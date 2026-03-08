Na 13 jaar met veel plezier in een Alfa Romeo 75 1.6 te hebben gereden, achtte Jeroen Westerhuis de tijd rijp voor de ultieme 75: de 3.0 V6. Met de aanschaf ging hij niet over één nacht ijs en na lang zoeken kwam dit nieuw in Nederland geleverde exemplaar op zijn radar. Het was liefde op het eerste gezicht.

Lot uit de loterij

Bijna 39 jaar geleden werd deze prachtige Alfa Romeo 75 3.0 V6 afgeleverd aan zijn eerste, Nederlandse eigenaar, die op dat moment zestig jaar oud was. Een echte autoliefhebber, dat kan niet anders. Pas in 2010 deed hij er afstand van. Een familielid nam de Alfa over en behandelde de Italiaanse schone nog eens bijna 14 jaar met minstens zoveel liefde. Maar ook daar kwam het moment van afscheid en zo geraakte de nog altijd perfecte en vrij unieke 75 in handen van een Alfa Romeo-specialist in Nunspeet, waar hij prinsheerlijk tussen al het moois in de showroom mocht staan in afwachting van een nieuw baasje. Tijd om heel veel stof te vergaren kreeg hij niet, want al snel stond Alfist Jeroen op de stoep.

“Ik had al een paar keer een 75 V6 bekeken en wat mij betreft had het best een vroege 2.5 mogen zijn. Maar de spoeling is dun en daar komt bij dat ik de lat vrij hoog had liggen, wat kwaliteit en originaliteit betreft. Dit is een lot uit de loterij en een tweede ga je niet vinden. Dat daaraan een flink prijskaartje hangt, is geen verrassing. Ik heb nog even getwijfeld, hoewel ik in mijn achterhoofd wel wist dat dit een eenmalige kans was. Dus eigenlijk was de beslissing al genomen. Mijn eigen 75 kon ik inruilen en omdat ik altijd goed daarvoor had gezorgd, kreeg ik er een eerlijk bedrag voor.”

Tegenvaller

Je zou denken dat Jeroen opgroeide in een Alfa-nest, maar niets is minder waar. Toch zit de liefde voor auto’s, en dan met name Italiaanse, er al vroeg in, zo horen we. “Mijn vader reed een Fiat Uno, geen Alfa Romeo. Ik kan mij nog goed herinneren dat ik als kind op tv een rode auto voorbij zag komen die ik heel mooi vond. Dat bleek achteraf een Alfa Bertone te zijn. Misschien is toen het zaadje geplant. Begin jaren 90 vond ik de Alfa 155 en de Coupé Fiat erg mooi en ik wilde niets liever dan een 155 ‘wide body’ als eerste auto. Ondertussen verzamelde ik al miniaturen van Alfa Romeo in de schaal 1 op 43. Dat doe ik nog steeds. Het is een mooi formaat en er is nog altijd genoeg te vinden. Toen ik mijn rijbewijs eenmaal op zak had en genoeg had gespaard, kon ik op zoek naar mijn eerste auto. Dat werd een 146.”

Ook daarna bleef Jeroen zijn favoriete merk trouw, met onder meer een Mito, een Giulietta en nu een Giulia van de huidige generatie als dagelijkse auto. De jaarlijkse Alfa Romeo-clubdag op het circuit van Zandvoort staat steevast in zijn agenda. Toch bezat hij ook een Alfa Romeo die nogal tegenviel, zo blijkt. “Dat was een Spider van het type 916, met V6 en voorwielaandrijving. Totaal niet mijn auto, zo wist ik al snel. De carrosserie tordeerde behoorlijk en hij was zwaar. Na drie maanden heb ik er afscheid van genomen.”

Volgend jaar mrb-vrij

Het liefst had Jeroen als klassieker een Spider uit de jaren 90 gehad, maar daar past hij met zijn lengte niet fatsoenlijk in. Die 916 was een beetje een noodsprong. Samen met Dennis van Carrec maken we een rondje om de auto, waarbij vooral de smetteloze staat opvalt. Alsof hij zo uit de brochure is gereden. Hoe heeft Jeroen die lijst die over de flanken loopt zo mooi zwart gekregen? “Dat was een hele klus, maar ik heb ze niet gedemonteerd. Dan loop je het risico van alles te beschadigen en vaak breken de bevestigingsclips af. Ik heb simpelweg de hele auto afgeplakt, behalve die lijsten. Daarna heb ik ze overgespoten. Verder heb ik andere set wielen gemonteerd. Dit type vind ik het mooist, de originele set heb ik in de garage liggen. Wat er nu onder zit, is een goede kopie van de bekende en moeilijk verkrijgbare Ronal A1. Mijn vorige 75 had ik een paar centimeter verlaagd en ik moet eerlijk toegeven dat deze, op de oorspronkelijke veren, beter rijdt.”

