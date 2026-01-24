Matig nieuws: onze Opel Frontera is ermee opgehouden. Dat wil zeggen: de automatische bak wilde eerst met geen mogelijkheid meer in D, daarna ging hij wel nog naar R maar kwam dan niet van zijn plek. Ellendig.

Zo. Onze fotoreportage zit erop. Vandaag hebben we de duurtest-Opel Frontera naast de duurtest-Dacia Bigster gezet. Want die twee hebben meer gemeen dan je vooraf zou denken. Dus dat artikel heb je nog tegoed. We zeggen fotograaf Chris gedag, het is nog net niet donker en de Opel heeft broodnodig benzine in zijn tank nodig. De onbemande pomp in Velsen-Noord biedt uitkomst. We tanken de Bigster ook meteen maar even af. Daarna op huis aan. Ik rijd weg en na honderd meter word ik gebeld door onze logistieke hulp. “De Opel doet het niet meer!”

Ik terug naar het tankstation. Twee vreemde dingen: de auto start wel, maar wil met geen mogelijkheid naar D met dat kleine pookknopje. Auto uitzetten, op slot zetten, even wachten, weer openen, weer starten, maar niks hoor. Kort daarna geeft de afstandsbediening van het slot de geest. Nu zijn we echt de pineut. Dus gaan we maar eens even kijken of we wat hulptroepen kunnen bellen.

Uit verveling en tegen beter weten in blijven we maar op die sleutel drukken en … opeens geeft de auto toch weer een teken van leven! We rennen naar de Opel toe, starten de auto meteen en … hij gaat nu wel naar D. “Instappen en wegwezen, we gaan vlak voor sluitingstijd een Opel-dealer proberen te bereiken, want dit is niet goed.”

Dealer ermee aan de slag

Zonder problemen rijden we zeven kilometer verder naar een Opel-dealer in Heemskerk, een vestiging van Het Motorhuis. We doen ons verhaal en hun suggestie is om de auto ‘aan de diagnoseapparatuur te zetten om te kijken wat eraan schort, plus de sleutel checken’. Ze gaan er meteen mee aan de slag. Wij warmen ons op in de koffiehoek en wachten op wat komen gaat. Binnen een half uurtje stapt de receptiemedewerker van de werkplaats weer op ons af. “We hebben de auto uitgelezen en we kunnen geen storing vinden. En de sleutel hebben we ook getest, die is goed.”

Ahum, was dit dan slechts een droom? Hartelijk dank voor de snelle actie en we gaan opnieuw op huis aan en dit keer zonder problemen.

Bak schakelt niet meer op

Volgende ochtend. Ik start de Opel en zet de bak in D. Ik maak even een foto en stuur die naar de logistieke medewerker van gister, met een duimpje erbij. Dat had ik beter niet kunnen doen. Ik rol weg door het dorp richting de snelweg en … de bak schakelt niet meer op. Dus met 6.000 tpm raas ik als een wegpiraat door de straten van Santpoort. Hier kan ik onmogelijk de snelweg mee op. Gelukkig is er ook hier een Motorhuis Opel-dealer in de buurt. Ik rol het volle parkeerterrein op, ik wil inparkeren, zet hem in R en … er gebeurt niets. Ik kan alleen nog vooruit. Het is dus weer niet goed.

Autootje wisselen

Ook in Velserbroek geweldige service. Ervaren krachten storten zich op het probleem, maar het ziet er naar uit dat we de auto hier moeten achterlaten. Gelukkig heeft elke Opel-dealer in dit land exact dezelfde Frontera-demo als wij als duurtester hebben, dus na overleg met de importeur zetten wij de duurtest voort met auto nummer twee. En laten onze auto achter.

Twee weken verstrijken. De derde week gaat in. We rijden ondertussen naar volle tevredenheid met onze nieuwe Frontera stad en land af; die functioneert prima. Na drie weken ruilen we hem weer om voor onze eerste duurtest-Frontera. “We hebben alles gecontroleerd, een uitgebreide diagnose gedaan, maar we kunnen niets vinden. Er zijn drie proefritten gemaakt, die verliepen goed, dus dan kunnen we niet zo veel meer doen.”

Het goede nieuws: onze Frontera functioneert nu ook weer goed. Maar de oorzaak is nog steeds niet duidelijk. Niet fijn.

Wat is er aan de hand? Een vuiltje in de carburateur is het zeker niet, maar wat dan wel? Harry Habraken, een van onze experts van het Diagnose-panel en tot voor kort verbonden aan IVA Business School, ging op onderzoek uit, maar vond vooralsnog niets. “De auto is nog dermate jong dat er nog geen historie is van dit soort mankementen. Dus moet ik het voor nu laten bij een softwareprobleem, al weten we dus niet wat voor één.”