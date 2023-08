Genesis, het luxemerk van Hyundai, neemt de Europese markt heel serieus. Om dat te bewijzen heeft het zelfs een soort G70 stationwagon ontwikkeld, de G70 Shooting Brake. In Nederland zullen we hem waarschijnlijk niet te zien krijgen, maar in Duitsland konden we er even mee rijden.

Genesis G70 Shooting Brake geen traditionele estate

Wie in Europa wil scoren, moet een stationwagon aanbieden. Dat was althans tot voor kort zo. De SUV en de cross-over zijn wereldwijd even populair en dus voor autofabrikanten een ware uitkomst, omdat ze het aanbod door die brede populariteit sterk kunnen vereenvoudigen. Toch blijft de stationwagon in Europa van belang, zeker in het segment van de BMW 3-serie en de Mercedes-Benz C-klasse. Kijk maar eens goed om je heen in de file: áls er een ‘3’ of ‘C’ staat, is de kans groot dat het een stationcar is. Voor Genesis is dat geen enkel probleem, daar hebben ze op basis van de G70, die in dezelfde klasse opereert als de genoemde Duitsers, een vijfdeurs ontwikkeld.

Het resultaat heet ‘Shooting Brake’ en is inderdaad niet bepaald een traditionele estate, maar meer een auto die het midden houdt tussen dat en een hatchback. Zijn concept lijkt daarmee sterk op de eerste en enige poging van het Japanse Lexus om met een stationwagon te komen, de IS Sportcross uit 2001. Nu zal Genesis niet zo blij zijn met die vergelijking, want zo’n Sportcross is altijd een zeldzaamheid gebleven. Een opmerkelijk verschil tussen de G70 Shooting Brake en een echte stationwagon, is dat de Genesis geen extra zijruiten heeft achter het achterportier. In plaats daarvan loopt de achterruit zo op het oog ver om de hoek door, al blijft het daadwerkelijk doorzichtige deel beperkt tot de achterzijde. Met 4.685 mm is de G70 Shooting Brake exact even lang als de sedan, maar dat is niet uitzonderlijk. Door de vlak liggende achterruit en de strak gesneden koets blijft het ruimte-aanbod beperkt. Onder het afdekscherm gaat slechts 403 liter, bijna 100 liter minder dan in een 3-serie. Op de achterbank is mede dankzij de vrij sterk achterover hellende zitting voldoende ruimte voor de goed ondersteunde benen, maar de hoofdruimte valt wat tegen. Als gezinsauto is de Shooting Brake geschikt, maar serieuze kinderwagens een plaats geven vereist wat pas- en meetwerk.

G70 is er sinds 2017

Genesis is sinds 2015 een separaat merk binnen de Hyundai-gelederen, vergelijkbaar met de positie die Lexus bij Toyota heeft. De huidige G70 stamt in beginsel al uit 2017 en was toen het derde model van het nog erg jonge Genesis, na de grotere G90 en G80. De G70 begon met een vrij bescheiden voorkomen, maar kreeg in 2020 een zeer uitgebreide facelift. Met de dubbellaags verlichting die zo kenmerkend is voor dit merk en een veel brutalere grille komt het ontwerp sindsdien vele beter uit de verf. De Shooting Brake volgde in 2021 en is zoals gezegd vooral voor Europa bedoeld, al biedt Genesis hem, net als vrijwel alle andere modellen, wereldwijd aan. Aan hybridetechniek doet Genesis niet en een elektrische G70 is er niet, dus rijdt de auto op benzine of, ook zo lekker Europees, op diesel. In Duitsland zijn er drie versies, waarvan de Sport zich onderscheidt met modieuze duistere accenten en 19-inch wielen. Er zijn dertien lakkleuren en ook verschillende leersoorten, dus er is best wat te personaliseren, al gaat het niet zo ver als bij de Duitse concurrenten.

