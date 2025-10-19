Mitsubishi Lancer Ralliart (2009) - Op de rollenbank

BMW heeft M en Mercedes-Benz heeft AMG. Minder bekend is Ralliart, de sportieve performance-afdeling van Mitsubishi. Kevin van Spreuwel uit het Brabantse Oirschot had wel oren naar zo’n dikke Lancer.

Het was even schrikken op weg naar de rollenbank. Kevin: “Op de snelweg reden er twee motoren voor mij die per ongeluk hun bagageboxen open hadden staan. Er vloog van alles tegen mijn auto aan.” Bij aankomst in Den Haag is de schade opgenomen: een aantal krassen op het deurpaneel. Gelukkig zijn Kevin en zijn vader heelhuids aangekomen, maar vervelend, dat is het zeker.

Jongensdroom

Als 19-jarige jongen wilde Kevin maar wat graag een Lancer Evolution X. Een echte droomauto, zegt hij zelf. “Maar ik kwam er al snel achter dat de aanschafprijs veel te hoog lag. Laat staan de verzekeringskosten.” Een paar maanden later zag Kevin bij een garage in Dongen deze Lancer Ralliart staan. “Met het model Lancer was ik bekend. Ik had alleen nog nooit van Ralliart gehoord. Toen ben ik me erin gaan verdiepen en bij de garage gaan kijken. De auto kwam uit Zwitserland, want het model is nooit in Nederland geleverd.”

Grote aankopen gaan niet over één nacht ijs. Dat besefte Kevin ook. Daarom kwam hij twee weken later terug voor een proefrit. Zelfs toen ging hij nog niet tot kopen over. “Ik heb er nog een week over nagedacht en toen de knoop doorgehakt.”

Het verzekeren van de auto had meer voeten in de aarde dan voorzien. “Omdat de Ralliart in Nederland niet echt bekend is, had de auto een cataloguswaarde van ruim € 210.000. Daarom heb ik een brief moeten schrijven naar de Belastingdienst met het bewijs van aankoop en de taxatie. Pas toen de waarde was aangepast, kon ik de auto verzekeren.”

Krachttoer

Kevin is zuinig op zijn spullen. Daarom staat zijn Japanner altijd netjes binnen gestald en komt hij alleen maar buiten bij mooi weer. Als dagelijkse auto voor woon-werkverkeer rijdt Kevin in een Mitsubishi Spacestar uit 2003. “Niet de mooiste wagen die er is, maar wel betrouwbaar. Het is starten en lopen met dat ding. En helemáál leuk is dat hij bij NedCar in Born is gemaakt.”

De Japanner van Kevin zou in theorie goed moeten zijn voor een vermogen van 177 kW (241 pk) bij 6500 tpm en een koppel van 366 Nm bij 3500 tpm. Als Ghisbert de Lancer heeft ingesnoerd en we allemaal onze koptelefoon hebben opgezet, kan de meting beginnen.

Na een rondje kalibreren gaat het gaspedaal naar de bodem en drijft rollenbankchef Ghisbert van Ginhovem de trots van Kevin tot het uiterste. Wat blijkt? De Ralliart doet het uitstekend: 257 paarden worden gemeten op de rollenbank. Tot volle tevredenheid van Kevin: “Ik ben er nog lang niet op uitgekeken, dus deze blijft nog even bij me.” Groot gelijk. Veilige terugreis!

Specificaties Mitsubishi Lancer Ralliart

Bouwjaar 2009

Gekocht in/voor/met 2019/187.000 km/12.500 euro

Motor 4 cilinder, in lijn

Cilinderinhoud 1.998 cc

Max. vermogen 177 kW (241 pk) bij 6500 tpm

Max. koppel 366 Nm bij 3500 tpm

Aandrijving vier wielen

Aantal versnellingen 6 versnellingen, automaat met dubbele koppeling

Remmen vóór/achter gev. schijven, gev. schijven

Gewicht 1.565 kg

0-100 km/h 6,3 s

Topsnelheid 242 km/h

*Gegevens volgens fabrieksopgave