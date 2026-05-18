Daar hebben we Miranda Zwijgers met haar Daihatsu Sirion 2. Ze heeft het hem geflikt! In 2017 met drie ton op de klok trad ze ook op in Klokje rond, met een mountainbike op het dak. Ze nam zich stellig voor door te gaan tot het half miljoen. Wij beloofden destijds dat ze dan weer langs mocht komen. Nu is het zover.

Japanse comeback-kid

Om maar met de deur in huis te vallen: Miranda gaat afscheid nemen van haar dappere Japanse krijger. Dit wordt het laatste kunstje van de compacte vijfdeurs. Maar dat mag ook wel na een half miljoen kilometers. Hoe is Miranda gevaren na haar vorige Klokje rond-deelname van eind 2017? “Best goed. Tijdens die keuring was het nog best spannend, want ik zat toen met een nukkige automaat die af en toe niet meer wilde opschakelen. Alleen door aan de kant te gaan staan en de motor uit en weer aan te zetten kon ik hem resetten. Dan deed hij het weer.” En toen? “Dat is gek genoeg vanzelf overgegaan! Hij heeft zichzelf genezen.”

Keurmeester Joep Schuurman is vandaag de gelukkige die op herhaling mag. Jazeker, in 2017 heeft hij deze auto ook gekeurd. Maar de herinneringen daaraan zijn vaag. “Er zijn sindsdien al heel wat auto’s voorbij gekomen natuurlijk. Hij voelt nu wel een beetje gammel aan. Het piept en kraakt en rammelt aan alle kanten. Het lijkt me dat dit beestje met pensioen moet.”

Kettingsbotsing

Toch had het maar weinig gescheeld of de Sirion had die memorabele kilometerstand niet gehaald, ondanks de goede zorgen van de eigenaresse. “Vorig jaar was ik betrokken bij een kleine kettingbotsing, de schade viel gelukkig mee want een auto van deze leeftijd en met deze kilometerstand is natuurlijk al heel snel total loss.”

Dat is net niet gebeurd en dus kon Miranda naar die magische half miljoen doordenderen. Als mobiele ergotherapeut met een vrij groot rayon tikken de kilometers lekker door. En nog altijd doet de Sirion 2 wat er van hem wordt verwacht.

“Ik heb hem destijds nieuw gekocht omdat hij precies bood wat ik zocht. Zuinig, handig voor in de stad en dankzij zijn kleine draaicirkel handig bij het parkeren. Bovendien nog verrassend ruim”, vertelt Miranda. Dat praktische aspect telt zwaar voor haar want ze gebruikte de Daihatsu geregeld als kantoor voor een online vergadering, maar ook de mountainbike moet mee kunnen. Kortom, ze gebruikt de Sirion werkelijk overal voor. Toch vindt ze haar Sirion niet echt mooi. “Ik vind het lijnenspel niet heel spannend of sierlijk. Het is echt een no-nonsense bakkie.”

Ze heeft als eerste eigenaar dus een half miljoen kilometers afgelegd met de Sirion. En je als eerste eiegnaar dan ook nog eens alle rekeningen hebt bewaard, op chronologische volgorde, dan maak je ons erg blij. Een dik pakket aan papieren mogen we doorworstelen. Miranda doet helemaal niets zelf aan de auto. “Ik laat hem volgens schema onderhouden en als er tussendoor iets mis is, ga ik naar mijn garage. Ik controleer de laatste jaren wel geregeld het oliepeil, want het beestje wordt toch wat ouder, maar ik hoef nooit olie bij te vullen tussen beurten door.”

Joep inspecteert inmiddels grondig de bodem van de Sirion. “Onder de motorkap zie ik niet heel veel spannends, behalve wat sporen van koelvloeistoflekkage. Verder ziet het blokje er voor zijn leeftijd en het aantal kilometers nog redelijk uit. Dat kunnen we niet zeggen van de uitlaat, die moet je snel helemaal vernieuwen, want hiermee komt hij niet door de apk. De uitlaat is niet meer gasdicht. Het uitlaatspruitstuk is bovendien helemaal verrot.”

Miranda wordt er niet nerveus van want, zoals gezegd, ze gaat ermee stoppen, hoe dit feestje ook eindigt. “De airco doet het al een tijdje niet meer maar ik heb geen zin meer om mijn spaarpot aan te spreken voor deze auto. Dat geld stop ik liever in een volgende. Ik wil dus iets meer luxe, ik wil wat hoger zitten en zeker weer een automaat. Wat betreft het formaat zit ik aan een Renault Captur te denken, of aan een Ford Puma, maar ik wil wel weer iets Japans. Want de lage onderhoudskosten zijn mij goed bevallen.” Bij haar vaste garage gaat ze een wensenlijstje achterlaten, want die denken graag mee.

