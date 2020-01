Volkswagen T-Roc R vs. Mini Countryman JCW All4 - Dubbeltest

Er was een tijd dat een hothatch al een bijzonder concept was. Inmiddels wemelt de prijslijst ervan en worden ze duurder en beter. Tijd voor een nieuwe soort: de hot-SUV. Met de opkomst van cross-overs was het een kwestie van tijd voordat de sportdivisies ermee aan de slag gingen. We testen de nieuwe Volkswagen T-Roc R tegen een Mini Countryman JCW.

Hoe raar een sportieve cross-over ook lijkt, het was onvermijdelijk dat hij er zou komen. De hogere auto ondergaat al jarenlang een groeispurt en we hebben in de duurdere segmenten al lang een vergelijkbare ontwikkeling gezien. Het begon met de Range Rover, de BMW X5 en de Mercedes-Benz ML-klasse, en we hebben nu een Range Rover Sport SVR, een BMW X6 M en een Mercedes- AMG GLE63S Coupé. Allemaal met een miljoenmiljard pk, een verlaagd onderstel en banden met dezelfde breedte als die van een Porsche 911 GT2 RS. Allemaal om zo hard mogelijk over een circuit te denderen. Als dat nodig mocht zijn ... Fabrikanten hebben ons nog weleens losgelaten op een circuit met zo’n olifant op speed, maar de hoeveelheid klanten die dit daadwerkelijk doen, zal beperkt zijn. Het gaat erom dát het kan, niet dat je het per se zelf wilt doen. Er is vraag en dan volgt het aanbod vanzelf. En waarom zou dat beperkt blijven tot de duurdere auto’s? Een BMW M5 kan ook bestaan naast een Volkswagen Up GTI en dus waren we de verbazing al voorbij toen de eerste cross-overs uit de middenklasse werden voorzien van een sportlabel. Volkswagen behoudt het GTI-label evenwel voor de hatchbacks, wat een verstandige keuze lijkt. De Golf VI GTI-cabrio was al een rare eend in de bijt die het logo geen goed deed.

Nee, met standaard vierwielaandrijving was het R-label veel geschikter voor uitbreiding. Het begon met de Golf Variant en nu is daar de T-Roc: de verhoogde middenklasser met een vleugje Dakar-look die hard oprukt in de Nederlandse Vinex-wijken. Het was een slimme zet van Volkswagen om te komen met een cross-over onder de Tiguan, die door zijn luxe en prijs een beetje is opgeschoven naar het D-segment. De T-Cross is wat lager, wat simpeler en daardoor ook wat betaalbaarder voor de Nederlandse consument. Hij concurreert op dit moment hard met succesnummers als de Peugeot 3008 en de Nissan Qashqai. Voor de nieuwe R-variant gaat het ‘simpel en betaalbaar’-verhaal natuurlijk niet op. De auto kreeg de bekende 2,0-liter turbo- motor uit de Seat Leon Cupra, Golf R en Audi S3, goed voor in dit geval 300 pk. De vierwielaandrijving van de Golf R volgde eveneens, net als de zeventraps DSG-automaat. Met handbak is de auto niet verkrijgbaar.