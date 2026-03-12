Dit keer een auto van adel op bezoek. We zetten een sjieke Range Rover op de rollenbank. Tikkeltje te netjes misschien voor onze Haagse buitenwijk? Maar een Vogue V8 Supercharged laten we vanzelfsprekend niet schieten.

Nomen est omen

Mitch uit Groot-Ammers is pas 31 jaar, draagt geen rode broek en geen petje van The English Hatter maar heeft wel al een uitgesproken voorkeur voor … Engelse auto’s. Dat verzin je toch niet, met zo’n achternaam, want voluit is het Mitch den Engelsman. “Ik vind ze veel leuker dan Duitse premium auto’s”, aldus de Zuid-Hollander. Let op het opzettelijk gebruikte woord premium want in die categorie komt onze rollenbank-kandidaat van deze keer. Een oer-Britse Range Rover en wat voor één: voor minder dan een V8 Supercharged doen we het niet vandaag.

“Er zijn weinig dingen leuker dan hard rijden met een auto waarvan je dat niet verwacht”, vindt Mitch. Daarmee slaat hij de spijker op zijn kop. We herkennen dit bij een voormalige collega. Die tikte op de snelweg met zijn Nissan 350Z de 200 km/h aan, toen een Range Rover hem voorbij kwam stuiven. Toen zei hij tegen zichzelf ‘die auto wil ik’ en die kwam er vervolgens.

Mitch komt niet uit een Nissan, hiervoor heeft hij twee Discovery’s gehad. Dat model Land Rover is moeilijk te vergelijken met de Range Rover Vogue die hij nu rijdt. “Een Discovery is minder comfortabel, rauwer, Spartaanser dan mijn Range. Vergeleken met wat ik nu rijd, lijkt de Discovery wel een landbouwvoertuig”, zegt hij met een knipoog. De jongeman heeft geen kinderen, geen honden en heeft een Range Rover niet echt nodig. Maar hij vindt hem gewoon geweldig mooi en leuk om te hebben en te rijden.

Huilen aan de pomp

De V8 met mechanische compressor staat in de boeken voor 396 pk en 560 Nm. Dat blok met acht potten en een inhoud van 4,2 liter lust een flike slok. Mede ook door het koetswerk dat een slordige 2,5 ton weegt. Hoe is dat aan de pomp? “Ik rijd meestal binnendoor, weinig snelweg, dus best rustig, dan haal ik het fabrieksverbruik wel (1 op 6,3, red.) maar als ik ga trappen dan zie je brandstofvoorraadmeter bijna teruglopen. Dan is het ongeveer 1 op 4.”

Het is de vraag of deze Range Rover Vogue gaat leveren, want zo piepjong is hij niet meer met zijn bouwjaar 2006 . Bovendien staat op de teller een fraaie 300.000 km en een beetje. “Het voelt wel goed. Hij komt lekker van zijn plek, dus ik denk dat hij aardig in de buurt komt. Minder dan 360 pk zou me zwaar tegenvallen”, kijkt Mitch vooruit.

Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven sjort het Britse gevaarte goed vast maar het is opvallend hoe gladjes de complete aandrijflijn het maximale levert wat er aan boord is. Het lawaai valt mee, de koets blijft mooi stabiel en in een vloek en een zucht zit de meting erop. Deze V8 loopt nog prachtig. En gelukkig zien we blije gezichten na afloop. Want weliswaar komt de Range Rover niet aan het maximale oorspronkelijke fabrieksvermogen van 396 pk, met de score van 383 pk is Mitch zeer tevreden. Opvallend is ook de grafiek, legt Ghisbert uit. “Dit is een heel sterk blok en door die mechanische compressor blijft hij altijd constant bij de les. Daarom zijn er nagenoeg geen pieken of dalen in de curve.”