat met vertrouwen. De Audi ligt als een bonk graniet op de weg en alle ingrepen aan het onderstel laten zich gelden. Het stuurgevoel is niet overdreven communicatief, maar gelijk aan wat we kennen van bestaande RS-Audi’s. Ook mooi: je hoeft niet per se de meest extreme sportstanden met uitgeschakeld ESP aan te zetten om het gevolg van het Dynamic Torque Control systeem op de achteras te merken. Rijd een uitrit uit, geef vol gas terwijl je de weg opdraait en de kont geeft al een lekkere zwieper mee, zodat je met wat tegenstuur je voet vol op het gas kunt houden. En dat is leuk. Zo simpel kan het zijn.

Vervolgens merk je zowel in de krapste hairpins als in links-rechtscombinaties hoe het systeem de kont naar buiten duwt om de neus de goede kant op te krijgen. Het werkt goed, al voelt het niet zo natuurlijk als een BMW M3 wiens neus uit zichzelf al graag naar binnen wil. En waar de kont naar buiten brandt als gevolg van veel benzinekracht op de achterwielen en niet door elektrische torque-vectoring. In de Audi gaat het synthetisch en dat voel je. Afhankelijk van de gekozen rijstand stuurt de compacte elektromotor een zwik aan koppel naar het buitenste achterwiel en de kont draait naar buiten, zodat je rubberstrepen op het asfalt kunt trekken. Het is irritant hoe goed het werkt, terwijl je voelt dat het niet puur natuur is. Maar maakt het uit? Minder dan je zou denken. Voorheen zouden we over de voorwielen wegschuiven en moest je geduldig wachten tot de neus de goede kant op stond voordat je kon planken. Nu is er veel meer speelruimte die het rijplezier ten goede komt. Dat heeft Audi toch verrekte goed gedaan. De automaat is helaas enigszins een dissonant. Hij geeft onnodige schokken door de aandrijflijn die onbalans veroorzaken als je bij full power opschakelt en is ergerlijk langzaam met terugschakelen als je aankomt bij een krappe bocht. Dit staat ons minder bij van het rijden in de vorige RS4 Avant, die principe dezelfde bak had. Maar de technische inflatie is daar wellicht wat bedrieglijk, want dat is alweer acht jaar geleden.

Maar dat gewicht zul je wel merken?

Ja. ruim 2.300 kilo laat zich niet verbloemen. En ook al is hij snel op de sprint door de goede launchcontrol, je merkt op de tussensprint dat deze Audi niet zó snel is als je met 639 pk zou verwachten. Als we de berg afdalen, dan merk je dat de grote banden en grote schijfremmen tegen hun grenzen aanlopen, als de zwaartekracht aan die 2.500 kilo wegende auto trekt. Maar door alle technische ingrepen blijft dat binnen de perken. Verwachtingsmanagement speelt een rol: de RS-modellen van Audi zijn nooit haarscherpe lichtgewichten geweest. De RS6 met V10 was ook een slagschip en de RS5 Cabrio met V8 voelde eveneens immer zwaarlijvig. Het gevoel past bij de auto's dus voelt het niet als een dealbreker.

Maar moet ik de BMW M3 Touring dan laten staan?

Voor M3-fans zal ook de nieuwe RS5 aanvoelen als een matig alternatief, vanwege het gebrek aan scherpte en het fikse overgewicht. Maar die BMW zit met zijn rijdynamiek altijd al meer tegen de 911 aan dan de powerstations en -sedans van Audi en Mercedes. Maar voor wie twijfelt is de Audi beslist een wat meer toegankelijke daily driver. Hij biedt meer comfort, een veel lager benzineverbruik en bovendien een véél lager prijskaartje dankzij ons belastingsysteem. Wat bleef, of liever gezegd wat nog beter werd, is zijn uitstraling. De RS’en blijven iedere generatie dikker en bruter worden en Audi heeft bovendien de juiste balans tussen dik en fout weten te vinden. De fans die er al waren, zullen ervan smullen. En dan rijdt hij ook nog eens beter dan ooit.