Aan de onderkant ziet de Alfa er minstens zo goed uit als vanbuiten en vanbinnen. Al sinds de Alfetta zit de versnellingsbak samen met de koppeling tussen de achterwielen en de remschijven tegen het differentieel. Mooie constructie en je hebt een optimale gewichtsverdeling. Jeroen heeft een bijzonder fraaie 75 V6 op de kop getikt, dat is na wel duidelijk. “Volgend jaar wordt hij 40 jaar en daarmee wegenbelastingvrij. We gaan er in ieder geval nog een keer mee naar Italië, waarschijnlijk komende zomer.”

Geschiedenis Alfa Romeo 75: de laatste echte Alfa Romeo?

In 1985 viert Alfa Romeo zijn 75e verjaardag met de introductie van de 75, de opvolger van de Giulietta. Uit kostenoverwegingen moeten de Italianen voortborduren op het bestaande platform en de transaxle-aandrijflijn. De volgende motoren staan op het menu: viercilinders met een inhoud van 1,6 (110 pk), 1,8 (120 pk) en 2 liter (128 pk). De vermogens wijzigen door de jaren heen door toevoeging van injectiesystemen en/of katalysatoren. Daarnaast is er de 95 pk sterke 2-liter turbodiesel van VM, die in 1988 plaats maakt voor een 2.4 van 112 pk. Ook de beroemde 2,5-liter V6 (156 pk) vindt zijn weg naar de 75 en in 1986 voegt Alfa Romeo de 1.8 Turbo (155 pk) aan het programma toe. In de VS komen de 75 2.5 en 3.0 V6 op de markt als Milano Quadrifoglio, inclusief katalysator, ABS, een derde remlicht, extra knipperlichten en harmonicabumpers. Die zien we in 1987 ook bij ons terug op de 3.0 V6 America (188 pk, later met 192 pk in de QV). Dat jaar maken we ook kennis met de 148 pk sterke 2.0 Twinspark. Eind 1988 krijgt de 75 een kleine facelift, waarbij de nieuwe grille, rood-witte achterlichten en een rode in plaats van oranje strip tussen de achterlichten het meest in het oog springen. In 1990 krijgen ook alle Europese 75’s een katalysator. Twee jaar later is het over en sluiten voor ‘de laatste echte Alfa’ (of is dat toch de wonderschone 156?) en verschijnt de voorwielaangedreven 155 als vervanger. In acht jaar tijd zijn er in totaal 386.767 Alfa’s 75 gebouwd.

Eigenaar Alfa Romeo 75 3.0 V6

Naam Jeroen Westerhuis

Bouwjaar 1979

Beroep Audicien

Eerste auto Alfa Romeo 146

Droomauto “Heb ik niet, er zijn te veel leuke auto’s die ik zou willen hebben.”

Onderhoudshistorie

Jeroen kocht deze 75 in 2024 met een tellerstand van 128.000 en heeft er tot op heden (132.000 km) nog niets aan laten doen, afgezien van de montage van een set andere wielen. De Alfa is verder in sublieme staat. De vorige twee eigenaren hebben er zeer goed op gepast en al het onderhoud is volgens de voorschriften uitgevoerd.

De mening van Carrec Technocenter

Dennis: “Deze Alfa Romeo is een auto naar mijn hart. Alfa’s in het algemeen zijn altijd prettige auto’s om naar te kijken maar als je zoals ik van scherp gelijnde auto’s houd is de 75 meteen een favoriet. Als hij dan ook nog voorzien is van de befaamde V6 heb ik niet veel meer te wensen over. De 75 heeft mede dankzij de zogenaamde transaxle versnellingsbak een goede wegligging. Bovendien is dit een heel net exemplaar dat goed schakelt. Hij voelt daarnaast solide aan en daarmee heb je het recept voor oneindig veel rijplezier.”