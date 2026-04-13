Puristen krijgen wellicht de koude rillingen van deze Golf, maar wij waren meteen enthousiast. Mitchell Hermanides is zijn eerste autoliefde al 18 jaar trouw en spaarde kosten noch moeite om de gele Volkswagen in topconditie te houden. En meer dan dat! Eerst belandde er al een 16V van een Golf II GTI onder de kap, tegenwoordig is dat zelfs een 2.0 16V van de Golf III GTI.

Hobbyproject

Zie je het al voor je? Dat je op de oprit van je huis samen met je moeder de motor uit de auto staat te takelen? Voor Mitchell is dit een van de vele gedenkwaardige momenten uit de standvastige relatie met zijn gele Golfje. Zijn eerste auto, aangeschaft toen hij net 18 jaar was en nog geen rijbewijs had. “Mijn vrienden droomden van een Ferrari of Lamborghini, ik van een Golf I of II. Het werd deze Golf, die op het moment van aanschaf al bijna 31 jaar oud was.” De Volkswagen sprak hem meteen aan. Mitchell reed vervolgens zo snel mogelijk naar Lemele, waar een leraar autotechniek de Golf te koop aanbood. De leraar had de VW al kundig gerestaureerd, er was alleen nog wat roest bij de A-stijl te zien. “Dat was op 1 januari 2008, het postkantoor was dicht, overschrijven kon niet. Een paar dagen later is alles geregeld en een goede vriend heeft de Golf naar huis gereden.”

Voor de tenaamstelling en de verzekering gebruikte Mitchell een uittreksel van het bevolkingsregister, zodat het kenteken meteen op zijn naam kon. Zijn vader stond in eerste instantie als bestuurder vermeld voor de verzekering. Niet lang daarna slaagde Mitchell voor zijn rijexamen en werd hij de formele bestuurder. De Volkswagen deed dienst als dagelijkse auto en bleef dat ook doen de eerste twee jaar, daarna werd het vooral een hobbyproject.

Bijna vier jaar restaureren

In ieder geval stond na die eerste paar jaar rijden vast dat de gele Golf een blijvertje was. Toch duurde het tot 2014 voordat de echte, grote restauratie begon. Op de oprit van zijn ouders haalde Mitchell zijn Volkswagen tot op de laatste schroef uit elkaar, een ambitieus project dat thuis zo nu en dan tot de nodige strubbelingen leidde en ook de nodige tegenslagen kende. “Er zat meer werk aan de carrosserie en de bodem dan ik dacht, met name het vervangen van de A-stijlen bleek een lastige klus.” Mitchell had in eerste instantie hulp van een spuiterij, maar na bijna anderhalf jaar was hij niet veel verder en het bleek een oplichter te zijn. Gelukkig vond hij een ander bedrijf in Ens, niet ver van zijn toenmaloge woonplaats Lelystad. “De eigenaar van dat bedrijf had weliswaar geen tijd voor het project, maar heeft mij met alles geholpen. Ik ben zelfs een dag minder gaan werken en heb die tijd volledig besteed aan de Golf.”

Na een kleine twee jaar was de koets klaar, strak in de lak. Daarna kon het opbouwen beginnen, met als insteek om er een circuitauto van te maken. Al dat werk vond plaats in een zelfgebouwde garage. De originele motor maakte plaats voor een krachtbron uit een GTI, opgeboord naar 1,9 liter en goed voor 170 pk, met twee carburateurs in plaats van injectie.

Project geslaagd

De jaren gingen voorbij, Mitchell werd vader (een paar dagen voor onze afspraak zelfs voor de tweede keer!), maar de Golf werd nog immer gekoesterd. In 2022 kwam er een nieuw interieur in, bekleed met ruitjesstof van Porsche. Die bleek overeen te komen met die van de Golf Sprinter, de versie die we hier voor ons hebben. Die uitvoering is door importeur Pon samengesteld en het pakket bestaat onder meer uit een toerenteller, sportstuur, middenconsole, sportstoelen met hoofdsteunen, een achterwisser en bredere banden.

Perfectionist en liefhebber als Mitchell is, begon het toch weer te kriebelen en zo begon de zoektocht naar een andere krachtbron. “In 2023 is de huidige motor erin gekomen. De basis is een zestienklepper van een Golf III. Hij heeft net zo veel vermogen als de vorige, maar doet het allemaal een stuk gemakkelijker. Een 16V op carburateurs was mijn droommotor voor een Golf I.” Project geslaagd.