Twee keer stilgevallen

Deze Daihatsu Sirion 2 heeft het door de jaren heen gewoon erg goed gedaan. De reparatiekosten zijn goed te verteren en slechts één keer in die negentien jaar moest Miranda meer dan € 1000 afrekenen, maar daar zaten ook vier banden bij. Natuurlijk sneuvelden er een paar accu’s, een bobine, een dynamo, een radiateur en de airco, maar motor, versnellingsbak en uitlaat zijn nog intact.

Twee keer heeft de Daihatsu zijn bazin in de steek gelaten, maar daarvan was het één keer haar eigen schuld (geen benzine meer …) en één keer liet de techniek het afweten. Dat wil zeggen, de accu. “Beide keren heeft de Wegenwacht me uit de brand geholpen.”

Joep is inmiddels bijna klaar en baalt van de achterbanden. Die zijn veel te oud. Geen duim omhoog voor deze Sirion 2 vanwege de slechte uitlaat en die veel te oude achterbanden. Dat laatste is verrassend, want Miranda is juist een trouwe winter- en zomerbandenklant. “Voor het gemak ga ik overstappen op allseasons, maar ik laat al vele jaren in het voor- en najaar de banden wisselen. Dus dit is vreemd.”

De missie van Miranda zit erop. En zo ook die van de zwarte Sirion. “Dit voorjaar ga ik wat anders kopen. Ik hoop dat ik daarvan net zoveel plezier van ga beleven. Het wordt een jonge occasion waarmee ik in principe lang wil doen.” Ze laat ons nog even weten wat het is geworden.

Eigenaar Daihatsu Sirion 2

Naam Miranda Zwijgers

Bouwjaar 1976

Beroep ergotherapeut

Eerste auto Daihatsu Feroza

Vorige auto Daihatsu Feroza

Iets veranderen aan de Sirion? “Iets meer luxe en een werkende airco.”

Verste reis? “Midden-Italië.”

Onderhoudshistorie

29.000 beurt

47.000 wisserbladen plus wielen wisselen

55.000 beurt met wisser en bougies

93.000 beurt plus schijven en blokken voor

112.000 beurt, apk, stabilisatorstangen voor

131.000 beurt met accu en wisserbladen

139.000 zomerwielen transpondersleutel

151.000 beurt, remmen reinigen achter, bak olie

155.000 lampje

176.000 beurt, wisserbladen bougies

187.000 wielnaaf, veerschotelrubbers, apk, lampje

200.000 beurt

215.000 beurt met bougies

226.000 remschijven en blokken plus twee banden

238.000 beurt met olie

256.000 bandenwissel met beurtje met olie

271.000 vier nieuwe winterbanden en wisserbladen

287.000 beurt, remblokken remschijven

296.000 apk plus twee nieuwe voorbanden

314.000 beurt met nieuwe versn.bakolie en bougies

323.000 nieuwe bobine

333.000 apk, beurt, stab.stang rechtsvoor vervangen

338.000 nieuwe accu en nieuwe remschoenset

344.000 winterbanden erop plus nieuwe wisserbladen

356.000 beurt, apk, nieuwe remvloeistaf en koelvloeistof

359.000 remschijven en -blokken

373.000 beurt, accu, multiriem

382.000 2 nieuwe achterbanden, carterpan automatische bak vervangen plus olie

393.000 bougies, luchtfilter plus beetje olie bijvullen

394.000 bobine vervangen, twee banden, beurtje, draagarm voor vervangen

400.000 apk plus lampje

405.000 remblokken en schijven

424.000 remblokken wisserbladen

435.000 beurtje, stabilisatorstang voor vervangen, achterremmen controle en reinigen

438.000 remklauwen voor vernieuwd, nieuwe remblokken

439.000 nieuwe dynamo

449.000 koelmotor vervangen plus koelvloeistof

450.000 beurt plus afpersen koelsysteem

454.000 radiateur vervangen

470.000 beurt, bandenwissel, achterremmen reinigen

488.000 apk, beurt wisserbladen, aircopomp afgekoppeld, bougies, vier nieuwe banden

499.000 remblokken en schijven voor vervangen

Wat mankeert er aan de Daihatsu Sirion 2?

De airco werkt niet

Het gehele interieur rammelt, piekt en kraakt. Diverse delen sluiten ook niet goed meer aan

De remmen piepen soms

De banden maken veel lawaai

De rechtuit stabiliteit is slecht, auto voelt onvoorspelbaar

De vloerbedekking is versleten, hier zitten gaten in (matten ontbreken)

De koplampen zijn erg dof

Het uitlaatspruitstuk is vergaand verroest. Zodra dit gaat lekken moet er een nieuwe op

De uitlaat is verderop ook in slechte staat, lek en er zijn klemmen vanaf geroest

De achterbanden zijn 15 en 13 jaar oud

De mening van Carrec Technocenter

“Petje af voor deze auto met deze kilometerstand. Ook petje af voor de eigenaresse die het zo lang heeft volgehouden. Het voelt wel alsof het beste er al een geruime tijd vanaf is. Hij is moe. Ik kan geen duim omhoog geven als een auto zulke oude achterbanden heeft. Daar heeft iemand goed zitten slapen.”