G70 staat op Stinger-platform

Dat de G70 ondanks zijn frisse vijfdeurskoets in feite al een paar jaar meeloopt, is vanbinnen goed te zien. Het is hier zeker nog niet ouderwets, maar het onderscheid met modernere en – toegegeven – duurdere modellen van Genesis is groot. Hier geen weelderige, vloeiende vormen, maar een vrij strak en zakelijk dashboard met veel herkenbare Hyundai-elementen. Ook het infotainmentsysteem lijkt veel meer op dat wat Hyundai zelf gebruikt, al was het maar omdat de draaiknop voor de bediening hier (nog) ontbreekt. De kwaliteitsindruk is goed en knoppen en schakelaars hebben hier en daar een extra aluminiumkleurig randje, maar echt overdadig voelt dit binnenste niet. Toch merk je meteen dat dit niet zomaar een i30 of i40 is. Dat komt niet alleen door het met leer beklede dashboard of de fraaie stiksels in de stoelbekleding, maar ook door de lage zit en hoge middentunnel. Samen met het dikke stuur, dat je lekker ver naar binnen kunt trekken, levert dat een nagenoeg perfecte zitpositie op. Zo hoort het ook, in een auto die zijn pijlen zo nadrukkelijk richt op de BMW 3-serie en als een sportieve middenklasser de markt bestormt. De G70 deelt zijn platform met een oude bekende, de Kia Stinger. Net als die auto is het in principe een achterwielaandrijver, al rijden wij met een exemplaar met vierwielaandrijving. De heerlijke 3,3-liter V6 van de Stinger ontbreekt in de G70, maar met een tweeliter viercilinder met 245 pk is hij evengoed adequaat gemotoriseerd. Versnellen gaat enthousiast en soepel, mede dankzij de standaard achttraps automaat.

Hoe G70 rijdt indrukwekkender dan aandrijflijn

Het indrukwekkendste van de G70 is niet zozeer zijn aandrijflijn, maar vooral zijn rijgedrag. De auto voelt onderweg veel kleiner en lichter dan zijn bijna 1.800 kilo’s doen vermoeden. De besturing zou wat communicatiever en zwaarder mogen zijn, maar is wel heel precies en hij is in snelle bochten zeer koersvast. Een kronkelige weg door de heuvels gaat met zoveel gemak, dat we de G70 onderweg onwillekeurig eerder met een (oude) 1-serie dan met een 3-serie vergelijken. Net als bij BMW is het comfort daarbij zeker niet uit het oog verloren. Het onderstel is best stevig, maar die hoge mate van verbondenheid is bij een lange snelwegrit erg prettig. Wel valt op dat er vanuit de bagageruimte wat te veel afrolgeluiden het interieur inkomen. Dat kan exemplarisch zijn, maar zou een gevolg kunnen zijn van de verder naar achteren doorgetrokken daklijn.

Alleen elektrische Genesissen naar Nederland

Genesis is binnen Europa op het moment van schrijven actief in Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Officieel doet het merk nog geen uitspraken over uitbreiding, maar in Duitsland wordt gefluisterd dat Nederland in 2024 volgt. Als dat gebeurt, is de kans groot dat het merk bij ons alleen puur elektrische modellen gaat leveren. Dat is logisch, want vanaf 2025 wil Genesis helemaal geen nieuwe modellen met een verbrandingsmotor meer introduceren. Voor Nederland komt daar nog bij dat de CO2-uitstoot van de G70 ondanks die relatief bescheiden motor vrij fors is, waardoor de bpm hem erg duur zou maken. De kans dat de G70 Shooting Brake ooit in Nederland op de markt komt, is dan ook minimaal.

Technische gegevens

Afmetingen (l x b x h) 4,69 x 1,85 x 1,40m

Aandrijflijn Verbrandingsmotor

Motor 4-cil., benzine, turbo

Cilinderinhoud 1.998 cc

Max. vermogen 245 pk bij 6.200 tpm

Max. koppel 353 Nm bij 1.450 tpm

Topsnelheid 235 km/h

0-100 km/h 6,9 s

Verbruik gem. 9,3 l/100 km (1:10,8)

CO2-uitstoot 212 g/km