Vorige winter was er toch nog een kleine tegenvaller, toen bleek dat de paravan (het deel onder de voorruit) behoorlijk rot was. Het dashboard en interieur moesten er weer uit en Mitchell greep de kans aan om een zogeheten schakeltoren in te bouwen. “Mijn doel was altijd om mijn ultieme rijdersauto te maken. Wat binnen die visie en behoefte valt, is door de jaren heen veranderd, maar eigenlijk heb ik de auto altijd naar mijn behoefte van dat moment omgebouwd. Zoals hij nu is, is hij precies wat ik wil. Vermogen, comfort en rijkwaliteit. Als dit een Golf van nu was geweest, was dit een soort Club Sport.”

Geschiedenis: de Golf-klasse

Zou Volkswagen nog bestaan, zonder de Golf? Moeilijk te zeggen, 52 jaar na de introductie van een auto die een compleet segment definieerde: de Golf-klasse. Maar dat de toekomst van het ooit zo machtige Volkswagen aan een zijden draadje hing begin jaren 70, was wel duidelijk. De voorsprong door techniek dankte Volkswagen aan Audi, waar de 80 al in productie was en de 50 in 1974 werd gelanceerd. Deze twee modellen vormden de basis voor de Passat en de Polo. En dus ook voor de Golf. De stokoude Kever bleef intussen gewoon in productie, maar zijn voorwielaangedreven opvolger werd het grote succesnummer voor het merk. Wij Nederlanders bleven lang trouw aan de Kadett en de Astra, pas in 2001 stond de Golf bovenaan, maar ook dat was van korte duur. Als merk voerde Volkswagen wel heel lang de verkoopranglijst aan. Noemenswaardige versies van de eerste Golf zijn de diesel en de 110 pk sterke GTI, beide uit 1976. Een zuinige diesel met de prestaties van een benzineauto (Golf 1100) en een hatchback die sneller was dan een BMW 320. In 1983 nam de tweede generatie Golf het stokje over, van de eerste zijn meer dan zes miljoen stuks gebouwd en sinds zijn introductie is het de meestverkochte auto van Duitsland, met uitzondering van 1980, toen de Mercedes-Benz W123 het stokje even overnam.

Eigenaar Volkswagen Golf

Naam Mitchell Hermanides

Bouwjaar 1989

Beroep vrachtwagenchauffeur

Eerste auto deze Golf

Droomauto Porsche 911 (G-serie)

Onderhoudshistorie

Precies 18 jaar heeft Mitchell de Golf al in zijn bezit en sindsdien is er het nodige aan gedaan. Totaal gerestaureerd, voorzien van een andere aandrijflijn en een nieuw interieur. Toch is alles met veel zorg voor detail uitgevoerd en zijn alle originele onderdelen nog aanwezig. De specificaties: 2.0 16V uit Golf 3, 45 mm carburateurs, eigen ontsteking, 60 mm Supersprint-uitlaatsysteem, 172 pk/202 Nm, 5-bak. KW V2 schroefset, alle rubbers polyurethaan en toplagers uni ball, Golf 2 GTI-remmen, achter standaard trommels, Recaro LX-stoelen, rolbeugel en achterbank op maat, Porsche-stof naar origineel Sprinter-design, Coolerworx schakeltoren, ATS Cup-wielen van 15 inch, Continental SportContact-banden, 195/45 R15.

De mening van Carrec Technocenter

Keurmeester Dennis Koldewijn: “Een prachtige auto, die met oog voor detail en streven naar perfectie is opgebouwd en aangepast. De purist zal er zijn neus voor ophalen, maar mijn hart gaat er sneller van kloppen, al is Volkswagen niet mijn merk. De Golf is volledig aangepakt waarbij de motor van een Golf III GTI is geplaatst met twee dubbele Weber carburateurs. Daardoor is het vermogen iets toegenomen en heeft hij nu een heerlijk aanzuiggeluid. Het opnieuw netjes om de rolkooi heen beklede interieur en het door de Duitsers liefkozend ‘titten tacho’ genoemde instrumentpaneel laten zien dat deze Golf is gebouwd met de visie van een enthousiaste rijder.”